Comment regarder Wonho Special Live: Diffusez le concert virtuel en direct de n’importe où

Alors que les fans de musique ont manqué des concerts en direct en personne, les concerts virtuels en direct ont pris le relais et ont apporté des performances aux téléspectateurs du monde entier. Cette semaine, Wonho (anciennement du groupe K-pop MonstaX) montera sur la scène virtuelle de Live x Live pour un concert complet entièrement produit pour célébrer la sortie de son mini-album, Love Synonym Pt.2: Bon pour nous.

L’événement Wonho Special Live est un livestream avec billet, ce qui signifie que vous devrez acheter un accès pour regarder l’émission. Les billets commencent à 19,99 $ et il y a également des lots de produits à considérer. Contrairement à de nombreux événements diffusés en direct qui ne sont diffusés qu’une seule fois et ne peuvent plus être visionnés par la suite, Live x Live propose des options de billets qui vous permettent de revoir la performance jusqu’à 2 mois après sa diffusion en direct.

Source: Live X Live

Wonho Special Live: quand et où

Le concert virtuel de Wonho commence à 23 h HE le 27 mars / 12 h KST le 28 mars. Assurez-vous d’acheter votre billet à l’avance afin d’être prêt à regarder une fois le spectacle commencé.

Bien que le concert Wonho Special Live soit disponible dans le monde entier, il est parfois impossible de regarder ces flux dans quelques pays. Si vous voyez une restriction et que vous ne pouvez pas regarder le concert virtuel, vous pouvez utiliser un VPN pour naviguer sur le Web de manière anonyme et déverrouiller l’accès au spectacle. Il existe une tonne de services VPN bon marché, bien qu’ExpressVPN soit notre préféré.

Comment regarder Wonho Special Live de n’importe où

Live x Live est disponible sur un certain nombre d’appareils pour vous permettre de regarder Wonho Special Live de différentes manières. Vous pouvez la télécharger en tant qu’application sur votre appareil iOS ou Android, sur Google Chromecast ou Apple TV, les téléviseurs Samsung, les appareils Roku ou la regarder via le site Web Live x Live.

Le concert de Wonho est diffusé dans le monde entier, mais si vous rencontrez toujours des difficultés pour accéder au flux en raison d’une restriction de localisation, vous devrez peut-être essayer un service VPN pour regarder l’émission. Heureusement, il existe de nombreuses options stellaires parmi lesquelles choisir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

composez votre 9 jusqu’à 11

9 premières choses à faire avec le OnePlus 9 ou 9 Pro

Une fois que l’excitation de la commande de votre nouveau téléphone s’est calmée, vous avez toujours le plaisir de le configurer et de le personnaliser comme vous l’aimez. Voici les 9 premières choses que vous devriez faire avec le OnePlus 9 ou 9 Pro une fois que vous avez mis la main sur l’un de ces nouveaux téléphones.