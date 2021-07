Comment regarder Turner & Hooch: diffusez le remake de 2021 en ligne de n’importe où

Cela fait un certain temps que la comédie emblématique de copains flics Turner & Hooch a séduit le public avec son adorable co-star canine, et maintenant Disney apporte l’histoire à une toute nouvelle génération de téléspectateurs en tant que série télévisée. En exclusivité sur le service de streaming Disney +, la nouvelle série Turner & Hooch suit l’ambitieux maréchal américain Scott Turner qui hérite soudainement d’un gros chien indiscipliné après la mort de son père et découvre bientôt qu’il y a plus pour son nouvel ami qu’il n’y paraît.

Vous aurez besoin d’un abonnement Disney+ si vous souhaitez regarder la nouvelle série Turner & Hooch. Si vous vous demandez comment vous inscrire à Disney+, combien coûte le service ou comment regarder gratuitement, assurez-vous de consulter les sections ci-dessous.

Turner & Hooch de Disney : quand et où

La série de remakes Turner & Hooch sera présentée en première ce mercredi 21 juillet sur Disney + à 3 heures du matin HE. Seul le premier épisode sera disponible à ce moment-là, les nouveaux épisodes étant diffusés les mercredis suivants à la même heure. La première saison devrait comprendre 12 épisodes au total.

Bonne affaire

Disney+

Démarrez votre abonnement Disney+ dès aujourd’hui.

Turner & Hooch arrive à Disney + cette semaine. Les membres Disney+ peuvent diffuser de nouveaux épisodes chaque semaine tous les mercredis.

Comment obtenir un essai gratuit de Disney+ ?

Bien que Disney+ ait proposé un essai gratuit dans le passé, il n’y en a plus depuis des mois. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de rejoindre Disney+ gratuitement pour le moment. Cependant, le service se trouve être l’un des plus abordables. Avec les conversions de devises, il existe des variations de prix en fonction du pays dans lequel vous vivez (6,99 $ / 5,99 £ / 8,99 $ AU), bien que vous puissiez économiser et baisser le coût mensuel encore plus bas en payant une année complète d’adhésion à la place. Vous pouvez obtenir le récapitulatif complet des tarifs mensuels et annuels de Disney+ dans votre pays via ce guide Disney+ ou choisir parmi les plans ci-dessous.

Il existe un autre forfait Disney + qui regroupe les services de streaming Hulu et ESPN + à partir de seulement 13,99 $ par mois. Si vous êtes déjà abonné à l’un de ces services, vous pourriez économiser de l’argent chaque mois en passant à cette offre groupée. Vous pouvez également désormais sélectionner Hulu sans publicité lors du choix de cet ensemble.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.