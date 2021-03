Comment regarder The Falcon and the Winter Soldier en ligne: diffusez le spin-off des Avengers dès maintenant

Ce fut un grand mois pour les fans de super-héros – sur la bonne voie pour pouvoir regarder Justice League, vient le nouveau grand spectacle de Marvel: The Falcon and the Winter Soldier. Suivez notre guide pendant que nous expliquons comment regarder The Falcon and the Winter Soldier en ligne et diffuser le nouveau spin-off Avengers sur Disney Plus à partir de seulement 6,99 $ / 7,99 £ / 11,99 AU $ par mois – les détails de surveillance ci-dessous s’appliquent à toute la série.

Marvel Studios passe d’un couple étrange à l’autre avec sa deuxième mini-série télévisée, qui suit les exploits de Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) alors qu’ils luttent pour combler le vide laissé par Captain America . Ne les appelez pas une équipe.

La série en six parties se déroule dans la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel, six mois après que les Avengers ont vaincu Thanos et son armée en 2019 Endgame.

Comment regarder le faucon et le soldat de l’hiver Date de sortie: Vendredi 19 mars Nouveaux épisodes: tous les vendredis à 12h00 minuit PT / 3h00 HE / 7h00 GMT (8h00 GMT à partir de l’épisode 3) Jeter: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Wyatt Russell, Emily VanCamp Réalisateur: Kari Skogland Regarde maintenant: diffuser Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney Plus à partir de 6,99 $ / 7,99 £ / 11,99 AU $ par mois

Le bouclier présenté par le vieil Steve Rogers pèse lourdement sur les épaules de Sam, tandis que Bucky ne s’adapte pas trop bien à la vie moderne sans son meilleur ami – mais ils vont devoir mettre de côté leurs différences et se défendre mutuellement, car il y a des ennemis, nouveaux et anciens, qui vont faire le tri.

Le maître manipulateur Helmut Zemo (Daniel Brühl) revient sur nos écrans pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre civile de 2016 – mais cette fois, il porte ce masque violet traditionnel des bandes dessinées.

Et il y a des menaces très différentes posées par John F.Walker (Wyatt Russell), une arnaque de Cap parrainée par l’État dans l’intention de s’emparer du manteau, et les Flag-Smashers, un groupe anarchiste dirigé par Karli Morgenthau (Erin Kellyman).

Suivez notre guide pendant que nous expliquons comment regarder The Falcon and the Winter Soldier en ligne et diffuser le spin-off des Avengers aujourd’hui – en tant que l’une des six séries télévisées Marvel limitées à venir sur la plate-forme cette année, il n’y a aucune raison de ne pas saisir une grande valeur Abonnement Disney Plus dès maintenant!

Comment regarder The Falcon and the Winter Soldier en ligne et diffuser la nouvelle émission Marvel sur Disney Plus maintenant

Alors que Disney Plus est maintenant déployé en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine, regarder The Falcon and the Winter Soldier en utilisant le service est plus facile que jamais. Si vous vous trouvez dans un pays qui a accès à Disney Plus, il vous suffit de rendez-vous sur le site Web de Disney Plus et inscrivez-vous au service à regarder. En plus d’être la maison exclusive de The Falcon and the Winter Soldier et de tout le canon MCU, Disney Plus vous donne également accès à l’énorme catalogue arrière de Disney, ainsi qu’à Fox et Pixar. Cela signifie que les adultes pourront regarder chaque épisode des Simpsons jamais réalisé tandis que les enfants pourront regarder des films classiques de Disney comme Cendrillon, La Petite Sirène, Le Roi Lion et plus encore. Un abonnement Disney Plus vous donne également accès à tout Star Wars – y compris The Mandalorian – le tout pour seulement 6,99 $ / 7,99 £ / 11,99 AU $ par mois .Voir l’offre

Comment économiser de l’argent sur Disney +

Disney Plus est déjà moins cher que les services de streaming concurrents comme Netflix, mais vous pouvez économiser encore plus en vous inscrivant à un abonnement annuel qui vous donne 15% de réduction sur le prix mensuel. De toute évidence, vous devez dépenser de l’argent au début, mais avec autant de contenu pour rester coincé, nous doutons vraiment que vous manquiez de choses à surveiller avant la fin des 12 mois. Vous regardez 69,99 $ / 79,90 £ / 119,99 AU $ pour l’année.

Ou si vos intérêts vont plus loin (et que vous êtes aux États-Unis), nous vous suggérons sérieusement d’examiner la valeur fantastique forfait groupé. Il ajoute Hulu et ESPN + au prix de votre abonnement. L’élément Hulu ouvre un monde de Hulu Originals tels que The Great, Upload, Helstrom et Normal People. Tandis qu’ESPN + apporte des tonnes de sports en direct exclusifs, de faits saillants et de documentaires. Le bundle combiné coûte seulement 12,99 $ par mois.

(Crédit d’image: Disney)

Que dois-je savoir d’autre sur Disney +?

Disney Plus ne montre aucun signe de ralentissement depuis le lancement du service en novembre dernier. The Falcon and the Winter Soldier n’est que le dernier d’une série de sorties à succès récentes exclusives à la plate-forme, notamment Soul, The Mandalorian, Mulan, Hamilton, WandaVision et bien plus encore.

Le service de streaming propose des applications pour iOS et Android (bien sûr), et est disponible pour regarder en ligne via les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

De plus, maintenant que Disney a établi le précédent en publiant des films comme son remake en direct de Mulan sur le service plutôt que dans les salles grâce à son programme Disney Plus Premier Access, attendez-vous à ce que la société continue d’apporter plus de films à succès qui étaient initialement destinés à être montré sur grand écran à Disney Plus en 2021. Plus récemment, c’est le moyen de regarder Raya et le dernier dragon en ligne.

Enfin, la quantité déjà considérable de contenu disponible sur Disney Plus vient de doubler dans de nombreuses régions, grâce à une nouvelle chaîne, Star on Disney Plus, qui apportera au service une grande partie du contenu que House of Mouse possède désormais grâce à son acquisition de Fox. .

Cela signifie que la plate-forme offrira enfin une quantité plus saine d’émissions et de films pour adultes, avec Family Guy, Solar Opposites, Love, Victor, Big Sky et Helstrom parmi le contenu qui sera disponible sur Disney Plus Star. Il est disponible au Royaume-Uni, dans la majeure partie de l’Europe et dans d’autres marchés sélectionnés comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande – mais pas aux États-Unis, où le service Hulu du géant des médias a déjà un terrain très similaire.

Le faucon et le soldat de l’hiver: est-ce bon?

Si vous voulez en savoir plus sur le nouveau spectacle Marvel mais que vous ne pouvez pas supporter les spoilers, jetez un œil à l’aperçu complet du Falcon et du soldat d’hiver de TechRadar. Ce que nous sommes heureux de vous dire que nos premières impressions sont que cela a toutes les caractéristiques et la qualité des meilleurs films du canon Marvel. Bien sûr, il n’y a pas de substitut pour regarder vos super-héros préférés sur grand écran, mais nous prendrons cette portion avec gratitude et nous savourons l’intrigue se déroulant sur plusieurs semaines.

Et si vous êtes quelqu’un qui profite de cette occasion pour regarder les films Marvel dans l’ordre, alors cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à notre article dédié sur le moment où The Falcon and the Winter Soldier se déroule dans le MCU.

