Comment rejoindre des appels FaceTime à partir d’appareils non Apple | La technologie

À une époque où les appels vidéo sont devenus notre quotidien dans de nombreux cas, Apple a considéré que davantage d’appareils bénéficient des avantages de FaceTime. C’est pourquoi il peut maintenant être utilisé à partir d’Android ou de Windows, bien qu’avec des limitations, ce que nous verrons ci-dessous.

L’utilisation de FaceTime par des appareils n’appartenant pas à la pomme croquée n’est pas qu’il possède toutes les capacités opérationnelles, en effet, il nous permet de rejoindre un appel, mais ne nous permet pas de l’initier, par exemple.

Autrement dit, Apple nous permet de l’utiliser, mais ne nous permet pas de le commander, à moins que nous n’ayons un appareil de sa marque.

Cela se produit parce qu’il n’y a vraiment pas d’application Android en tant que telle, mais un simple site Web auquel nous pouvons accéder depuis n’importe quel navigateur pour nous connecter.

Index des contenus :

Qu’est-ce que FaceTime ?

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, la première chose est que nous savons ce qu’est exactement FaceTime.

Eh bien, FaceTime est un application développée pour les appareils Apple (iPhone, iPad, iPad Mini, iPad Pro, iPod Touch et Mac), sorti en 2010 et qui fonctionne comme un outil de téléphonie.

C’est une application avec beaucoup de choses positives et donc l’une des plus utilisées par les utilisateurs d’Apple. Il possède un bon nombre de vertus telles que :

Il est assez polyvalent dans son fonctionnement, car il vaut tellement avec WiFi comme 3G, 4G et 5G. Vous pouvez passer des appels sur résolution 720p, réalisant ainsi une excellente qualité d’image dans la plupart des situations. En ayant le même compte sur tous vos appareils Apple, cette application est se synchronise automatiquement. Cela fonctionne aussi bien avec le caméra avant comme à l’arrière. Vous pouvez prendre des photos en direct avec Photos en direct. Pour résoudre vos doutes, vous avez le soutien d’Apple ou de la communauté de l’application elle-même.

Si la sécurité de vos réunions Zoom vous préoccupe, voici quelques trucs et astuces pour sécuriser vos appels vidéo et éviter les problèmes.

Comment fonctionne FaceTime ?

Sans aucun doute, nous sommes confrontés à une application qui dépend de la connexion Internet, soit par WiFi, soit par les données de l’appareil lui-même, en plus de pouvoir utiliser les caméras, soit à l’avant, soit à l’arrière.

Le système d’exploitation FaceTime est basé sur le type de appels VoIP (Voice over Internet Protocol), l’un des plus efficaces pour connecter plusieurs appareils sur Internet, car cela se fait avec un flux constant d’informations, ce qui limite grandement les interruptions de service.

FaceTime est un application gratuite si vous avez un appareil Apple, puisqu’il est inclus en usine, vous n’aurez donc pas à le télécharger. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter avec le même compte sur l’appareil lui-même, rien de plus.

Démarrer des appels FaceTime

Comme nous l’avons déjà mentionné, les appels ne peuvent être lancés qu’à partir d’appareils Apple tels qu’un iPhone, un iPad ou un Mac, car cela est impossible sur Windows et Android.

Pour que d’autres appareils non Apple puissent se connecter, nous devons procéder comme suit lors du démarrage d’un appel :

Nous avons lancé FaceTime, mais au lieu de saisir un numéro ou une adresse e-mail, vous devez choisir l’option Créer un lien. Nous allons maintenant voir comment nous avons de la variété dans les options pour partager ce lien. Vous pourrez le copier dans le presse-papiers, l’envoyer dans un message ou un e-mail. Vous pouvez passer un appel vidéo et plus tard partagez-le à nouveau, car le lien restera disponible sur l’écran d’accueil de l’application. Toute personne disposant de ce lien peut se joindre à l’appel et n’aura pas à utiliser de mot de passe ou quoi que ce soit du genre. Dès que vous entrez le lien, il vous suffit de cliquer sur Rejoindre. Si vous cliquez sur ce bouton avant que la personne qui a créé l’appel ne l’ait activé, elle vous enverra un message indiquant que vous devez attendre que l’accès soit accordé. Si vous êtes le créateur de l’appel, chaque fois qu’une personne souhaite se joindre, un panneau apparaîtra indiquant si vous souhaitez l’admettre. Une fois l’appel terminé, vous pouvez supprimer le lien avec un bouton d’information à côté du lien, en sélectionnant Supprimer le lien.

Comme vous avez pu le lire, la manipulation de cette application sur un appareil Apple est extrêmement simple, sans aucune complication et avec suffisamment pour que tout le monde puisse travailler avec sans se perdre.

Il est clair que sa grande vertu est d’être une application puissante, mais extrêmement simple à utiliser.

Si vous êtes loin de vos amis, de votre famille ou de vos collègues, ce n’est pas une excuse pour ne pas maintenir la communication avec eux. Voici cinq applications qui vous permettent de passer des appels vidéo de groupe pour continuer à parler à ces personnes.

Rejoignez FaceTime sans être Apple

Si vous ne possédez pas d’appareil de la marque basée à Cupertino, vous pouvez rejoindre un appel très facilement, sans aucun problème.

Évidemment, tout n’est pas aussi beau que chez Apple, puisque la seule chose qui nous accorde est l’accès, rien de plus.

Ce que nous devrions faire si nous n’avons pas d’Apple est le suivant :

Nous donnons Clique sur le lien qui nous ont été envoyées, que ce soit par message ou par e-mail. Cela devrait sauter le navigateur que vous avez prédéterminé, même si nous devons garder à l’esprit que seuls Google Chrome et Microsoft Edge sont pris en charge. Maintenant, nous devrions regarder le Interface FaceTime. C’est le moment où il faut donner un nom pour nous identifier. Il n’est pas nécessaire que ce soit un identifiant Apple, quand il va entrer la chose la plus sûre est qu’il vous demande la permission de activer la caméra et le microphone. Il ne nous reste plus qu’à attendre la personne qui vous a envoyé le lien vous accorder l’accès et dès qu’il le fera, vous pourrez interagir normalement avec tous les participants. Au moment où nous serons entrés, nous aurons quelques contrôles de base comme allumer ou éteindre le microphone et la caméra, en laissant de côté les pouvoirs tels que le partage d’écran ou l’envoi d’un document. Si nous avons terminé, il ne reste plus qu’à cliquer sur sortir et ainsi nous terminerons la conférence.

La simplicité est la base du fonctionnement de cette application Apple, à la fois sur vos appareils et en dehors d’eux.

Mais ce n’est pas en contrepoint de son fonctionnement, car il est vraiment bon et avec peu d’interruptions de service, plus causées par la connexion Internet que par une panne d’application.

Dommage qu’Apple ne décide pas que les utilisateurs d’Android peuvent également profiter pleinement de FaceTime.