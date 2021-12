Comment rejoindre le pool de minage Bitcoin ?

bitcoins

La première chose que vous devez savoir sur les bitcoins est qu’il s’agit d’une forme d’argent alternative. Comme pour toute autre forme d’argent, les bitcoins sont sujets à la fraude et au vol. Il n’y a pas de banque centrale pour les émettre. Ils sont « exploités » par des membres du monde entier qui rejoignent le réseau pour y contribuer.

La deuxième chose que vous devez savoir sur les bitcoins est qu’ils ne sont pas comme de l’argent conventionnel. Contrairement au papier-monnaie, qui a une tenue de registre ou un grand livre, les bitcoins sont des monnaies numériques décentralisées qui sont transmises sur Internet. Les transactions effectuées avec des bitcoins sont enregistrées dans un grand livre public appelé blockchain.

Ce registre est constamment mis à jour par chaque ordinateur qui se connecte au réseau. Les transactions effectuées par les utilisateurs sur le réseau doivent être enregistrées et ajoutées à la blockchain, ce qui garantit que la transaction a été autorisée par tous les ordinateurs qui faisaient partie du réseau bitcoin à ce moment-là.

Comment utiliser Bitcoin

Donc, maintenant vous savez ce que sont les bitcoins. Il est temps d’apprendre à s’en servir. L’une des premières questions que vous pouvez vous poser est la suivante : fonctionne-t-elle comme une monnaie conventionnelle ? Eh bien, la réponse est que cela fonctionne comme une monnaie conventionnelle lorsque vous l’échangez contre un autre mode de paiement. Lorsque vous utilisez des bitcoins pour effectuer des achats à l’étranger, par exemple, vous utilisez la technologie du cryptosystème pour transférer de l’argent sur Internet.

Vous ne traitez pas avec un gouvernement qui émet des dollars en papier, vous traitez avec un réseau qui fonctionne grâce à l’utilisation de la cryptographie et à l’application du protocole bitcoin. Vous n’imprimez pas votre argent (bien que vous puissiez le faire si vous le souhaitez), et vous ne comptez pas sur un groupe de bureaucrates pour surveiller la masse monétaire et garder un œil sur qui utilise quelle devise.

Vous ne transportez même pas de pièces physiques lorsque vous effectuez des transactions avec des bitcoins, vous échangez plutôt de la monnaie numérique. Mais comme toute autre forme d’argent, vous devez comprendre comment il passe du point A au point B. Les transactions sont enregistrées dans un grand livre, et chaque transaction est un bloc dans la base de données publique distribuée appelée blockchain.

Qu’est-ce que la blockchain

Les transactions qui se produisent entre vous et le commerçant sont reflétées dans l’historique des transactions. Celles-ci sont appelées blockchains car chacune d’entre elles est liée au bloc précédent de la chaîne – elle remonte toute la blockchain dans un processus auto-entretenu et en constante progression appelé processus de preuve de travail (POW).

Des frais de transaction sont payés aux mineurs de bitcoins pour enregistrer les transactions et les valider. Cette structure de frais a été conçue pour protéger les utilisateurs de bitcoins contre le rejet de leurs transactions par des mineurs trop agressifs qui souhaitent tous les frais de transaction qu’ils effectuent.

Les mineurs ne veulent pas que leurs transactions soient rejetées ; après tout, cela signifierait qu’ils perdraient tous leurs bénéfices. Ils sont également en concurrence les uns avec les autres pour faire approuver vos transactions afin de pouvoir les ajouter au prochain bloc de la chaîne. Et, comme il existe un nombre fini de bitcoins disponibles, il arrivera un moment où le nombre de transactions non confirmées dépassera le nombre total de blocs actuels.

Pendant ce temps, si personne ne diffuse une transaction sur le réseau, les mineurs restants passeront collectivement à des blocs basés sur les frais de transaction au lieu du vôtre. Vos transactions ne seront pas sécurisées tant que l’arriéré ne sera pas effacé, ce qui signifie normalement que cela prendra beaucoup de temps.

Balise Booper

Une nouvelle fonctionnalité connue sous le nom de blooper tag a récemment été ajoutée au logiciel d’extraction de bitcoin, qui permet aux utilisateurs de voir quelles transactions leurs ordinateurs ont pu effectuer dans le passé.

De cette façon, vous pouvez identifier les comportements problématiques en examinant les détails des blockchains passées. Les transactions considérées comme du spam sont étiquetées avec la balise blooper. Alors que ces problèmes continuent de s’accumuler, il est peut-être temps pour de nombreux utilisateurs de porter leur attention sur les nouveaux frais de transaction.

La raison en est que la balise blooper permet aux utilisateurs d’identifier les transactions problématiques et de les empêcher de réaliser d’autres ventes. Cela peut être un problème sérieux, surtout si votre entreprise compte sur les frais de transaction dans le cadre de sa principale source de revenus.

Conclusion

Les bitcoins sont un type de monnaie conçu pour être utilisé exclusivement sur Internet. Il fonctionne à peu près de la même manière que les autres devises, mais vous n’avez pas besoin d’emporter de véritables pièces ou billets avec vous. Au lieu de cela, toutes les transactions ont lieu numériquement et en ligne. Cela signifie également qu’aucune banque centrale ne réglemente le nombre de bitcoins pouvant exister à un moment donné, de sorte que cette monnaie numérique pourrait théoriquement continuer indéfiniment sans être soumise à l’inflation.