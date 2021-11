Comment relever rapidement des défis dans Halo Infinite à l’aide de bots

Capture d’écran : 343 / Microsoft / Kotaku

Le premier lancement multijoueur de Halo Infinite le 15 novembre a été une surprise amusante et depuis lors, la réponse générale à la version bêta a été favorable. Mais, la passe de combat du jeu de tir gratuit a été fortement critiquée pour être trop lente à monter de niveau et remplie de récompenses merdiques. Bien que je ne puisse pas vous aider avec les récompenses de merde, je peux vous aider à améliorer le pass plus rapidement et, espérons-le, à accéder plus tôt à certains des meilleurs objets. Tout ce que vous avez à faire est de tuer des robots !

D’accord, eh bien, il y a plus que ça, mais c’est le grand secret que je ne connaissais pas jusqu’à ce que Paul Tassi de Forbes ait renversé les haricots hier. Certains défis hebdomadaires dans Halo Infinite peuvent être complétés dans des matchs de bot AI, sans avoir à traiter avec d’autres joueurs.

Dans Halo Infinite, les défis hebdomadaires sont divisés en trois niveaux. Les niveaux supérieurs, II et III, récompensent plus d’XP mais sont plus difficiles et obligent les joueurs à les compléter contre de vrais joueurs. Cependant, de nombreux défis de niveau I n’incluent pas cette même exigence, vous pouvez donc vous diriger vers Bot Bootcamp pour les terminer.

Bien qu’il soit agréable de comprendre les niveaux de Halo Infinite, la vraie clé est de rechercher tout défi impliquant le PVP. Celles ne peut pas être complété dans les matchs de bot.

Ainsi, des défis tels que « Tuer des Spartans ennemis avec le fusil de combat » ou « Tuer un Spartan ennemi avec le Mangler » peuvent être complétés contre des bots. Mais des défis comme « Tuez un ennemi spartiate avec le lance-roquettes dans JcJ» ou « Gagnez un match de contrôle total dans JcJ » ne peut être accompli que contre de vrais joueurs en ligne.

Cela n’améliorera pas l’armure et les cosmétiques et j’espère toujours que 343 s’améliorera et changera la façon dont les déverrouillages d’XP et de passe de combat fonctionnent dans Halo Infinite, mais pour l’instant, c’est une petite astuce astucieuse qui m’a déjà aidé, ainsi que d’autres, à accélérer leur progression des passes de combat.

Non seulement les bots peuvent vous aider à relever certains défis hebdomadaires, mais les joueurs ont également découvert que de nombreux succès Xbox peuvent également être débloqués contre les bots. Si vous commencez à vous sentir mal, vous pouvez toujours reculer et augmenter leur difficulté pour rendre les choses justes. Mais attention car ils auront alors une revanche (probablement bien méritée).