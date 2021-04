Comment réinitialiser l’app Apple TV sur votre Smart TV

En 2019, Apple a annoncé le lancement de l’application Apple TV sur les téléviseurs intelligents de Samsung. Avec le temps, d’autres fabricants ont rejoint le club, comme LG et Sony. Si vous avez un téléviseur avec l’application Apple TV et que vous vous demandez comment le réinitialiser, c’est vraiment simple.

L’application Apple TV rassemble tout, des films et émissions de télévision aux originaux Apple et à votre bibliothèque iTunes. Dans celui-ci, vous pouvez regarder des émissions dans l’application et avec les chaînes Apple TV, vous pouvez vous abonner et regarder certains services de streaming sans avoir à quitter l’application.

Ces téléviseurs intelligents prennent également en charge AirPlay 2, vous donnant la possibilité de diffuser du contenu AirPlay pour votre iPhone, iPad ou Mac directement sur votre téléviseur.

Si, pour une raison quelconque, l’application Apple TV ne fonctionne pas correctement, il existe toujours un moyen de la réinitialiser sur votre smart TV. Voici les étapes:

Ouvrez l’application TV sur votre smart TV; Sur l’application TV, allez dans «Paramètres»; Accédez à «Réinitialiser Apple TV et Apple Music» puis confirmez.

Lorsque vous faites cela, tous les paramètres de l’application Apple TV sont réinitialisés et vous devez vous reconnecter pour commencer à l’utiliser.

Cette application vous permet d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision sur l’iTunes Store, ainsi que de profiter du contenu Apple TV +. Voici tout ce que vous devez savoir sur Apple Originals.

