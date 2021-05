Comment regarder Twenty One Pilots Livestream Experience: Diffusez le concert virtuel en direct de n’importe où

Le soir du premier album de leur sixième album, Scaled and Icy, Twenty One Pilots lance sa dernière sortie avec un événement spécial de diffusion en direct d’une nuit seulement que les fans du monde entier pourront regarder de chez eux. L’expérience en direct de Twenty One Pilots présentera les premières performances en direct des chansons du nouvel album, mais promet également de présenter des chansons couvrant tout le catalogue du groupe.

Contrairement à certains livestreams virtuels de l’année dernière qui ont été gratuits à regarder, le concert Twenty One Pilots de ce week-end est un événement payant que vous devrez payer pour regarder. Bien qu’il devrait être disponible dans le monde entier, nous connaissons un moyen d’accéder à l’émission si vous remarquez qu’elle est bloquée dans votre région, ce dont nous parlerons ci-dessous.

À quelle heure est le livestream Twenty One Pilots?

L’expérience en direct de Twenty One Pilots est diffusée en direct ce vendredi 21 mai à 20 h HE / 17 h HP. Vous devrez d’abord acheter votre billet sur le site officiel de Twenty One Pilots pour accéder au spectacle, alors assurez-vous de le faire tôt pour ne pas manquer un moment du spectacle.

Regardez la diffusion en direct de Twenty One Pilots en direct de n’importe où

Obtenez votre billet pour l’expérience en direct de Twenty One Pilots avant qu’elle ne commence à 20 h HE le vendredi 21 mai et regardez-la en direct depuis votre appareil préféré. Vous devriez pouvoir regarder sur votre téléphone, tablette, ordinateur et autres appareils qui vous permettent de vous connecter avec le compte que vous avez créé sur le site Twenty One Pilots lors de l’achat de votre billet.

Si vous ne parvenez pas à afficher le site Web en raison d’une restriction de localisation, vous pouvez essayer un service VPN pour changer virtuellement votre adresse IP et donner l’impression que vous visualisez le site ailleurs. ExpressVPN est notre préféré, et il est également assez abordable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Débloquez votre quête

Boostez votre bibliothèque Oculus Quest 2 avec ces jeux et démos téléchargés

Les exigences de qualité de l’Oculus Store sont strictes, mais le nouveau programme App Lab d’Oculus permet aux développeurs indépendants de publier officiellement plus de titres non polis qui sont très amusants. Ensuite, il y a des jeux SideQuest non officiels, des bêtas, des mods et des démos qui peuvent être téléchargés sur votre Quest 2, dont beaucoup sont gratuits. Voici les meilleurs jeux téléchargés à ajouter à votre bibliothèque Oculus Quest ou Quest 2.