Comment réinventer le calendrier NBA peut profiter aux joueurs

Nous n’en sommes qu’au quart de la saison NBA et les blessures ont déjà commencé à gâcher la saison. Certains maux sont plus importants que d’autres, certes, mais même les plus mineurs nécessitent aujourd’hui une surveillance constante du rapport de blessure, ce qui est une pratique encore plus fastidieuse si vous êtes un joueur de fantasy ou un parieur sportif au quotidien.

Écoutez, nous sommes dans les années 2020, pas dans les années 1980. La médecine et la science du sport se sont tellement développées au fil du temps, alors pourquoi semble-t-il que la ligue continue de négliger la santé des joueurs avec certains des horaires ridicules ? Les choses vont-elles changer dans les saisons à venir ? C’est difficile à dire, mais il y a plus que quelques changements qui pourraient être apportés qui profiteraient au produit.

Raccourcir la saison de 82 matchs



Le changement le plus évident que la ligue pourrait apporter pour améliorer la santé des joueurs serait de raccourcir la saison, ce qui est au centre du discours depuis un certain temps maintenant. Je comprends d’où vient la NBA dans leur réfutation; Offres télévisées, argent à perdre, etc. Mais je dirais que le calendrier de 82 matchs sur six mois a des impacts négatifs à cet égard.

Les joueurs s’assoient maintenant pour reposer leur corps, manquant les arrières des dos à dos afin de gérer et de maintenir leur corps pendant les deux mois potentiels des séries éliminatoires. C’est sans tenir compte de l’inévitable tournoi de saison que la ligue essaie d’intégrer dans un proche avenir. En retour, les nombreux matchs manqués tout au long de la saison par ces joueurs de premier plan ont au moins un impact sur l’audience et la vente de billets.

Réduisez la saison entre 60 et 70 matchs et laissez ces joueurs se reposer et récupérer plus souvent. NBA, je vous le promets, cela conduira à un meilleur produit.

Mettre en œuvre des semaines de congé



Croyez-moi, un gars qui a joué dans la NBA G League ainsi qu’en Europe ; les équipes de basket ont des pauses. Je ne parle pas seulement de la pause All-Star de cinq jours au milieu de la saison, je veux dire en fait prévue des semaines de congé. C’est beaucoup plus une chose européenne que la G League, mais ce que je veux dire, c’est qu’il est entendu que les joueurs (et les entraîneurs) ont besoin de pauses.

Les joueurs ne peuvent pas traverser les rigueurs du basket-ball toute l’année sans avoir le temps de guérir. Même s’ils le font, cela finira par les rattraper. Regardez Klay Thompson, quelqu’un qui était autrefois considéré comme un homme de fer de la NBA, qui n’a jamais manqué de matchs tout au long de ses huit ans de carrière. Soudain, son corps lâche complètement et il n’a pas joué au basket depuis deux ans.

La NBA mettant en œuvre une sorte de pause bimensuelle d’une semaine pour chaque équipe serait fascinante et j’aimerais voir quel impact cela a sur les performances des joueurs, ainsi que comment les joueurs aborderaient ensuite la gestion de la charge et le repos pendant le reste de l’horaire.

Coupez le voyage, introduisez la mini-série



Appelez-moi fou, mais j’ai absolument adoré la mise en œuvre de la mini-série de programmation de style baseball qui existait dans la NBA la saison dernière. De toute évidence, la raison derrière une telle mise en œuvre était de limiter la propagation potentielle de COVID-19. Mais les déplacements peu fréquents d’un endroit à l’autre sont une raison suffisante pour que je veuille le récupérer.

Peu d’athlètes aiment jouer à un jeu, puis sauter immédiatement dans l’avion (ou le bus) le soir même pour se rendre dans la ville suivante et recommencer le lendemain. C’est terrible pour le sommeil, dur pour les jambes et encore pire mentalement.

Revenez au milieu et à la fin de 2020 (désolé) et rappelez-vous toutes les performances extravagantes des joueurs dans la NBA Bubble. Plusieurs matchs à 50 points, des pourcentages de tirs absurdes et les gars avaient littéralement les meilleures périodes de leur carrière de basket-ball. L’environnement proche de l’entraînement y est pour quelque chose, mais ce n’est pas un hasard si les performances des joueurs sont arrivées à un moment où ils n’ont pas eu à voyager pendant des mois.

De toutes les demandes de planification que j’ai, celle-ci semble être la plus réaliste qui puisse se concrétiser. C’est un ajustement mineur, mais je pense que ce serait bénéfique pour garder les joueurs en aussi bonne santé que possible.