Comment réinitialiser le MacBook avant de le vendre ou de le donner

Si vous êtes prêt à vendre, échanger ou donner votre Mac ou l’effacer pour une autre raison, le processus comporte différentes étapes en fonction de votre Mac et de la version de macOS qu’il exécute. Notamment, macOS Monterey inclut une nouvelle option d’effacement pratique comme sur iOS. Continuez à lire pour savoir comment réinitialiser les paramètres d’usine du MacBook et des autres Mac.

Avant de réinitialiser votre Mac aux paramètres d’usine, assurez-vous que vous disposez d’une sauvegarde à jour.

Et si vous utilisez macOS Big Sur ou une version antérieure, vous devrez vous déconnecter d’iCloud, d’iMessage et de FaceTime. Cela ne fait pas de mal de se déconnecter de tout autre compte sous Préférences Système → Comptes Internet également. Vous souhaiterez peut-être également dissocier tous les appareils Bluetooth.

Si vous envisagez de vendre vous-même votre MacBook avec un clavier papillon, il peut être judicieux de le faire remplacer gratuitement si vous ne l’avez pas déjà fait. Nous avons également un guide détaillé sur toutes les meilleures options pour échanger votre Mac.

Comment réinitialiser les ordinateurs de bureau MacBook et Mac en usine

Réinitialisation d’usine du MacBook sous macOS Monterey

macOS Monterey propose un tout nouvel assistant d’effacement pour les Mac 2018 et ultérieurs. Si vous n’avez pas encore effectué la mise à niveau, il est plus simple de réinitialiser les paramètres d’usine d’un Mac exécutant Monterey.

Faites une nouvelle sauvegarde de votre Mac Open Préférences de système

Cliquez sur Préférences Système dans la barre de menus > Effacer tous les contenus et paramètres

Suivez les invites pour effacer complètement votre Mac Comme iOS, le nouveau processus d’effacement dans macOS Monterey gère tout pour effacer complètement votre Mac La version macOS actuellement installée restera

Voici à quoi ressemble le processus :

Vous pouvez en savoir plus sur le nouvel assistant d’effacement de macOS Monterey dans le document d’assistance d’Apple ici.

Remarque : si votre MacBook M1/M1 Pro/M1 Max ne démarre pas correctement, vous devrez peut-être le restaurer ou le réactiver.

Réinitialisation d’usine du MacBook exécutant macOS Big Sur ou une version antérieure

Effectuez une nouvelle sauvegarde de votre Mac Déconnectez-vous d’iCloud (Préférences Système > Identifiant Apple > Présentation > Déconnexion) Déconnectez-vous d’iMessage et de FaceTime (dans les Préférences de chaque application) Réinitialisez la NVRAM (voir ci-dessous pour plus de détails sur les étapes 4-7) Démarrez dans macOS Recovery Effacez votre disque de démarrage Réinstallez une nouvelle copie de macOS

Réinitialiser la NVRAM

Apple note dans un document d’assistance qu’il est important de réinitialiser la NVRAM pour les Mac Intel sans la puce de sécurité Apple T2 car elle efface les paramètres utilisateur et restaure les paramètres de sécurité par défaut. Voici comment procéder :

Éteignez votre Mac, puis allumez-le et appuyez immédiatement sur ces quatre touches et maintenez-les enfoncées : Option, Commande, P et R. Relâchez les touches après environ 20 secondes.

Démarrez dans macOS Recovery

Sur les Mac Apple Silicon Éteignez votre Mac s’il est allumé Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pour l’allumer et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez les options de démarrage Choisissez MacOS Recovery Sélectionnez Réinstaller macOS Suivez les invites Sur les Mac Intel

Pour les Mac Intel, macOS Recovery installera une version différente de macOS en fonction de la combinaison de touches que vous utilisez lors du démarrage de votre Mac (aucun disque d’installation ou macOS chargé sur un lecteur externe n’est nécessaire). Maintenez enfoncée l’une des combinaisons de touches suivantes juste après avoir allumé votre Mac et relâchez-la lorsque vous voyez le globe ou le logo Apple.

⌘R (Commande R) = Réinstallez le dernier macOS installé sur votre Mac, sans passer à une version ultérieure. ⌥⌘R (Option Command R) = Mettre à niveau vers le dernier macOS compatible avec votre Mac

Apple note sur sa page d’assistance, « si vous vendez ou donnez un Mac qui utilise OS X El Capitan ou une version antérieure, utilisez Option-Command-R pour vous assurer que l’installation n’est pas associée à votre identifiant Apple. » Cela installe également le dernier logiciel disponible.

Le temps de chargement de macOS Recovery variera en fonction de votre connexion Internet. Une fois le processus terminé, vous verrez la fenêtre Utilitaires macOS.

Effacez votre disque de démarrage (disque dur/disque SSD)

Cliquez sur Utilitaire de disque dans la fenêtre des utilitaires, puis sur Continuer. Sélectionnez votre disque de démarrage dans la barre latérale de l’utilitaire de disque (cliquez sur l’élément du haut comme Apple SSD, pas sur le nom du volume, Macintosh HD) Cliquez sur Effacer dans la zone supérieure de la fenêtre de l’utilitaire Entrez un nom pour le disque (Macintosh HD est la valeur par défaut sur un nouveau Mac), utilisez Mac OS étendu (journalisé) pour le formatage et GUID Partition Map pour le schéma ou APFS, tout ce qui est recommandé par Utilitaire de disque Cliquez sur Effacer (une fois terminé, dans la barre de menu, cliquez sur Utilitaire de disque → Quitter Utilitaire de disque pour revenir à la fenêtre des utilitaires macOS)

Terminez la réinitialisation d’usine en réinstallant macOS

De retour dans la fenêtre principale des utilitaires macOS, cliquez sur Réinstaller macOS Suivez les invites et sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer macOS (si vous avez plusieurs lecteurs) Branchez votre câble d’alimentation si vous utilisez un ordinateur portable Mac Cliquez sur Installer si vous avez un SSD, vous pouvez voir une estimation d’installation de 10 à 20 minutes, si vous avez un disque dur probablement plus long. Lorsque l’installation est terminée, vous verrez l’écran de bienvenue avec le sélecteur de région. Si vous conservez votre Mac, poursuivez le processus d’installation. Si vous vendez ou donnez votre Mac à quelqu’un d’autre, utilisez le raccourci clavier ⌘Q pour quitter l’assistant de configuration et éteindre votre Mac.

