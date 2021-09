Comment relancer la croissance : la politique monétaire a fait son temps et il est temps que la politique budgétaire prenne le relais

Il est nécessaire de procéder à un examen global de la politique commerciale pour dynamiser les exportations en tant que moteur efficace de croissance.

L’estimation de la croissance du PIB au premier trimestre 2021-2022, à 20,1%, est conforme aux attentes et montre la résilience de l’économie. Même après la deuxième vague de Covid-19, il y a eu un redressement de la croissance de la VAB dans le secteur manufacturier à 49,6 % et dans la construction à 68,3 %. Les segments à forte intensité de contact comme le commerce, l’hôtellerie et les transports ont fait preuve de résilience avec une croissance de 34,3%. La réaction officielle a été euphorique avec l’affirmation selon laquelle l’économie enregistre une reprise en forme de V et est prête pour une croissance à deux chiffres au cours de l’année grâce aux réformes structurelles, à la poussée des dépenses en capital et à la vaccination rapide.

Un examen plus approfondi, cependant, montre que l’excès d’optimisme est clairement déplacé, car la croissance impressionnante est enregistrée sur la base d’une contraction dévastatrice de 24,4% au premier trimestre 2020-21. Comme l’ont souligné plusieurs observateurs, le PIB du premier trimestre de cette année est inférieur de 9,2 % à celui du premier trimestre 2019-20, et même par rapport au dernier trimestre 2020-2021, il est inférieur de 16 %. . Par rapport au trimestre précédent, la contraction dans le secteur de la construction a été proche de 15%, dans l’industrie de 4,2% et dans le commerce, l’hôtellerie et les transports de plus de 35%. Ainsi, la deuxième vague nous a non seulement privé de PIB de 16,9% par rapport au trimestre précédent, mais a également entraîné une contraction significative des secteurs à forte intensité d’emploi comme la construction et les secteurs à forte intensité de contact. Beaucoup reste à faire pour redynamiser les moteurs de la croissance.

Des quatre moteurs de croissance, le seul qui ne semble pas avoir bégayé au cours du trimestre sont les exportations. Les exportations de marchandises ont enregistré une croissance de 67% entre avril et août de cette année, et par rapport à la période correspondante de l’année dernière, la croissance était de 23%. Ceci, dans une large mesure, est dû à la reprise mondiale ; pour maintenir le rythme, il est nécessaire d’assurer un taux de change réaliste, d’activer les accords commerciaux avec l’Europe et l’accès au marché avec les États-Unis. Il est nécessaire de procéder à un examen global de la politique commerciale pour dynamiser les exportations en tant que moteur efficace de croissance.

Tous les autres moteurs de croissance ont bégayé. Les dépenses de consommation privée ont été supérieures de 19% au trimestre correspondant de l’année dernière, mais inférieures au trimestre précédent de 17,4% et à celles de l’estimation du premier trimestre 2019-2020 de 11,9%. De même, la formation brute de capital fixe pour le trimestre est supérieure de 55,3% à l’estimation du trimestre correspondant de l’année dernière, mais inférieure à l’estimation du trimestre précédent de 23,6%. Ce qui est préoccupant, c’est la baisse des dépenses de consommation des administrations publiques de 7,6 % par rapport au trimestre précédent.

Sans surprise, la croissance de la VAB dans l’administration publique a été modérée à 5,8% en glissement annuel et jusqu’à 19,3% inférieure à celle du dernier trimestre 2020-2021. Le gouvernement a été beaucoup trop prudent et cela se voit par le fait que les dépenses de consommation du gouvernement ont diminué de 4,8% au premier trimestre par rapport au trimestre correspondant de l’année dernière et elles ont été inférieures de 7,6% par rapport au dernier trimestre de 2020. -21. Cela ressort également du fait que d’avril à juillet, les dépenses de recettes du gouvernement de l’Union ont été inférieures de 7 % à celles de la période correspondante et les dépenses de recettes exécutées au cours des quatre premiers mois de l’exercice ont été inférieures à 30 % (le plus bas de ces dernières années) .

L’analyse des données fiscales du gouvernement de l’Union pour les quatre premiers mois de l’année en cours publiées par le Contrôleur général des comptes (CGA) montre ce qui suit :

1. Il y a eu une croissance raisonnablement élevée des revenus au cours des quatre premiers mois malgré les restrictions imposées par la pandémie. Le gouvernement a pu collecter 37,4% des recettes budgétées et 34,2% des recettes fiscales budgétisées au cours des quatre mois, ce qui est le plus élevé de ces dernières années, et l’augmentation des recettes est estimée à 194% par rapport à la période correspondante de l’année dernière et à 74% d’augmentation au cours des quatre premiers mois de 2019-2020.

2. Le gouvernement a été prudent dans ses dépenses et ses emprunts. Les dépenses totales des quatre premiers mois sont inférieures à 29 % du budget prévisionnel contre 34 à 35 % les années précédentes. Les emprunts publics représentaient à peine 21 % de l’estimation budgétaire en 2021-2022 contre 77,8 % en 2019-20 et 103 % en 2020-2021.

3. Le déficit budgétaire au cours des quatre premiers mois de l’exercice en cours, à 21,3 %, est le plus bas de mémoire récente. Il était de 103 % du budget prévu en 2020-2021 et de 77,8 % en 2019-20.

L’analyse montre clairement que des dépenses publiques proactives de la part du gouvernement auraient pu améliorer considérablement les performances de croissance au premier trimestre. Au niveau central en particulier, la solide performance de croissance des recettes a permis une augmentation des dépenses et une préalimentation des dépenses en capital par un emprunt accru, ce qui aurait pu contribuer à relancer à la fois la consommation publique et la demande d’investissement. Jusqu’à présent, une grande partie du soutien officiel à la croissance est venue de la politique monétaire en termes de baisse des taux d’intérêt, de liquidité et de disponibilité du crédit, et dans l’environnement actuel, celles-ci ne peuvent avoir qu’un impact limité. L’impact de la politique budgétaire sur la relance de la consommation et de la demande d’investissement est immédiat et efficace ; c’est la seule façon pour l’économie d’accélérer la croissance.

L’expérience fournit de bonnes indications sur ce que le gouvernement devrait faire. L’accélération de la croissance nécessite de courir sur deux jambes. La politique monétaire a suivi son cours et le moment est venu pour la politique budgétaire de prendre le relais. Alors que la croissance devrait se modérer au cours des prochains trimestres en raison de l’affaiblissement de l’effet de base, la réalisation du niveau de PIB d’avant la pandémie et l’accélération de la croissance par la suite dépendront de dépenses publiques proactives, car ni la consommation privée ni l’investissement privé ne devraient reprendre rapidement. Il est temps d’accélérer la consommation publique et les dépenses d’investissement pour soutenir la reprise et accélérer la croissance. Ce qu’il faut maintenant, c’est courir sur deux jambes !

L’auteur est conseiller économique en chef, Brickwork Ratings. Il a été membre de la Quatorzième Commission des Finances et ancien directeur du NIPFP. Les vues sont personnelles

