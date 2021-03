Comment regarder Top Gear 2021 en ligne: Diffusez la nouvelle saison 30 de Top Gear UK depuis n’importe où

Il y a un peu d’évasion pour les pétroliers qui ont raté la route ouverte en lock-out avec le retour de Paddy McGuinness, Freddie Flintoff et Chris Harris. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment regarder la saison 30 de Top Gear UK et diffuser la nouvelle série en ligne depuis n’importe où dans le monde.

Malgré les défis du tournage liés à la pandémie, la série est de retour pour d’autres aventures et critiques automobiles remplies d’adrénaline, bien que sous une forme plus courte.

Cette nouvelle série de l’émission de longue date a été condensée à seulement quatre épisodes et ne comportera pas de public de studio, alors que la plupart des longs métrages ont été limités à être tournés au Royaume-Uni.

Malgré ces obstacles, les fans de Top Gear peuvent être enthousiasmés, avec la promesse de tests de supercars en Italie, et ce qui est décrit comme la cascade la plus dangereuse de la série qui voit les garçons traînés le long d’une piste avec des plaques de titane attachées à leur pieds

L’épisode d’ouverture, quant à lui, voit le trio se rendre dans le Lake District, dans le nord de l’Angleterre, pour des retrouvailles émotionnelles avec les vieilles voitures de leurs propres pères, tandis que Chris se lance sur la bonne voie pour tester la voiture la plus puissante de Lamborghini, l’hybride Sian.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment regarder un flux Top Gear UK, où que vous soyez dans le monde.

Top Gear UK: où et quand?

De nouveaux épisodes de la saison 30 de Top Gear seront diffusés tous les dimanches à 20h GMT (16h HE, 13h PT) sur BBC1 au Royaume-Uni. Vous pouvez également l’attraper sur BBC America, même s’il y a quelques semaines de retard, tous les dimanches à 20 heures dans les deux ET et PT à partir du 25 avril.

Les payeurs de droits de licence de télévision aux États-Unis peuvent le regarder en direct ou en rattrapage en utilisant iPlayer – tout ce dont vous avez besoin est un VPN BBC iPlayer rapide et vous pouvez le regarder gratuitement comme vous le feriez chez vous. Lisez la suite pour savoir comment.

Comment diffuser Top Gear UK en direct au Royaume-Uni

Comme vous vous en doutez, il est assez simple de diffuser les dernières singeries de Harris, Flintoff et McGuiness au Royaume-Uni. Lancez simplement BBC iPlayer, où vous pouvez obtenir un flux BBC1 en direct et regarder de nouveaux épisodes des épisodes de la saison 30 de Top Gear en ligne à 20 heures tous les dimanches.

À condition que vous ayez une licence de télévision britannique valide, il est totalement gratuit de regarder Top Gear en ligne avec la BBC.

BBC iPlayer

L’utilisation de BBC iPlayer est gratuite pour les détenteurs d’une licence de télévision britannique et vous donne accès à un vaste catalogue arrière de contenu britannique ainsi qu’à des flux de télévision en direct de BBC1, BBC2, BBC News et d’autres propriétés de la BBC. Gratuit chez BBC iPlayer

Regardez Top Gear UK en ligne depuis l’extérieur du Royaume-Uni

La BBC et sa plate-forme de streaming BBC iPlayer sont les seuls endroits où regarder la nouvelle saison de Top Gear UK au fur et à mesure de leur diffusion et ils ne sont techniquement disponibles que pour les téléspectateurs du Royaume-Uni. Si vous avez l’intention de regarder Top Gear UK depuis l’étranger, vous rencontrerez probablement des problèmes en essayant de diffuser en ligne car il sera géo-bloqué.

C’est là qu’un VPN sera utile. En utiliser un vous permet de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile en une adresse au Royaume-Uni, ce qui vous permet de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.