Comment regarder The Underground Railroad en ligne de n’importe où

L’attente de plusieurs années pour l’adaptation du cinéaste acclamé Barry Jenkins du roman lauréat du prix Pulitzer de Colson Whitehead est enfin terminée et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la nouvelle série limitée The Underground Railroad en ligne.

Annoncé pour la première fois en 2016, The Underground Railroad raconte l’histoire de Cora Randall (Thuso Mbedu) qui a échappé à l’esclavage et a voyagé vers le nord à la recherche de la liberté. Au cours de son voyage, Cora découvre un chemin de fer réel composé d’un réseau secret de voies et de tunnels remplis d’ingénieurs et de conducteurs pour l’aider à se diriger vers elle.

Alors que Cora quitte la Géorgie et voyage vers le nord, elle est poursuivie par un chasseur de primes nommé Ridgeway (Joel Edgerton) qui est déterminé à la ramener dans la plantation d’où elle s’est échappée. C’est parce que la mère de Cora, Mable, est le seul esclave en fuite que Ridgeway n’a jamais réussi à attraper.

Au cours de ses voyages d’État en État, Cora se demande pourquoi sa mère l’a laissée derrière elle et en vient à se tourner avec ses propres luttes pour se créer une vie qu’elle n’aurait jamais cru possible.

En plus d’adapter le roman du même nom de Colson Whitehead à la télévision, Barry Jenkins, connu pour avoir écrit et réalisé Moonlight en 2016, a également réalisé les dix épisodes de la nouvelle série limitée.

Que vous ayez lu le roman ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur cette période importante de l’histoire américaine, nous vous montrerons exactement comment regarder The Underground Railroad de n’importe où dans le monde.

Le chemin de fer clandestin: quand et où?

The Underground Railroad sera présenté en première le vendredi 14 mai sur Amazon Prime Video. Il y aura un total de 10 épisodes dans la nouvelle série limitée et ils seront tous disponibles pour regarder à la fois.

Comment regarder le chemin de fer clandestin aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Amazon Prime, vous pourrez regarder The Underground Railroad lors de la première de la nouvelle série limitée le vendredi 14 mai. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le service coûte soit 119 $ pour l’année ou 12,99 $ par mois. En plus de pouvoir regarder The Underground Railroad, vous pouvez également regarder les autres Amazon Originals de Prime, notamment The Boys, Utopia, Homecoming, Tales from the Loop, Good Omens, The Man in the High Castle, et plus encore. Vous aurez également accès à Prime Music, à la livraison gratuite de deux jours sur les articles éligibles et plus encore. Amazon propose actuellement un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez tester vous-même Prime Video pour regarder The Underground Railroad.

Regardez The Underground Railroad au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme The Underground Railroad est une série originale d’Amazon, les dix épisodes de la nouvelle série limitée seront disponibles au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et dans tout autre pays où Prime Video est disponible lors de sa première le vendredi 14 mai.

Bien que le service offre le même contenu avec de légères variations selon les pays, les prix varient quelque peu d’une région à l’autre. Amazon Prime coûte 7,99 £ par mois ou 79 £ pour l’année au Royaume-Uni, 7,99 $ CAN par mois ou 79 $ CA pour l’année au Canada et 6,99 $ AU par mois ou 69 $ AU pour l’année en Australie.

Regardez le chemin de fer souterrain de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder The Underground Railroad aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la nouvelle série limitée lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

