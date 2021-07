Comment regarder Turner and Hooch en ligne: diffusez la nouvelle série Disney Plus Original maintenant

Nous serons doggons ! Disney Plus a ramené notre duo copain-flic préféré, produisant une suite en 12 parties de la comédie de Tom Hanks de 1989. Préparez-vous à plus de carnage canin de la prochaine génération de Dogue De Bordeaux alors que nous expliquons comment regarder Turner et Hooch en ligne maintenant avec un abonnement Disney Plus.

Comment regarder Turner et Hooch en ligne

Date de première : Mercredi, 21 juillet à minuit PT / 3h HE / 8h BST

Nouveaux épisodes : chaque mercredi suivant

Jeter: Josh Peck, Lyndsy Fonseca, Carra Patterson, Vanessa Lengies, Anthony Ruivivar, Brandon Jay McLaren, Jeremy Maguire.

Créateur: Matt Nix

Regarde maintenant: diffuser Turner et Hooch sur Disney Plus à partir de seulement 7,99 $ / 7,99 £ / 11,99 $ AU par mois

Créé par Matt Nix (Burn Notice, The Gifted), cette suite héritée se concentre sur US Marshall Scott Turner Jr (Josh Peck), le fils méticuleusement soigné et tendu du personnage maintenant décédé de Tom Hanks.

Vivant seul et trop préoccupé par le travail à ce jour, son monde est bouleversé lorsqu’il hérite du dogue français de son père, sauvé d’un refuge pour animaux par Turner Snr parce qu’il était l’incarnation du Hooch original.

Malgré l’appétit de destruction du chien – il totalise l’appartement branché de Scott en quelques secondes – il s’avère une aubaine pour la vie amoureuse de son propriétaire, le mettant en contact avec l’entraîneur K-9 Erica (Vanessa Lengies, Glee). Il est également un excellent assistant des forces de l’ordre : il détecte la contrebande, poursuit les criminels et, avec la sœur de Scott, Laura (Lyndsy Fonseca), aide à enquêter sur les circonstances troubles entourant la mort de leur père.

Excitant pour les fans de l’original, Reginald VelJohnson revient pour jouer l’ancien DI devenu maire de Cypress Beach. Pendant ce temps, Carra Patterson joue aux côtés de Peck en tant que collègue de travail Jessica, Anthony Ruivivar est le chef Marshall américain James Mendez, Brandon Jay McLaren joue l’ex-marine Xavier et Jeremy Maguire de Modern Family est le neveu excitable de Scott.

Prêt pour une comédie de haut niveau ? Continuez ensuite à lire pendant que nous détaillons comment regarder Turner et Hooch en ligne de n’importe où maintenant.

Obtenez les meilleurs prix Disney+ du jour où que vous soyez

Comment regarder Turner et Hooch en ligne et diffuser la nouvelle émission sur Disney Plus maintenant

Cet original de Disney Plus sera présenté le mercredi 21 juillet, exactement 32 ans jour pour jour, le film original a fait ses débuts dans les salles. Il est exclusivement disponible sur la plate-forme Disney Plus à partir de 00h00 PT / 3h00 HE / 8h00 BST / 17h00 AEST, avec un nouvel épisode publié à la même heure chaque semaine jusqu’au 6 octobre 2021.

Comme Disney Plus est maintenant déployé en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l’Asie et de l’Amérique latine, regarder Turner et Hooch en utilisant le service est plus facile que jamais. Si vous êtes situé dans un pays qui a accès à Disney Plus, il vous suffit de rendez-vous sur le site de Disney Plus et inscrivez-vous au service à regarder.

En plus d’être la maison exclusive de Turner et Hooch, Disney Plus vous donne également accès à l’énorme catalogue de Disney, ainsi qu’à Fox et Pixar, ainsi qu’à l’intégralité du canon MCU.

Un abonnement Disney Plus vous donne également accès à tout Star Wars – y compris The Mandalorian – le tout pour seulement 7,99 $ / 7,99 £ / 11,99 $ AU par mois.Voir l’offre

Comment économiser de l’argent sur Disney+

Disney Plus est déjà moins cher que les services de streaming concurrents comme Netflix, mais vous pouvez économiser encore plus lorsque vous vous inscrivez à un abonnement annuel qui vous donne 15% de réduction sur le prix mensuel. De toute évidence, vous devez dépenser de l’argent au début, mais avec tant de contenu à retenir, nous doutons fort que vous manquerez de choses à regarder avant la fin des 12 mois. Vous regardez 79,99 $/79,90 £/119,99 $ AU pour l’année.

Ou si vos intérêts vont plus loin (et que vous êtes aux États-Unis), alors nous vous suggérons sérieusement d’examiner la valeur fantastique forfait. Il ajoute Hulu et ESPN+ au prix de votre abonnement. L’élément Hulu ouvre un monde d’originaux Hulu tels que The Great, Upload, Love Victor et Helstrom. Tandis qu’ESPN+ propose des tonnes de sports en direct exclusifs, de faits saillants et de documentaires. Le forfait combiné ne coûte que 13,99 $ par mois.

Que dois-je savoir d’autre sur Disney+ ?

Turner and Hooch n’est que le dernier d’une série de récentes sorties à succès exclusives à la plate-forme, notamment Loki, Monsters at Work, Soul, Mulan, Hamilton, The Falcon and the Winter Soldier et bien plus encore.

Le service de streaming propose des applications pour iOS et Android (bien sûr) et est disponible pour regarder en ligne via les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

De plus, maintenant que Disney a créé le précédent de la sortie de films comme son remake en direct de Mulan sur le service plutôt que dans les cinémas via son programme Disney Plus Premier Access, attendez-vous à ce que la société continue à proposer plus de films à succès qui étaient initialement destinés à être diffusé sur grand écran à Disney Plus en 2021. Plus récemment, c’est un excellent moyen de regarder Black Widow en ligne, le premier film de la phase 4 du MCU.

Et enfin, il y a la nouvelle Star sur Disney Plus que la plupart des marchés mondiaux peuvent apprécier et voit la quantité de contenu disponible via Disney Plus plus que doubler, avec un œil particulier sur les émissions que les adultes vont apprécier.

Il est disponible au Royaume-Uni, dans la plupart des pays d’Europe et sur d’autres marchés sélectionnés comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais pas aux États-Unis, où le service Hulu du géant des médias couvre déjà un terrain très similaire.

