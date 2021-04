Comment regarder Younger saison 7: Diffusez la dernière saison en ligne de n’importe où

Après six saisons sur TV Land, la dernière saison de Darren Star’s Younger arrive sur Paramount Plus et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez la regarder en ligne.

Basé sur le roman du même nom de Pamela Redmond Satran, le spectacle suit une femme divorcée de 40 ans nommée Liza Miller (Sutton Foster) qui veut réintégrer l’industrie de l’édition compétitive à New York. Cependant, l’industrie âgiste n’est pas trop accueillante pour les femmes de son âge.

Lors d’une soirée dans un bar, un tatoueur de 26 ans pense à tort que lui et Liza ont le même âge. C’est alors qu’elle élabore un plan pour se faire passer pour 26 ans et essayer de trouver un emploi dans une maison d’édition appelée Empirical. Liza réussit son entretien, obtient le poste et à Empirical, elle rencontre la rédactrice en chef Kelsey (Hillary Duff) et sa nouvelle patronne Diana (Miriam Shor).

Dans la saison 6 de l’émission, Liza a finalement eu sa couverture soufflée par l’ex-femme de Charles, l’homme avec qui elle sort. À ce stade de la série, elle est également passée d’Empirical et a décroché un nouveau rôle en tant qu’éditeur de Millennial Print. Lors de la finale de la saison, Liza a finalement eu le courage de quitter son nouvel emploi et de commencer quelque chose par elle-même dans l’industrie de l’édition. Cela ne dure pas longtemps cependant car Charles la convainc de revenir en lui offrant une offre lucrative avant de proposer.

Que vous regardiez l’émission depuis sa première sur TV Land en 2015 ou que vous soyez fan des précédents travaux de Darren Star sur Beverly Hills, 90210, Melrose Place et Sex and the City, nous vous montrerons comment regarder la dernière saison de Younger de n’importe où dans le monde.

Jeune saison 7: Quand et où?

La septième et dernière saison de Younger sera présentée en première le jeudi 15 avril sur Paramount Plus. Les quatre premiers épisodes seront disponibles en streaming à la fois et les huit épisodes restants de l’émission seront diffusés chaque semaine le jeudi. De plus, la saison complète de l’émission sera diffusée sur TV Land, où elle a été créée pour la première fois, plus tard cette année.

Comment regarder Younger aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder la dernière saison de Younger, vous aurez besoin d’un abonnement à Paramount + ou à Hulu pour le faire. Les quatre premiers épisodes de la saison 7 de l’émission seront disponibles en streaming le jeudi 15 avril et de nouveaux épisodes viendront sur les deux services de streaming chaque semaine à la même heure. Paramount + et Hulu proposent tous deux un essai gratuit d’un mois afin que vous puissiez les tester par vous-même pour regarder Younger en ligne. Il convient également de noter que tous les épisodes de la saison 7 de Younger seront diffusés sur le réseau original de l’émission TV Land à une date ultérieure.

Paramount +



Vous pouvez regarder Younger saison 7 via Paramount +. Inscrivez-vous maintenant et profitez d’un essai gratuit d’un mois.

À partir de 5,99 $ par mois chez Paramount +

Comment regarder Younger en ligne au Canada

Comme Paramount + est également disponible au Canada, vous pourrez regarder les nouveaux épisodes de la saison 7 de Younger sur le service de diffusion en continu à partir du jeudi 15 avril. Tout comme aux États-Unis, les quatre premiers épisodes de la dernière saison de l’émission seront disponible pour diffuser en même temps avec de nouveaux épisodes chaque semaine le jeudi. Paramount Plus coûte 4,99 $ par mois avec des publicités limitées ou 9,99 $ par mois sans aucune publicité.

Paramount +



Vous pouvez regarder Younger saison 7 via Paramount +. Inscrivez-vous maintenant et profitez d’un essai gratuit d’un mois.

À partir de 5,99 $ par mois chez Paramount +

Comment regarder Younger en ligne au Royaume-Uni

Malheureusement pour les fans plus jeunes du Royaume-Uni, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour regarder la dernière saison de l’émission, car la saison 6 vient de sortir en première sur Comedy Central en mars. Cependant, cela signifie que vous avez beaucoup de temps pour rattraper les saisons passées de la série et que vous pouvez le faire sur Comedy Central ou Sky. Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez également regarder les six saisons de Younger sur MAINTENANT en achetant un pass mensuel pour seulement 8,99 £.

Si vous avez hâte de regarder la saison 7, vous pouvez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour la regarder tôt.

Comment diffuser Younger en Australie

Si vous vivez en Australie et que vous souhaitez regarder la saison 7 de Younger, vous devrez vous abonner au service de streaming Stan pour le faire.

Stan propose trois forfaits sous la forme de Stan Basic, Stan Standard et Stan Premium, la plus grande différence entre eux étant que vous aurez besoin du forfait Premium de 17 $ par mois pour regarder du contenu en 4K. Cependant, si regarder Younger en 1080p vous convient, alors le plan de base de 10 $ par mois devrait suffire.

Quel que soit le plan que vous choisissez, Stan propose un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez tester le service par vous-même.

Stan



Vous pouvez regarder Younger saison 7 exclusivement sur Stan en Australie. Inscrivez-vous maintenant et profitez d’un essai gratuit de 30 jours.

À partir de 10 $ par mois chez Stan

Regardez Younger de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Younger aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de l’émission lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.