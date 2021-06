Que votre téléphone soit équipé d’un écran LCD ou d’un panneau AMOLED, chacun a une préférence personnelle quant à la luminosité ou à la luminosité de l’écran de son téléphone Android. Si vous ne souhaitez pas laisser les paramètres de luminosité sur le réglage automatique, modifiez-les manuellement. Le réglage du niveau de luminosité sur votre téléphone Android est un jeu d’enfant. Commençons!

Comment régler la luminosité sur un téléphone Android : Désactivez d’abord la luminosité automatique

Avant de sélectionner votre niveau de luminosité préféré, vous devrez désactiver la fonction de luminosité automatique pour éviter de perdre votre choix de paramètres. Cela peut être fait à partir des paramètres rapides ou via les paramètres d’affichage. Pour ce guide, nous avons utilisé un téléphone sous Android 11.

Désactivez la luminosité automatique via les paramètres rapides :

Faites glisser vers le bas pour ouvrir le Réglages rapides menu.

Robinet Luminosité automatique pour l’éteindre.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Désactivez la luminosité automatique via les paramètres d’affichage :

Ouvrez les paramètres principaux et entrez Paramètres d’affichage. Robinet Niveau de luminosité option.

Basculer Luminosité automatique pour l’éteindre.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Après avoir désactivé la luminosité automatique, vous pouvez régler manuellement la luminosité de votre téléphone Android à votre guise.

Comment régler la luminosité sur un téléphone Android : À partir des paramètres rapides d’Android

Faites glisser vers le bas pour ouvrir le Réglages rapides menu.

Réglez la luminosité en glisser votre doigt le long de la barre qui indique le niveau de luminosité.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Comment régler la luminosité sur un téléphone Android : Depuis les paramètres d’affichage

Ouvrez les paramètres principaux et entrez Paramètres d’affichage. Robinet Niveau de luminosité option.

Réglez la luminosité en glisser votre doigt le long de la barre qui indique le niveau de luminosité.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Avec la fonction de luminosité automatique désactivée, votre téléphone Android maintiendra le niveau de luminosité que vous choisissez. Bien qu’il existe deux façons de régler la luminosité, nous vous recommandons fortement de le faire via les paramètres rapides pour gagner du temps. Les deux méthodes vous donnent le même résultat.

Personnalisez votre téléphone Android

Maintenant que vous avez réglé la luminosité de votre téléphone Android, vous pouvez la personnaliser encore plus. Vous êtes fan des thèmes à faible luminosité et noirs ? Activez le mode sombre sur votre appareil. Si vous avez un Pixel, vous pouvez même programmer le mode sombre pour qu’il s’allume et s’éteigne tout seul en fonction de vos besoins. C’est votre possession. Donnez-lui du caractère et personnalisez votre téléphone Android de haut en bas, qu’il s’agisse de packs d’icônes, de fonds d’écran, de lanceurs ou de sons. Aie du plaisir avec ça!

