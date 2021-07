Comment regarder Space Jam: A New Legacy en ligne de n’importe où

L’équipe de rêve se reforme dans la suite du film Space Jam de Warner Bros en 1996 et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder LeBron James, Bugs Bunny et le reste des Looney Tunes dans Space Jam: A New Legacy en ligne.

La suite du film emblématique des années 90 apporte une touche moderne à la formule Space Jam et cette fois-ci, LeBron James et son jeune fils Dom (Cedric Joe) sont piégés dans un espace numérique appelé Warner 3000 Server-Verse par une IA malhonnête connue comme AI-G Rhythm (Don Cheadle).

Après la capture de Dom, LeBron doit transformer Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny et le reste des Looney Tunes en une équipe de basket-ball d’élite, tout comme Michael Jordan l’a fait dans le premier film pour vaincre AI-G Rhythm.

Alors que Michael Jordan et les Looney Tunes affrontaient les Monstars dans le premier film, cette fois-ci, LeBron et la dream team affronteront l’équipe de stars numérisées de la NBA et de la WNBA d’AI-G Rhythm. C’est Tunes contre Goons dans Space Jam: A New Legacy, mais LeBron et les Looney Tunes auront-ils ce qu’il faut pour gagner le gros match?

L’une des choses qui distingue le nouveau film de son prédécesseur est le fait que, puisqu’il se déroule dans le Warner 3000 Server-Verse, des personnages d’autres propriétés de Warner Bros. feront également leur apparition. Sur la base de la seule bande-annonce, il y aura des références à The Mask, King Kong, The Jetsons, The Matrix, Scooby Doo, le Magicien d’Oz, Wonder Woman, Yogi Bear, Batman, The Iron Giant, Game of Thrones et plus encore. propriété intellectuelle du studio.

Dans une récente interview avec Access Hollywood, Don Cheadle a également laissé échapper que Michael Jordan sera également dans Space Jam: A New Legacy mais pas nécessairement de la manière que les fans de la série attendraient de lui.

Que vous ayez grandi en regardant Looney Tunes et le premier film Space Jam ou que vous vouliez simplement présenter Warner Bros. comédie sportive en direct/animée, nous vous montrerons comment regarder Space Jam: A New Legacy de n’importe où dans le monde.

Space Jam : un nouvel héritage – Quand et où ?

Space Jam: A New Legacy sera diffusé le vendredi 16 juillet sur HBO Max aux États-Unis et sera disponible en streaming dans le cadre de votre abonnement jusqu’à 31 jours après sa sortie.

Comment regarder Space Jam: A New Legacy aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder Space Jam: A New Legacy en ligne, vous devez être abonné à HBO Max pour le faire. L’inscription à HBO Max vous coûtera 9,99 $ par mois pour regarder avec des publicités ou 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité, bien que seul le plan sans publicité ait accès à la diffusion de nouveaux films cinématographiques comme Space Jam: A New Legacy.

De plus, le forfait le moins cher vous permet uniquement de diffuser du contenu en HD tandis que le forfait le plus cher vous permet de diffuser du contenu en 4K. Alors qu’un abonnement HBO Max vous permettra de regarder Space Jam: A New Legacy en ligne, vous aurez également accès à la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Succession, Mare of Easttown et Westworld ainsi que Mortal Kombat et d’autres films. Le service vous permettra également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends et même Rick et Morty.

HBO Max



HBO Max propose 10 000 heures de contenu exclusif et premium HBO de WarnerMedia, DC Comics et Studio Ghibli. Alors que le forfait le plus abordable de HBO Max ne coûte que 9,99 $ par mois, vous voudrez choisir le forfait sans publicité à 14,99 $ par mois pour regarder de nouvelles sorties en salles comme Space Jam: A New Legacy.

à partir de 10 $ par mois chez HBO

Regarder Space Jam : un nouvel héritage au Canada

Comme HBO Max n’est pas disponible au Canada, Space Jam: A New Legacy ne sera disponible à la location que via des services de vidéo à la demande (VOD) tels qu’iTunes, Google Play, le Cineplex Store et l’Amazon Prime Video Store. Quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous choisissez de le regarder, la location de Space Jam: A New Legacy vous coûtera 24,99 $ au Canada.

Si vous êtes nostalgique et que vous voulez regarder le premier film Space Jam au Canada, vous pouvez le faire sur Netflix ou Crave.

