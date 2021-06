Comment regarder Verzuz se battre avec les rappeurs Eve et Trina .

Attention à tous les fans de Verzuz qui attendent patiemment un battle mettant en lumière les femmes du rap.

Comme la grande Ève l’a dit un jour, nous « avons ce dont vous avez besoin ».

Le prochain throwdown en ligne, entre Eve et Trina, sera le premier à accueillir deux rappeuses sur la scène de Verzuz. Eve (“Let Me Blow Ya Mind”) et Trina (“B— From Da Souf”) s’affronteront mercredi à 17h00 Pacifique sur les applications Triller et Fite TV, ainsi que sur la page Instagram de Verzuz.

« Il est temps de célébrer nos reines ! » Verzuz a déclaré sur Instagram.

Créé par Timbaland et Swizz Beatz au début de la pandémie l’année dernière, Verzuz est rapidement devenu une sensation virale. La série en ligne associe des légendes principalement du hip-hop, du rap, du R&B et de la soul pour des batailles amicales dans lesquelles des artistes interprètent leurs chansons.

Les affrontements précédents ont mis en vedette Monica et Brandy, Patti LaBelle et Gladys Knight et Alicia Keys et John Legend.

Eve et Trina sont toutes deux entrées sur la scène du rap au tournant du siècle, la première sortant son premier album à succès, “Let There Be Eve… Ruff Ryders’ First Lady”, en 1999 et la dernière abandonnant le sien, “Da Baddest B— ,” En 2000.

Les numéros remarquables de la première collection studio d’Eve incluent “Gotta Man” et “Love Is Blind”, tandis que les singles du premier LP de Trina incluent la chanson titre et “Pull Over”.

“Honorée de partager cette célébration avec @therealeve”, a écrit Trina la semaine dernière sur Instagram. “Ce sera une nuit épique pleine d’énergie incroyable .. Merci pour cette opportunité @timbaland @therealswizzz Allons gooooooo.”

En 2017, le duo s’est associé à Lil Kim pour un remix de “I’m Better” de Missy Elliott et Lamb.

« Ayyyyyyye ! Mes sœurs », a réagi Elliott à la dernière annonce de Verzuz sur Instagram. “C’est grand.”

Parmi la myriade de rappeurs masculins qui ont participé aux dernières batailles de Verzuz figurent les regrettés DMX, Snoop Dogg, Ludacris, Nelly, Young Jeezy, Gucci Mane, T-Pain, Lil Jon, Rick Ross et 2Chainz.

.Sur le pont du prochain Verzuz, les rappeurs Bow Wow et Soulja Boy, qui s’affronteront le 26 juin.

