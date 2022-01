Comment réinitialiser votre Nintendo Switch avant de la vendre

Que vous vous débarrassiez de votre Nintendo Switch ou que vous passiez à un Switch V2 ou au nouveau modèle Switch OLED, il est impératif de s’assurer que toutes vos données sont effacées du système. Vous voulez vous assurer que votre Switch est aussi frais que le jour où il a été déballé et que toutes vos données personnelles sont supprimées, afin que les autres ne puissent pas y accéder. Ce qui suit explique comment transférer vos données de jeu vers un nouveau commutateur, transférer des données vers une nouvelle carte microSD et enfin réinitialiser votre Nintendo Switch pour vous protéger.

Préparez votre Nintendo Switch à vendre

Transférez d’abord vos données de jeu sur une nouvelle Switch

Si vous effectuez une mise à niveau vers un nouveau commutateur comme le modèle OLED ou le commutateur V2, vous souhaiterez transférer vos données de sauvegarde et d’utilisateur sur votre nouveau commutateur avant de vous débarrasser de votre ancien. Ce processus de transfert peut prendre un certain temps, alors assurez-vous de vous donner suffisamment de temps pour le faire. Une fois les informations d’un utilisateur transférées, ses données sont effacées du commutateur d’origine. N’oubliez pas de sortir la carte microSD de l’ancienne console une fois que tout est terminé !

Transférez vos données de sauvegarde d’une carte microSD à une autre

Si vous mettez également à niveau la taille de votre carte microSD avec le nouveau Switch, vous devrez alors transférer vos données de sauvegarde d’une carte microSD à une autre. Cela nécessite l’accès à un ordinateur et peut prendre un certain temps pour que tout bouge. Notez que si vous utilisez simplement la même carte microSD que sur le commutateur d’origine, vous n’avez pas besoin de le faire.

N’oubliez pas de transférer votre île Animal Crossing sur une nouvelle Switch

Animal Crossing: New Horizons est l’un des seuls jeux sur Nintendo Switch qui ne télécharge pas ses données de sauvegarde sur le cloud. Au lieu de cela, les joueurs doivent utiliser l’outil spécial de transfert d’île pour d’abord sauvegarder leur île sur leur premier commutateur, puis transférer cette île vers un autre commutateur. Si vous avez travaillé dur pour cultiver votre île ou pour obtenir les villageois parfaits, vous voudrez probablement prendre le temps de le faire. Sinon, vous devrez recommencer votre île sur votre nouveau Switch.

Comment faire une réinitialisation d’usine complète

La Nintendo Switch est un produit très prisé, même d’occasion. En tant que tel, vous pouvez vous attendre à vendre votre Switch d’occasion pour un montant décent s’il est en bon état. Voici ce à quoi vous devez vous attendre :

Nintendo Switch – 250 $ – 300 $ Switch Lite – 150 $ – 200 $ Switch OLED – 300 $ – 350 $

Certains des meilleurs endroits pour vendre une Nintendo Switch d’occasion sont sur eBay ou Facebook Marketplace. Si vous préférez ne pas traiter avec l’acheteur ou vous expédier vous-même, vous pouvez toujours vous rendre dans un GameStop ou un autre magasin de jeux vidéo d’occasion et y vendre. Cependant, gardez à l’esprit que vous n’obtiendrez probablement pas autant pour votre console si vous vous rendez dans l’un de ces endroits, et certains pourraient être plus disposés à vous donner un crédit en magasin que de l’argent réel.

Prêt à vendre

La Nintendo Switch est une console très populaire, ce qui signifie qu’elle devrait conserver une bonne partie de sa valeur lorsque vous allez la vendre. Mais vous ne voulez pas laisser accidentellement vos données ou d’autres informations là-bas pour que les autres puissent les voir. Réinitialiser votre système avant de vous en débarrasser vous aidera à rester en sécurité.

