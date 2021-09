Comment regarder Top Chef Family Style en ligne et de n’importe où

La nouvelle série de cuisine de réalité de Peacock, Top Chef Family Style, voit des duos de chefs s’affronter dans une série de défis rapides et d’élimination. L’émission dérivée de Top Chef promet un grand divertissement familial pour toutes les générations, avec un mélange d’humour, de talent impressionnant et de compétition brûlante. Lisez la suite pour savoir comment regarder Top Chef Family Style et diffuser en ligne, où que vous soyez, avec Peacock TV, l’endroit idéal pour regarder aux États-Unis.

Treize jeunes chefs talentueux s’associeront à un membre adulte de la famille pour mettre en valeur leurs talents culinaires et s’affronter pour un prix de 50 000 $. Mais ce ne sont pas tous les concurrents qui peuvent gagner – 10 000 $ et des voyages comme NFL Sunday Night Football, Wrestlemania de la WWE et Universal Orlando Resort sont également à gagner dans des mini-défis.

La chanteuse pop primée aux Grammy Awards, Meghan Trainor, animera l’émission de téléréalité Peacock Original aux côtés du juge en chef Marcus Samuelsson, qui a remporté la deuxième saison de Top Chef Masters. Le casting étoilé ne s’arrête pas là, car JoJo Siwa et Jesse Tyler Ferguson font partie de la liste des invités de Top Chef Family Style.

Si cette émission de téléréalité familiale amusante ressemble à votre genre de plat, continuez à lire pour savoir comment regarder Top Chef Family Style en ligne et diffuser de n’importe où.

Comment regarder Top Chef Family Style en ligne sur Peacock

Top Chef Family Style est une émission Peacock Original, elle n’est donc disponible que sur le service de streaming appartenant à NBCUniversal.

Une double facture du dernier spin-off de Top Chef sera disponible en streaming le jeudi 9 septembre, et après cela, un nouvel épisode sortira tous les jeudis sur Peacock. Vous devrez souscrivez à un abonnement Peacock Premium, pour 4,99 $ par mois pour regarder Top Chef Family Style sur Peacock.

Pour 9,99 $ par mois, vous pouvez inscrivez-vous pour un Peacock Premium Plus abonnement, qui est le seul plan Peacock à vous permettre de regarder Top Chef Family Style sans publicité et de télécharger une sélection de titres à regarder hors ligne.

Le service de streaming est compatible avec une large gamme d’appareils, y compris les téléphones et tablettes Android et Apple, les tablettes Fire TV et Fire, Apple TV, Chromecast et Xbox, afin que vous puissiez regarder sur n’importe quel appareil qui vous convient le mieux. Pour une liste complète des appareils compatibles, rendez-vous sur le site Web de Peacock.

Comment regarder Top Chef Family Style en dehors des États-Unis

Si vous prévoyez d’être à l’étranger lorsque Top Chef Family Style sera diffusé sur Peacock, ne vous inquiétez pas. Il existe une solution simple pour diffuser Peacock lorsque vous êtes loin de chez vous. En utilisant un VPN, vous pouvez éviter les blocages géographiques qui pourraient être en place lorsque vous essayez d’accéder au service de streaming depuis l’étranger.

Un VPN n’est pas aussi compliqué que cela puisse paraître, c’est un petit logiciel qui fait croire à votre appareil qu’il se trouve à un autre endroit. Lorsque vous téléchargez et installez un VPN, vous pouvez changer votre adresse IP pour celle d’un autre pays afin de ne pas manquer une seconde de l’action depuis la cuisine.

ExpressVPN est actuellement le meilleur VPN au monde

Nos experts ont testé certains des meilleurs VPN du marché et ont choisi ExpressVPN comme leur favori. Les vitesses élevées et les fonctions de sécurité de pointe en font l’un des meilleurs au monde. En plus de cela, il est compatible avec une vaste gamme d’appareils et peut s’attaquer à certaines des restrictions géographiques les plus strictes.

À l’heure actuelle, lorsque vous vous inscrivez pour 12 mois d’ExpressVPN, vous obtenez 3 mois gratuits. Vous économiserez 47% sur l’abonnement de 15 mois, qui coûte 6,67 $ par mois. Si vous n’êtes pas satisfait, faites-le-leur savoir dans les 30 premiers jours et vous pourrez récupérer votre argent.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Trois étapes simples pour utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques :

1. Téléchargez et installez un VPN – ExpressVPN est notre recommandation

2. Connectez-vous à l’emplacement du serveur approprié – lancez l’application VPN, cliquez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez les États-Unis

3. Dirigez-vous vers le flux en direct du diffuseur – alors dans ce cas, dirigez-vous vers Peacock

Comparez les meilleurs services VPN globaux par prix :