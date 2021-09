Comment regarder What We Do in the Shadows saison 3 en ligne de n’importe où

Les colocataires vampires de Staten Island sont de retour avec une nouvelle saison et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de la série de faux documentaires de FX What We Do in the Shadows à la télévision ou en ligne.

Basé sur le film du même nom de 2014 écrit par Jemaine Clement et Taika Waititi, What We Do in the Shadows raconte l’histoire des vampires traditionnels Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry) et Nadja (Natasia Demetriou), vampire énergétique Colin Robinson (Mark Proksch) et Guillermo (Harvey Guillén) familier de Nandor.

Nandor, Laszlo, Nadja et Colin vivent tous ensemble dans leur maison de Staten Island et bien que certains d’entre eux soient centenaires, interagir avec le monde moderne s’avère souvent difficile, mais heureusement, Guillermo est toujours là pour aider. Bien qu’il ne soit pas un vampire lui-même, Guillermo a servi de familier à Nandor pendant plus d’une décennie et espère qu’un jour son maître le transformera. En plus de faire face aux hauts et aux bas de la vie quotidienne, les vampires interagissent également avec d’autres êtres surnaturels et ont leur part de démêlés avec le Conseil vampirique.

Pour la première de la saison trois de l’émission, FX publiera des épisodes consécutifs intitulés “Le prisonnier” et “La cape de la duplication” qui reprendront là où la saison deux s’est arrêtée avec le cliffhanger dramatique que Guillermo est un tueur de vampires . Au cours de la finale de la saison deux, Guillermo a sauvé Nandor, Nadja, Laszlo et Colin de la mise à mort par le Conseil vampirique et a dû tuer pas mal de vampires pour le faire.

Que vous regardiez la série depuis sa première en 2019, que vous soyez fan du film sur lequel elle est basée ou que vous aimiez simplement les vampires, nous vous montrerons exactement comment regarder la dernière saison de What We Do in the Shadows de partout dans le monde.

What We Do in the Shadows saison 3 – Où et quand ?

La saison 3 de What We Do in the Shadows débutera le jeudi 2 septembre avec des épisodes consécutifs sur FX à partir de 22 h HE/PT. Les huit épisodes restants de la saison seront diffusés chaque jeudi à la même heure. Si vous avez déjà coupé le cordon, ne vous inquiétez pas car de nouveaux épisodes de la série arriveront à Hulu le lendemain de leur diffusion à la télévision.

Comment regarder ce que nous faisons dans l’ombre aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de la saison 3 de What We Do in the Shadows tous les jeudis à 22 h HE/PT sur FX. Les abonnés de Hulu pourront également regarder de nouveaux épisodes de l’émission sur le service de streaming le lendemain de leur diffusion à la télévision.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder la dernière saison de What We Do in the Shadows sur FX ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder de nouveaux épisodes de la série lors de leur première. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Regardez ce que nous faisons dans l’ombre au Canada

Tout comme aux États-Unis, les téléspectateurs canadiens avec le câble pourront regarder de nouveaux épisodes de What We Do in the Shadows tous les jeudis à 22 h HE/PT sur FX Canada. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne à l’aide de FXNOW, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Diffusez en direct gratuitement ce que nous faisons dans l’ombre au Royaume-Uni

Malheureusement pour les téléspectateurs britanniques, la date de sortie de la saison 3 de What We Do in the Shadows n’a pas encore été annoncée, mais de nouveaux épisodes de l’émission seront probablement diffusés sur BBC Two à une date ultérieure. Jusque-là, vous pouvez toujours rattraper gratuitement les épisodes précédents de What We Do in the Shadows, car les saisons un et deux sont disponibles dans leur intégralité sur BBC iPlayer.

Obtenez une diffusion en direct de What We Do in the Shadows en Australie

Si vous habitez en Australie et êtes abonné à Foxtel, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de What We Do in the Shadows tous les vendredis à 22h30 AEST/AWST sur Fox Showcase. Cependant, vous pouvez également diffuser l’émission en ligne à l’aide du service de diffusion en continu Foxtel Now du réseau.

Regardez ce que nous faisons dans l’ombre de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 3 de Ce que nous faisons dans l’ombre aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de la série d’horreur d’anthologie lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

