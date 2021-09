Comment regarder Y: The Last Man en ligne de n’importe où

FX fait les choses un peu différemment avec sa dernière série qui ne sera pas diffusée sur sa chaîne de télévision et sera plutôt diffusée sur Hulu dans le cadre de son hub de contenu FX sur Hulu et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Y: The Last Homme en ligne.

Basé sur la célèbre série de bandes dessinées DC Comics du même nom de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, Y: The Last Man se déroule dans un monde post-apocalyptique où chaque mammifère avec un chromosome Y est soudainement mort à la suite d’un événement cataclysmique. Cependant, un homme nommé Yorick Brown (Ben Schnetzer) et son singe capucin mâle Ampersand ont réussi à survivre.

Maintenant, les survivants tentent de survivre dans un monde renversé. L’un des survivants est la mère de Yorick, Jennifer Brown, qui était sénatrice américaine avant l’événement. Après la mort du président, elle est chargée de diriger ce qui reste du gouvernement américain en tant que première femme présidente du pays.

Alors que la série de bandes dessinées originale sur laquelle la série est basée a duré 60 numéros de 2002 à 2008 et a reçu de nombreux prix, l’adaptation télévisée de Y: The Last Man est en fait en développement depuis 2015. Michael Green et Aida Mashaka Croal qui étaient les co-showrunners originaux de l’émission ont fini par quitter le projet en 2019, ce qui est probablement l’une des raisons possibles de sa sortie retardée.

Les trois premiers épisodes de Y: The Last Man sont disponibles en streaming maintenant sur Hulu et les trois épisodes restants de la première saison de l’émission seront diffusés chaque semaine sur le service de streaming le mercredi.

Que vous soyez fan de la série de bandes dessinées ou que vous vous demandiez simplement à quoi pourrait ressembler un monde sans hommes, nous vous montrerons comment regarder Y : The Last Man en ligne depuis n’importe où dans le monde.

Y : Le dernier homme – Quand et où ?

Y: The Last Man sera présenté en première le lundi 13 septembre sur Hulu. Les trois premiers épisodes de la nouvelle série exclusive FX sur Hulu sont disponibles dès maintenant et les trois autres épisodes de l’émission seront publiés chaque semaine le lundi.

Comment regarder Y: The Last Man aux États-Unis

Bien que Y: The Last Man ait été développé par FX, la nouvelle série sortira chaque semaine chaque lundi sur Hulu car elle fait partie du hub de contenu FX on Hulu du service de streaming.

Si vous n’êtes pas encore abonné à Hulu, le service propose à la fois un forfait de base avec des publicités pour 5,99 $ par mois ainsi qu’un forfait sans publicité pour 11,99 $ par mois. Cela vaut la peine que Hulu propose actuellement un essai gratuit de 30 jours, ce qui devrait vous laisser suffisamment de temps pour le tester par vous-même.

Si vous envisagez de vous inscrire à Hulu, gardez à l’esprit qu’il existe également un ensemble Disney Plus qui vous donne accès à Hulu avec Disney + et ESPN + pour seulement 13,99 $. Alternativement, vous pouvez également vous inscrire à Hulu avec Live TV pour 64,99 $ par mois pour regarder les Hulu Originals du service ainsi que 75 chaînes de télévision en direct.

Obtenez un Y: The Last Man en direct au Canada

Comme Hulu n’est pas encore disponible en dehors des États-Unis, les téléspectateurs canadiens pourront regarder Y: The Last Man sur FXNow tous les lundis à 22 h HE/PT. Bien que l’application FXNow soit téléchargeable gratuitement, vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour regarder Y: The Last Man en ligne. De nouveaux épisodes de l’émission arriveront sur FXNow chaque semaine les lundis au Canada.

Diffusion en direct Y: Le dernier homme au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques devront attendre un peu plus longtemps pour regarder Y: The Last Man car la nouvelle série arrive sur Star sur Disney + à partir du mercredi 22 septembre. Cependant, à ce moment-là, les trois premiers épisodes de Y: The Last Man seront être disponible pour diffuser en ligne.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney Plus, le service coûte 7,99 £ par mois ou 79,99 £ pour l’année au Royaume-Uni. Il convient également de noter que le contenu Star est inclus dans votre abonnement et que vous n’aurez rien à payer en plus.

Comment diffuser en direct Y: Le dernier homme en Australie

Si vous habitez en Australie et que vous souhaitez diffuser Y: The Last Man en ligne, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Binge qui ne coûte que 10 $ AUD par mois. Binge commencera à diffuser Y: The Last Man le mardi 14 septembre et de nouveaux épisodes seront publiés chaque mardi.

Regardez Y : Le dernier homme de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Y: The Last Man aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la nouvelle série lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

