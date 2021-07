La PS5 DualSense est de loin le meilleur contrôleur que Sony ait jamais conçu, mais vous souhaitez peut-être modifier le placement des boutons. Que ce soit à des fins d’accessibilité ou simplement pour retravailler la façon dont votre jeu préféré se joue sur les meilleurs contrôleurs PS5, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez remapper les boutons, et heureusement, vous le pouvez. Voici comment remapper les boutons sur une manette PS5 DualSense.

Comment remapper les boutons sur une manette PS5 DualSense

Allumez votre PS5 et s’identifier sur le profil pour lequel vous souhaitez remapper les boutons.

Aller aux paramètres*.

Select Accessibilité.

Faites défiler jusqu’à Contrôleurs.



Sélectionner Affectations de boutons personnalisées.



Sélectionnez ensuite Activer les affectations de boutons personnalisées.

Sélectionnez un bouton sur le contrôleur pour le remapper. Sélectionner Appliquer pour finaliser vos choix.

C’est ça! N’oubliez pas que si vous n’aimez pas la façon dont les boutons remappés ont fini par fonctionner, vous pouvez toujours revenir et tout réinitialiser. Certaines options populaires pour le remappage incluent l’échange des boutons Croix et Cercle ou l’inversion de R1 et R2 et L1 et L2.

Le DualSense est un bond énorme par rapport à la PS4 DualShock 4, car lorsque vous comparez les deux, ce n’est même pas proche. En plus d’une batterie un peu meilleure, le DualSense est légèrement plus grand et plus robuste, avec une qualité de construction globale supérieure. Bien que vous puissiez utiliser un DualShock 4 sur la PS5, il ne peut être utilisé que pour jouer à des jeux PS4 rétrocompatibles. Donc, si vous voulez jouer à un jeu PS5, vous devrez utiliser le DualSense.

Du point de vue de la conception, cela a un certain sens, la liste des jeux PS5 prenant en charge le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs continuant de croître à un rythme constant. Ces fonctionnalités uniques offrent aux jeux de nouvelles façons de fournir des commentaires aux joueurs. En conséquence, les jeux peuvent fonctionner et se sentir différemment de ce qui était possible auparavant. Les frappes d’armes semblent plus réalistes, et certains jeux peuvent même simuler la pluie tombant et frappant un personnage. Alternativement, en appuyant sur une gâchette à mi-course, vous pouvez avoir un effet différent de celui de l’abaisser complètement.

Il existe trois modèles DualSense de couleurs différentes disponibles à l’achat aujourd’hui, bien que cette liste s’étendra presque certainement dans les années à venir au cours du cycle de vie de la PS5. À l’heure actuelle, vous pouvez choisir entre le blanc standard, le rouge cosmique et le noir de minuit.

