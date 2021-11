Comment réinitialiser l’iPad en usine et effacer tous les contenus et paramètres

Que vous vendiez votre iPad, que vous rencontriez des problèmes ou que vous souhaitiez simplement prendre un nouveau départ, vous devrez peut-être le réinitialiser pour diverses raisons. Jetons un coup d’œil à la réinitialisation d’usine de votre iPad et à tout effacer.

Une chose importante à garder à l’esprit pendant que vous travaillez sur la réinitialisation d’usine de votre iPad est que vous devrez être connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire et connaître le mot de passe de votre identifiant Apple si Localiser mon iPad est activé. .

Assurez-vous également que votre iPad est sauvegardé ou que vos informations importantes sont enregistrées quelque part avant de réinitialiser votre appareil en usine (Paramètres > Nom > iCloud > Sauvegarde iCloud). En savoir plus à ce sujet dans notre guide ici. Nous avons également une procédure détaillée sur la réinitialisation d’usine de votre Mac.

Avant de procéder à l’effacement de votre iPad, vous pouvez vous déconnecter de l’App Store et d’iCloud (bien qu’iPadOS vous obligera à vous déconnecter d’iCloud plus tard si Localiser mon iPad est activé).

Comment réinitialiser l’iPad en usine et effacer tout le contenu

Dans iOS 15

Ouvrez le Application de paramètres puis choisissez Général

Balayez vers le bas et appuyez sur Transférer ou réinitialiser l’iPad

Robinet Effacer tout le contenu et les paramètres, entrez votre mot de passe (si vous en avez un) Suivez les invites

Dans iOS 14 et versions antérieures

Appuyez sur Paramètres, puis sur Général

Faites glisser vers le bas et appuyez sur Réinitialiser

Robinet Effacer tout le contenu et les paramètres, entrez votre mot de passe (si vous en avez un) Appuyez sur Effacer l’iPad, Robinet Effacer l’iPad à nouveau pour confirmer Entrez votre mot de passe Apple ID et appuyez sur Effacer dans le coin supérieur droit

À ce stade, toutes les informations sur votre iPad ont été effacées et vous devriez voir l’écran d’accueil iOS comme lorsque vous avez acheté votre iPad pour la première fois. Vous êtes prêt à confier votre appareil à quelqu’un d’autre, à restaurer à partir d’une sauvegarde ou à configurer votre iPad comme neuf.

Voici une capture d’écran expliquant comment réinitialiser votre iPad en usine (si vous n’avez pas défini de mot de passe ou si Localiser mon iPad est désactivé, vous ne verrez pas ces étapes dans le processus de réinitialisation) :

Choisissez maintenant la deuxième option du haut, Effacer tout le contenu et les paramètres. Décidez si vous souhaitez effectuer une autre sauvegarde ou réinitialiser votre iPad maintenant.

Entrez maintenant votre mot de passe si nécessaire et appuyez sur Effacer.

Vous serez maintenant invité à saisir le mot de passe de votre identifiant Apple si vous êtes toujours connecté et que Localiser mon iPad est activé. Après l’avoir entré, appuyez sur Effacer dans le coin supérieur droit.

Le processus prend parfois quelques minutes, mais la réinitialisation d’usine de votre iPad devrait être terminée.

Lire plus de tutoriels de . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :