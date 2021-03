Comment regarder Wolfwalkers en streaming

Wolfwalkers sera-t-il sur Netflix?

Il est très peu probable que Wolfwalkers soit un jour disponible ailleurs qu’Apple TV +. Les streamers épiques de la Seconde Guerre mondiale, Greyhound, avec Tom Hanks, n’ont même pas été publiés sur Blu-ray ou DVD depuis leur sortie l’été dernier. C’est un assez bon signe que vous ne verrez jamais de film nominé aux Oscars (ou probablement tout autre original Apple TV +) sur Netflix. Et il n’est pas clair pour le moment si Apple TV + envisage de rendre ses originaux disponibles à l’achat ou à la location sur la plate-forme, ou de les publier sur DVD / Blu-ray.

Cependant, vous pouvez toujours trouver du contenu connexe sur la plate-forme, comme son émission de télévision originale animée Puffin Rock, créée par la productrice et comédienne de Wolfwalkers Nora Twomey – dont le prochain effort de réalisateur, My Father’s Dragon, est aux dates de sortie du film Netflix 2021. horaire. Honor Kneafsey, qui interprète le personnage principal Robyn Goodfellowe, est également connue pour son rôle de princesse Emily dans la comédie romantique originale de Netflix Un prince de Noël et ses deux suites.