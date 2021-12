Comment réinitialiser un iPhone verrouillé sans se connecter à un ordinateur

Plus tôt cette semaine, après plus d’un mois de tests, Apple a publié iOS 15.2 au grand public. La mise à jour a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités tant attendues à l’iPhone, notamment le plan Apple Music Voice, le rapport de confidentialité des applications, l’héritage numérique et le contrôle des macros photo pour iPhone 13 Pro et Pro Max. Bien entendu, bon nombre des fonctionnalités les plus utiles des mises à jour iOS ne sont pas mises en évidence dans les notes de publication d’Apple. Par exemple, après avoir téléchargé et installé iOS 15.2 sur votre iPhone, vous aurez désormais la possibilité de réinitialiser et d’effacer un iPhone verrouillé sans avoir à vous connecter d’abord à un ordinateur.

iOS 15.2 facilite la réinitialisation de votre iPhone

Auparavant, il était bien plus compliqué de réinitialiser un iPhone lorsqu’il était verrouillé. Lorsque votre iPhone est déverrouillé, le processus est simple. Dirigez-vous vers l’application Paramètres, puis appuyez sur Général et Transférer ou réinitialiser l’iPhone. Vous verrez deux options : Réinitialiser et Effacer tout le contenu et les paramètres.

En revanche, si votre iPhone était verrouillé et que vous ne pouviez pas y accéder car vous aviez oublié votre mot de passe, vous auriez dû le mettre en mode recovery. Vous devrez alors le connecter à un PC ou un Mac. Sur PC, vous seriez également obligé d’utiliser iTunes pour terminer la réinitialisation d’usine. Mais vous n’aviez pas de chance si vous n’étiez pas près d’un ordinateur. Heureusement, iOS 15.2 résout cette énigme de réinitialisation de l’iPhone.

Comment réinitialiser et effacer un iPhone verrouillé

Vous pouvez réinitialiser un iPhone verrouillé avec iOS 15.2. Source de l’image : Pomme

Voici les étapes à suivre pour réinitialiser et effacer votre iPhone lorsqu’il est verrouillé :

Depuis l’écran de verrouillage de votre appareil, essayez de saisir votre mot de passe jusqu’à ce que votre appareil vous demande de réessayer plus tard. Lorsque vous le pouvez, répétez cette étape jusqu’à ce que vous voyiez le bouton Effacer [Device] option dans le coin inférieur de l’écran. Appuyez sur Effacer [Device], puis touchez Effacer [Device] à nouveau pour confirmer. Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple pour vous déconnecter de votre identifiant Apple sur votre appareil. Appuyez sur Effacer [Device] pour supprimer définitivement toutes vos données et paramètres. Lorsque votre appareil redémarre, suivez les instructions à l’écran pour reconfigurer votre appareil, restaurer vos données et paramètres à partir d’une sauvegarde et définir un nouveau mot de passe.

Gardez à l’esprit que vous ne pouvez suivre ces étapes qu’après avoir installé iOS 15.2. Vous ne verrez l’invite Effacer l’iPhone en bas de l’écran sur aucune version précédente d’iOS.

Notes de version d’iOS 15.2

Au cas où vous auriez besoin de raisons supplémentaires pour installer iOS 15.2, voici les notes de version complètes :

Forfait vocal Apple Musique

Apple Music Voice Plan est un nouveau niveau d’abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d’Apple Music à l’aide de Siri Just Ask Siri suggère de la musique en fonction de votre historique d’écoute et de ce que vous aimez ou n’aimez pas. musique récemment jouée

Vie privée

Le rapport de confidentialité des applications dans les paramètres vous permet de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à votre position, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau

messages

Le paramètre de sécurité de la communication permet aux parents d’activer les avertissements pour les enfants lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité Les avertissements de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu’ils reçoivent des photos contenant de la nudité

Siri et recherche

Conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses

identifiant Apple

Digital Legacy vous permet de désigner des personnes en tant que contacts hérités afin qu’elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.

Caméra

Le contrôle de la photo macro pour passer à l’objectif ultra large pour capturer des photos et des vidéos macro peut être activé dans les paramètres sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max

Application de télévision

L’onglet Store vous permet de parcourir, d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision au même endroit

CarPlay

Carte de la ville améliorée dans Apple Maps avec des détails sur les routes comme les voies de virage, les médianes, les pistes cyclables et les passages pour piétons pour les villes prises en charge