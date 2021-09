Comment regarder The Lost Symbol de Dan Brown en ligne de n’importe où

Cela fait plus d’une décennie que le Da Vinci Code a présenté le monde à Robert Langdon pour la première fois, mais le professeur de Harvard fait son retour dans la nouvelle série télévisée The Lost Symbol de Dan Brown et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez le regarder en ligne.

Basé sur le thriller à succès international de Dan Brown du même nom, The Lost Symbol raconte l’histoire des premières aventures du symbologiste Robert Langdon. Après l’enlèvement de son mentor Peter Solomon (Eddie Izzard), le professeur Langdon doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour le sauver et déjouer un complot mondial.

Cependant, Langdon trouve bientôt la main coupée de Salomon dans la rotonde du Capitole des États-Unis et doit déchiffrer son emplacement et les symboles sur la main pour trouver son prochain puzzle. Langdon ne sera pas seul, car il est rejoint par la fille de Salomon, Katherine (Valorie Curry) dans sa recherche à travers Washington DC.

Alors que Tom Hanks est bien connu pour incarner un Robert Langdon plus âgé, Ashley Zukerman, qui a récemment joué dans A Teacher de FX, prendra le relais cette fois-ci. Bien que The Lost Symbol ait été développé à l’origine comme un film mettant en vedette Hanks, Sony Pictures n’a pas pu adapter le roman de Dan Brown dans un film, c’est pourquoi la société a décidé d’adapter le prochain roman de la série Inferno à la place.

Que vous soyez fan du roman ou du personnage de Robert Langdon, nous vous montrerons exactement comment regarder The Lost Symbol de Dan Brown de n’importe où dans le monde.

Le symbole perdu de Dan Brown – Quand et où ?

The Lost Symbol de Dan Brown sera présenté en première le jeudi 16 septembre sur le service de streaming de NBC Peacock. De nouveaux épisodes de The Lost Symbol sortiront chaque semaine le jeudi et il y aura un total de 10 épisodes dans la première saison de l’émission.

Comment regarder The Lost Symbol de Dan Brown aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder The Lost Symbol de Dan Brown, vous aurez besoin d’un abonnement à Peacock pour le faire, car de nouveaux épisodes de l’émission seront diffusés chaque semaine tous les jeudis sur le service de streaming de NBC.

Si vous n’êtes pas encore abonné à Peacock, vous devrez soit vous inscrire à Peacock Premium ou Peacock Premium Plus pour regarder l’émission en ligne, bien que le premier épisode puisse être disponible gratuitement. Alors que Peacock Premium coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année, le service de streaming sans publicité Peacock Premium Plus coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année.

Regardez The Lost Symbol de Dan Brown au Canada

Les téléspectateurs canadiens devront attendre un peu plus longtemps pour regarder The Lost Symbol de Dan Brown, car la nouvelle série sera présentée en première sur Showcase le lundi 11 octobre à 21 h HE/PT. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon et que vous préférez diffuser l’émission en ligne, vous pouvez le faire sur STACKTV sur Amazon Prime Video. STACKTV coûte 12,99 $ par mois en plus du coût d’un abonnement Amazon Prime, mais le service offre un essai gratuit de 30 jours si vous souhaitez le tester par vous-même sur The Lost Symbol de Dan Brown.

Obtenez une diffusion en direct de The Lost Symbol de Dan Brown au Royaume-Uni

Les fans de Dan Brown au Royaume-Uni devront également attendre pour regarder The Lost Symbol car la date de sortie n’a pas encore été fixée pour la nouvelle série. Cependant, les abonnés de Sky pourront regarder l’émission dans le cadre de leur abonnement lorsqu’elle sera diffusée au Royaume-Uni, car Peacock sera disponible sans frais supplémentaires. Nous en entendrons probablement plus une fois que Peacock sera prêt à être lancé au Royaume-Uni, mais jusque-là, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessus pour le regarder en ligne.

Regardez The Lost Symbol de Dan Brown où que vous soyez

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder The Lost Symbol de Dan Brown aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder les premières aventures du professeur Robert Langdon lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

