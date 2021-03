Comment regarder The Mighty Ducks: Game Changers en ligne de n’importe où

L’hiver est peut-être terminé, mais les Mighty Ducks se préparent à revenir sur la glace après près de 30 ans et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la nouvelle série originale de Disney Plus The Mighty Ducks: Game Changers en ligne.

Le spectacle se déroule dans le Minnesota actuel, où les Mighty Ducks sont passés d’outsider décousus à une équipe de hockey jeunesse ultra-compétitive et puissante. Après que Evan Morrow (Brady Noon), 12 ans, ait été coupé des Ducks après avoir échoué à respecter les normes de l’équipe, lui et sa mère, Alex (Lauren Graham), décident de créer leur propre équipe de hockey composée de marginaux qui veulent jouer au jeu.

Aux côtés de la distribution de nouveaux personnages, The Mighty Ducks: Game Changers verra également Emilio Estevez reprendre le rôle de Gordan Bombay. Pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie Mighty Ducks, Bombay est d’abord devenu l’entraîneur de l’équipe après avoir été condamné au service communautaire. De la même manière que Bombay a dû apprendre à ses joueurs comment devenir une équipe dans le premier film, Alex et Evan auront certainement du pain sur la planche dans la nouvelle série. Un groupe de marginaux pourra-t-il s’entraîner suffisamment pour affronter les Mighty Ducks désormais établis?

Que vous soyez fan de la trilogie originale ou que vous cherchiez simplement quelque chose à regarder entre les matchs de hockey, nous vous montrerons comment regarder The Mighty Ducks: Game Changers de n’importe où dans le monde.

The Mighty Ducks: Game Changers: quand et où?

The Mighty Ducks: Game Changers sera présenté en première le vendredi 26 mars sur Disney Plus. La première saison de la nouvelle série originale aura un total de 10 épisodes et de nouveaux épisodes de l’émission seront diffusés chaque semaine le vendredi.

Comment regarder The Mighty Ducks: Game Changers aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Disney Plus, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de The Mighty Ducks: Game Changers tous les jeudis.

Cependant, si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Disney Plus, le service de streaming coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ pour l’année. Il existe également un pack Disney Plus qui vous donne accès à Disney Plus avec Hulu et ESPN + pour seulement 13,99 $ par mois.

Il convient également de noter que les trois films de la trilogie Mighty Ducks sont maintenant disponibles pour être diffusés à la fois sur Disney Plus et Hulu si vous voulez voir comment l’équipe de hockey des jeunes a fait ses débuts.

Disney +



Diffusez The Mighty Ducks: Game Changers sur Disney + aux États-Unis tous les vendredis. C’est 8 $ par mois ou 80 $ pour l’année.

À partir de 7,99 $ par mois chez Disney +

Diffusez The Mighty Ducks: Game Changers au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme The Mighty Ducks: Game Changers est un original de Disney Plus, la série sera disponible dans tous les pays dans lesquels le service de streaming de Disney a été lancé jusqu’à présent. Cela signifie que les téléspectateurs du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie pourront regarder l’émission à partir du vendredi 26 mars le jour même de sa première aux États-Unis.

Bien que le service offre le même contenu avec de légères variations selon les pays, les prix varient quelque peu d’une région à l’autre. Disney Plus coûte 7,99 £ par mois ou 79,90 £ pour l’année au Royaume-Uni, 11,99 $ CAN par mois ou 119,99 $ CAN pour l’année au Canada et 11,99 $ AU par mois ou 119,99 $ AU pour l’année en Australie. Consultez notre guide des prix Disney Plus pour toutes les dernières informations sur le service de diffusion en continu de Disney.

Disney +



Depuis The Mighty Ducks: Game Changers est une nouvelle série originale de Disney +, elle est disponible en même temps dans toutes les régions où le service a été lancé. Inscrivez-vous maintenant si vous ne l’avez pas déjà fait.

Voir le dernier prix sur Disney +

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.