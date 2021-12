Comment regarder The Matrix en ligne: diffusez Resurrections et la trilogie originale

C’est l’heure de la pilule rouge car nous avons tout ce dont vous avez besoin pour regarder The Matrix en ligne. Nous ne parlons pas seulement de streaming Matrix Resurrections non plus. Vous pouvez également rattraper votre retard sur la trilogie originale avant que Resurrections (alias The Matrix 4) n’arrive le 22 décembre. Heureusement, un service de streaming les a tous, vous n’aurez donc pas besoin de vous inscrire à plusieurs applications pour tout rattraper.

Regarder The Matrix Resurrections en ligne

Version courte : le seul endroit pour regarder The Matrix Resurrections en ligne est avec HBO Max sur le niveau de 14,99 $ par mois. Évitez l’option moins chère de 9,99 $, car ce niveau n’inclut pas les nouveaux films sur le service qui sont disponibles en streaming le jour même de leur sortie dans les salles de cinéma.

HBO Max est un service facturé mensuellement, sans engagement à long terme requis, vous pouvez donc le supprimer une fois ce mois écoulé si vous ne finissez pas par vous laisser entraîner dans sa sélection épique de films et de coffrets.

Regardez la trilogie originale de Matrix en ligne

De manière pratique, la trilogie originale (The Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions) est également sur HBO Max. Mieux encore, ils s’affichent en 4K, une mise à niveau notable sur les DVD originaux à coup sûr ! J’ai regardé le premier pour la première fois depuis des années hier soir et je suis ravi d’annoncer que de nombreux effets et séquences de combat tiennent toujours vraiment et vont sérieusement aiguiser votre appétit pour le nouveau film. La fin tristement déroutante du deuxième film sera-t-elle meilleure cette fois-ci? Je le saurai ce soir.

Qu’en est-il de l’Animatrix ?

Ah oui, j’ai rencontré un autre fan de Matrix. Cette collection de 100 minutes de courts métrages d’animation est une excellente montre pour les fans de la série. Avec plusieurs histoires, toutes favorisant différents styles d’animation, toutes se déroulant dans l’univers Matrix, elles ajoutent une saveur supplémentaire au monde du film. C’est loin d’être essentiel en termes d’intrigue, alors ne vous inquiétez pas de le regarder d’abord si vous voulez juste plonger dans les films principaux. La pièce CGI qu’il contenait était assez époustouflante en 2003, juste pour que vous le sachiez.

Combien de temps Matrix Resurrections sera-t-il sur HBO Max ?

Lorsque HBO Max ajoute un film au service le même jour que la sortie au cinéma, il sera initialement diffusé pendant un mois, donc The Matrix Resurrections quittera HBO Max le 22 janvier. Il reviendra éventuellement, une fois le film terminé. sortie en salles, il faudra donc au moins quelques mois pour passer au-delà des autres films qui ont suivi la même stratégie de sortie sur HBO Max. Les films plus anciens resteront probablement indéfiniment.

Sur quels appareils puis-je regarder HBO Max ?

Vous n’êtes pas à court d’options, c’est sûr. De nombreux téléviseurs ont l’application dans leur bibliothèque, mais vous pourrez diffuser The Matrix 4 en ligne sur des plates-formes Android telles que les téléphones et les Chromebooks, – n’importe quel téléphone ou ordinateur portable moderne pour être honnête. Les clés de diffusion en continu sont des options pratiques si votre téléviseur intelligent n’a pas l’application, consultez notre guide des meilleurs appareils de diffusion en continu pour nos choix préférés.

