Comment regarder William Shatner se téléporter sur le vaisseau spatial de Blue Origin

Le capitaine de Star Trek, William Shatner, reçoit des conseils de Jeff Bezos lors d’une répétition pour un voyage spatial suborbital dans la capsule de l’équipage New Shepard de Blue Origin. (Origine bleue via Instagram)

Plus d’un demi-siècle après que William Shatner a joué pour la première fois le rôle d’un capitaine de vaisseau errant dans la galaxie dans « Star Trek », il fait un véritable voyage au bord de l’espace – et vous pouvez regarder l’épisode entier sur de vrais communicateurs, merci à des liens Internet qui n’existaient pas lorsque la série télévisée originale a été réalisée.

Shatner a eu une longue carrière à Hollywood depuis lors, y compris des rôles aux heures de grande écoute dans des séries télévisées telles que « TJ Hooker » et « Boston Legal ». Cela fait 28 ans qu’il n’a pas joué dans un film Star Trek. Mais à tout le moins, l’acteur chevronné sait comment tirer son rôle de signature.

« On dirait qu’il y a beaucoup de curiosité à propos de ce personnage fictif – le capitaine Kirk – qui va dans l’espace », a déclaré Shatner dans une vidéo publiée aujourd’hui par l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos. « Alors allons-y et profitons de la balade. »

Si tout se passe comme prévu, Shatner et trois de ses compagnons de bord profiteront de leur balade dans le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin à 9h00 CT (7h00 PT) mercredi, sur le site de lancement 1 de la société dans l’ouest du Texas. Blue Origin prévoit de diffuser la couverture du compte à rebours via son site Web, à partir de 90 minutes avant le décollage.

Shatner est clairement la star de la série : à 90 ans, il devrait devenir le plus vieux vol spatial du monde. Cela réécrirait un record établi par le pionnier de l’aviation Wally Funk, âgé de 82 ans, lors du tout premier vol spatial en équipage de Blue Origin en juillet.

Il est également sans doute la célébrité la plus en vue à être allée dans l’espace jusqu’à présent – ​​éclipsant Jeff Bezos, qui était l’un des coéquipiers de Funk, ainsi que le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, qui a effectué son propre voyage dans l’espace suborbital juste avant Bezos.

Le fait que Shatner soit un acteur chevronné a fait de délicieux extraits sonores, comme la boutade qu’il a prononcée lors d’une balade avec ses coéquipiers : « Je suis tellement prêt, je pense sauter de la capsule à l’apogée. C’est à quel point je suis prêt.

Les trois autres astronautes disent qu’ils sont également prêts.

L’équipage NS-18 en route vers le centre d’entraînement de notre @Rivian. L’espace est si proche qu’on peut le goûter ! 24 heures avant le lancement. ????@CaptainClinical @AudreyKPowers @WilliamShatner @blueorigin pic.twitter.com/dyE1BAO4sW – Chris Boshuizen (@cboshuizen) 12 octobre 2021

Il y a Chris Boshuizen, un ancien ingénieur de la NASA et investisseur en capital-risque qui a cofondé Planet Labs. Et il y a Glen de Vries, qui était le co-fondateur de Medidata Solutions, une plateforme de recherche clinique largement utilisée, et qui est maintenant cadre chez Dassault Systems. Les deux hommes paient des tarifs non divulgués pour leur vol. Le quatrième membre d’équipage est Audrey Powers, vice-présidente de la mission et des opérations aériennes de Blue Origin. Comme Shatner, Powers vole gratuitement.

Le vol de cette semaine, qui est la 18e sortie d’un vaisseau New Shepard (en comptant les vols d’essai sans équipage), suivra le modèle établi par le premier vol humain de juillet : le propulseur à hydrogène poussera la capsule de l’équipage au-delà des 100 kilomètres (62- mile) limite de l’espace, puis séparez-vous pour effectuer un atterrissage autonome. Au sommet de leur balade, les quatre volants débouleront pendant quelques minutes d’apesanteur et auront une vue panoramique sur la Terre en courbe.

Le vol d’environ 11 minutes se termine par un atterrissage assisté par parachute dans le désert du Texas, non loin de la rampe de lancement. Une heure ou deux après l’atterrissage, Shatner et les nouveaux astronautes devraient parler de leur expérience lors d’un point de presse – et obtenir leurs épinglettes d’astronaute Blue Origin sur mesure.

Après le vol de juillet, Bezos a déclaré que Blue Origin avait accumulé près de 100 millions de dollars de ventes privées pour les futurs vols spatiaux suborbitaux, et un troisième vol en équipage est attendu avant la fin de l’année.

Bien que le voyage spatial de Shatner soit sûr de noter une entrée dans les livres d’histoire de l’espace, il convient de noter qu’il n’est pas le premier acteur professionnel à aller dans l’espace. Cette distinction appartient à l’actrice russe Yulia Peresild, qui a été à bord de la Station spatiale internationale la semaine dernière avec le producteur-réalisateur Klim Shipenko pour filmer des scènes d’un thriller sur le thème de l’espace intitulé « Vyzov » ou « Challenge ». Peresild, Shipenko et le cosmonaute russe Oleg Novitskiy doivent revenir sur Terre ce week-end.

Lorsque Shatner a été interrogé sur le projet russe sur Fox Business, il a donné une réponse hollywoodienne classique.

« L’industrie du divertissement veut dramatiser ce qui se passe, car ce qui se passe, notre décollage, notre apesanteur et notre retour sur Terre, est très dramatique et rempli d’un certain nombre de possibilités », a-t-il déclaré. « Différents résultats sont possibles. Et enregistrer cela, le dramatiser et en parler est très important. Donc, peu importe dans quelle langue c’est, sauf qu’il y a plus de gens qui parlent anglais que russe.

Calendrier du compte à rebours :

Les horaires sont approximatifs, avec l’heure de lancement actuelle à 9h00 CT (7h00 PT). Pour les mises à jour du calendrier, consultez le compte Twitter de Blue Origin, @blueorigin.

T-moins-7,5 heures : Déploiement du vaisseau spatial vers la rampe de lancement.

T-moins-3 heures : Feu vert pour le chargement des propergols.

T-moins-45 minutes : Feu vert pour asseoir les astronautes dans une capsule.

T-moins-35 minutes : Les astronautes commencent à prendre place.

T-moins-24 minutes : Trappe de la capsule de l’équipage fermée.

T-moins-15 minutes : Capsule activée pour la procédure d’évacuation d’urgence.

T-moins-10 minutes : Lancez le sondage de l’équipe pour le nombre de terminaux et le décollage. Précédemment: le trek de Shatner recentre les projecteurs sur Blue Origin