Comment regarder The Suicide Squad en ligne de n’importe où : à quelle heure, où diffuser, et plus

Amanda Waller rassemble l’équipe pour la dernière entrée de Warner Bros dans DC Extended Universe (DCEU) et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder The Suicide Squad en ligne.

Si vous connaissez le film Suicide Squad de David Ayer de 2016, vous reconnaîtrez probablement quelques-uns de ses acteurs dans The Suicide Squad de James Gunn. Dans le nouveau film, Margot Robbie reprend le rôle de Harley Quinn avec Viola Davis dans celui d’Amanda Waller et Joel Kinnaman dans celui de Rick Flag. Cependant, un certain nombre de nouveaux personnages de DC Comics feront leur première apparition sur grand écran, notamment Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), King Shark (exprimé par Sylvester Stallone), The Thinker (Peter Capaldi), Polka- Dot Man (David Dastmalcian), Blackguard (Pete Davidson) et d’autres.

Alors que Warner Bros. avait initialement prévu de faire une suite directe à Ayer’s Suicide Squad, il a fini par partir pour développer un film Gotham City Sirens à la place. Après son bref départ de Disney en 2018, James Gunn a été embauché par Warner Bros. pour écrire et réaliser un nouveau film dans le DCEU et il a choisi de revisiter la Suicide Squad. Contrairement au film original d’Ayer, le point de vue de Gunn sur la série est classé R, beaucoup plus graveleux et ressemble à son travail sur Les Gardiens de la Galaxie de Marvel à bien des égards.

The Suicide Squad de James Gunn n’est ni une suite ni un redémarrage du film de 2016. Au lieu de cela, c’est un redémarrage en douceur qui existe dans le même univers que le film précédent mais raconte une histoire complètement différente. Si vous souhaitez rattraper le retard sur les films DCEU passés, vous devrez regarder Suicide Squad, Birds of Prey puis The Suicide Squad pour obtenir toute l’histoire.

La Suicide Squad commence dans une prison appelée Belle Reve où sont détenus les pires super-vilains du DCEU. Là, ils ont la possibilité de rejoindre la Task Force X d’Amanda Waller où ils effectueront un certain nombre de missions à faire ou à mourir en échange d’une réduction de leurs peines. Cette fois-ci, bien que leur mission soit un peu plus hors de ce monde, la Suicide Squad devra affronter le conquérant extraterrestre amalgamé Starro le Conquérant.

Que vous soyez un grand fan de DC Comics ou que vous vouliez simplement voir le premier film de James Gunn dans le DCEU, nous vous montrerons comment regarder The Suicide Squad de n’importe où dans le monde.

À quelle heure sort The Suicide Squad sur HBO Max

The Suicide Squad fera sa première le jeudi 5 août sur HBO Max aux États-Unis et sera disponible dans le cadre de votre abonnement au service de streaming pendant 31 jours à compter de sa sortie en salles. Il devrait sortir à 19h HE / 16h PT pour s’aligner sur les projections du film “Sneak Preview” dans les cinémas commençant à la même heure, bien qu’il puisse potentiellement arriver dès 3h HE / 12h PT jeudi matin.

Comment regarder The Suicide Squad aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous ne voulez pas aller au cinéma pour regarder The Suicide Squad, vous devrez être abonné à HBO Max pour regarder le film en ligne. L’inscription à HBO Max vous coûtera soit 9,99 $ par mois pour regarder avec des publicités, soit 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité. De plus, le forfait le moins cher vous permet uniquement de diffuser du contenu en HD tandis que le forfait le plus cher vous permet de diffuser du contenu en 4K. Cependant, il convient de noter que vous aurez besoin d’un abonnement au plan sans publicité plus cher de HBO Max pour regarder The Suicide Squad en ligne.

Pour le prix cependant, vous pourrez également regarder un certain nombre d’autres films de Warner Bros. en ligne le jour même de leur première dans les salles de cinéma, notamment Malignant, Dune et même la dernière entrée de la série Matrix plus tard cette année. HBO Max vous donne accès à toute la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Succession, Mare of Easttown et Westworld et le service vous permettra même de regarder un certain nombre d’émissions populaires d’autres réseaux tels que Friends et même Rick et Morty.

Regardez The Suicide Squad au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Comme HBO Max a été lancé pour la première fois aux États-Unis et n’a été lancé que récemment en Amérique latine et dans les Caraïbes, les fans de DC au Royaume-Uni, au Canada et en Australie ne pourront pas regarder The Suicide Squad en ligne. Au lieu de cela, ils devront se rendre dans un cinéma pour voir le nouveau film, mais il sera probablement disponible sur d’autres services de streaming et plateformes de VOD plus tard cette année.

