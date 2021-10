Comment regarder The Many Saints of Newark en ligne de n’importe où

Alors que The Sopranos a pris fin en 2007, les fans de la série dramatique policière américaine pourront voir comment le jeune Anthony Soprano a fait ses débuts dans le crime organisé dans le nouveau film précédent The Many Saints of Newark et nous avons tous les détails sur la façon dont vous peut le regarder en ligne.

Situé dans les années 1960 à Newark, New Jersey, The Many Saints of Newark raconte l’histoire d’origine de Tony Soprano qui a grandi pendant l’une des époques les plus tumultueuses de l’histoire de la ville. Au moment où il devenait un homme, la ville a sombré dans le chaos lors des émeutes de Newark de 1967, qui n’étaient qu’une parmi une série de 159 émeutes raciales qui ont balayé les villes des États-Unis pendant le “Long Hot Summer of 1967”.

Après s’être fait virer de l’école, Anthony Soprano (Michael Gandolfini) est pris sous l’aile de son oncle Dickie Moltisani (Alessandro Nivola) qui veut faire le bien avec sa famille. Dickie introduit Anthony dans le monde du crime organisé à Newark, dirigé à l’époque par la toute-puissante famille du crime DiMeo. Cependant, des gangsters rivaux tentent alors de contester l’emprise de la famille du crime DiMeo sur la ville.

Malgré le décès de James Gandolfini en 2013, il fera également une apparition dans The Many Saints of Newark en tant que voix de l’ancien Tony Soprano. Pendant ce temps, son fils Micahel Gandolfini, qui a fait ses débuts au cinéma dans Ocean’s 8 en 2018, jouera le rôle de l’adolescent Anthony Soprano et William Ludwig incarnera une version encore plus jeune du personnage.

En fonction du succès de The Many Saints of Newark, David Chase, qui a créé les personnages des Sopranos et écrit et produit le nouveau film, a déclaré qu’il était prêt à en faire une suite qui suivrait Tony Soprano dans la vingtaine.

Que vous soyez un fan de longue date des Sopranos qui souhaite voir comment Tony a fait ses débuts ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur le crime organisé dans les années 60, nous vous montrerons exactement comment regarder The Many Saints of Newark de n’importe où. dans le monde.

Les nombreux saints de Newark – Quand et où ?

Le prequel des Sopranos, The Many Saints of Newark, sera présenté en première dans les salles de cinéma et sur HBO Max aux États-Unis le vendredi 1er octobre. Contrairement à Disney Plus Premier Access, vous n’aurez rien à payer de plus pour regarder The Many Saints of Newar sur HBO Max.

Comment regarder The Many Saints of Newark aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder The Many Saints of Newark en ligne, vous devez être abonné à HBO Max pour le faire. Bien qu’il existe un forfait moins cher avec des publicités pour 9,99 $ par mois, vous devrez vous abonner au forfait sans publicité du service pour 14,99 $ par mois pour regarder le film en ligne. Un abonnement HBO Max sans publicité vous permettra de regarder The Many Saints of Newark en ligne, mais vous aurez également accès à la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Succession, Mare of Easttown et Westworld ainsi que Malignant et d’autres films de Warner Bros. Cependant, le service vous permet également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends et même Rick et Morty.

Regardez The Many Saints of Newark au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme HBO Max n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, les fans de Sopranos au Canada, au Royaume-Uni et en Australie devront se rendre au cinéma pour regarder The Many Saints of Newark. Alors que le film était déjà sorti au Royaume-Uni le 22 septembre, il sortira en salles au Canada le vendredi 1er octobre. Malheureusement, les téléspectateurs australiens devront attendre un mois supplémentaire pour regarder The Many Saints of Newark dans les salles car le film est devrait y être publié le jeudi 4 novembre.

