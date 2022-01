Comment remapper les touches et modifier les raccourcis clavier dans Windows 11 | La technologie

Aujourd’hui, nous allons voir comment nous pouvons remapper les touches de notre clavier sous Windows et même modifier les raccourcis, au cas où nous voudrions que tout fonctionne un peu plus à notre goût.

La plupart d’entre nous sont habitués à la disposition des claviers querty ou azerty, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de choses que nous changerions pour mieux répondre à nos besoins.

Ces types de claviers standard sont appliqués pour être les plus satisfaisants possibles pour de nombreux utilisateurs, cependant, lorsque nous voulons quelque chose de plus spécifique, nous devons être ceux qui le configurent.

Cette modification du clavier et de ses raccourcis est possible, à la fois sous Windows 10 et 11, afin de le faire s’adapter à ce que l’on veut.

Nous allons utiliser des PowerToys

Pour atteindre notre objectif, nous allons utiliser un outil appelé PowerToys, qui est de Microsoft, donc la compatibilité avec le système d’exploitation Windows est complète.

Cette application est l’une des meilleures que nous puissions trouver actuellement pour tirer le meilleur parti de notre clavier et modifier tout ce dont nous avons besoin en fonction de nos besoins.

Une fois que vous l’aurez installé, il sera temps de commencer et d’expérimenter comment nous pouvons changer les clés dans Windows 10 et Windows 11.

Reconfigurer le clavier

Voyons comment nous pouvons remapper les touches pour les rendre comme nous le souhaitons.

Pour cela, nous devons effectuer les étapes suivantes.

Nous ouvrons le programme en mettant PowerToys dans la section de la barre des tâches (la loupe dans Windows 11). Lorsqu’il apparaît à l’écran, nous cliquons sur le nom de l’application pour l’exécuter. Nous sélectionnons Gestionnaire de clavier dans la barre latérale, puis cliquez sur Ouvrir la configuration en bas de la fenêtre et, dans l’onglet qui apparaît, on appuie sur Réaffecter une clé. Nous appuyons sur le icône + pour créer un nouveau remappage de clé. Par la suite, nous cliquons sur le menu déroulant pour sélectionner la clé que nous voulons réaffecter. Nous sélectionnons la clé que nous voulons changer dans le côté gauche (clé), tandis que dans le à droite (Attribué à 🙂 on met ce qu’il devient. On peut écrire la clé qu’on veut, puisque seuls les chiffres apparaissent dans la liste déroulante, en cliquant sur Écrire. En plus des noms de touches standard, vous pouvez également sélectionner des codes VK de VK 1 à VK 252. Commentaire de l’utilisateur Par exemple, si nous voulons que la touche 0 exécute Windows + I, il suffit de cliquer sur Écrire en partant de la droite partie et sélectionnez 0, pour aller immédiatement à la partie gauche et faire de même, appuyez sur Windows puis sur I, c’est aussi simple que cela. Une fois que nous avons attribué toutes les clés, nous devons cliquer sur Accepter (haut en rouge) pour appliquer les modifications. Ensuite, nous appuyons sur Continuez quand même.

À partir de maintenant, nous pouvons utiliser les nouvelles réaffectations que nous avons marquées sur les touches, c’est-à-dire et en continuant avec l’exemple précédent, chaque fois que nous appuierons sur 0, il sera exécuté de la même manière que si nous appuyions sur Windows + I (la configuration de Les fenêtres).

Alternatives aux PowerToys

Si PowerToys ne vous a pas convaincu, vous pouvez toujours essayer d’autres types de programmes qui se présentent comme des alternatives à ceux de Microsoft.

Tous sont similaires, mais il est également vrai que n’étant pas de la même entreprise qui fabrique le système d’exploitation, il se peut que, à l’occasion, en particulier dans Windows 11, il y ait un autre échec, sporadique ceux-là oui, quelque chose que nous n’ont pas expérimenté avec PowerToys.

SharpKeys

SharpKeys est un outil qui a déjà existe depuis longtemps et où la simplicité et la facilité d’utilisation sont ses deux armes principales.

Non pas que j’ai un interface trop attrayante et on pourrait même dire qu’il semble un peu démodé, mais il est très efficace, ce qui permet d’apprendre très rapidement à travailler avec cet outil.

C’est un programme qui nous permet d’écrire les lettres que nous voulons modifier de sorte que lorsque nous redémarrons l’ordinateur, elles fonctionnent déjà comme nous les avons attribuées.

KeyTweak

La meilleure chose à propos de KeyTweak est qu’il est visuellement très fini, avec un interface accrocheuse et ce sera au goût de nombreux utilisateurs, tant pour le design que pour les fonctionnalités qu’il peut offrir.

Nous voyons comment un clavier virtuel qui nous permet de réaffecter les touches en cliquant dessus, de la même manière que nous le faisons sur le vrai clavier.

Tous ceux-ci les réaffectations que nous envisageons à l’écran, de sorte qu’à la fin de tout ce que nous voulons, nous pouvons définitivement exécuter le programme et l’obtenir.

Quelque chose qui a semblé très correct, c’est que le programme nous permet configurer différents profils, pouvoir choisir celui qui nous convient le mieux à tout moment, afin que nous puissions avoir un clavier en fonction de l’utilisation que nous donnons à l’ordinateur.

Remappeur de clé

L’interface Key Mapper est exclusivement un clavier, quelque chose qui peut sembler trop simple à première vue. Quelque chose de différent à propos de ce programme par rapport aux autres, c’est que nous pouvons glisser-déposer, ce qui activera ou désactivera les touches.

Nous pourrons attribuer des touches (et même les désactiver) d’un simple clic dessus, pour ouvrir le menu de création des devoirs.

Une autre chose que nous avons le plus aimé est qu’il a un grand nombre de conceptions de clavier différentes, nous pouvons donc choisir entre celles qui sont déjà prédéterminées.

C’est une très bonne alternative aux PowerToys, du moins plus originales en fonctionnement.

RemapClavier

RemapKeyboard est un logiciel très léger et cela n’occupe pratiquement rien avec 79 Ko.

Le sien l’interface est très simple, avec trois colonnes où seront gérées les différentes phases affectées aux clés, c’est-à-dire qu’elles nous aideront à donner différentes utilisations aux clés utilisateur.

Malgré un design peu spectaculaire et ultra-simple, la vérité est qu’il est parfaitement compris et dès le premier instant, vous savez ce que vous devez faire dans chaque colonne, c’est-à-dire que nous sommes confrontés à un logiciel très intuitif.

Sûrement tout ce que nous vous avons dit, que ce soit avec PowerToys ou avec une autre des applications que nous vous avons montrées, vous avez pu donner un nouvel usage aux touches dont vous aviez besoin pour faire ce que vous vouliez et qui vous font avoir un raccourci important merci au clavier.