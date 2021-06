Comment rembourser par anticipation un prêt immobilier Rs 40 lakh de 15 ans en 7 ans et économiser en lakhs ?

in

Emménager dans sa propre maison est toujours une sensation agréable. Plus encore, si vous avez payé un loyer pendant toutes ces années. Beaucoup de ceux qui paient un loyer ont hâte d’organiser un acompte et de contracter un prêt immobilier pour financer le bien immobilier. Contrairement au paiement d’un loyer à un propriétaire, qui est un coût irrécupérable, il est préférable de payer les IME du prêt immobilier, car la valeur nette du logement est de 100 % une fois le prêt terminé.

Mais, au moment où vous terminez le prêt immobilier, qui est généralement pour une période plus longue de 15-20-30 ans, le coût des intérêts atteint un montant important en tant que ratio du montant du prêt.

Exemple de ceci – En supposant un taux d’intérêt de 8,5%, tout au long du mandat, sur un prêt immobilier de Rs 40 lakh, vous finirez par payer un montant total d’intérêts d’environ Rs 31 lakh.

Alors, quelles sont les options pour maintenir les frais d’intérêt bas ? L’une consiste à rechercher un prêteur qui vous offre le taux d’intérêt de prêt immobilier le plus bas et l’autre consiste à mettre en place un plan de remboursement anticipé.

Les nouveaux emprunteurs peuvent demander des EMI en fonction du montant de leur prêt et de la durée de leur prêt auprès de 2-3 prêteurs, puis décider. Si vous avez déjà un prêt immobilier, vous pouvez passer à un autre prêteur offrant un taux d’intérêt beaucoup plus bas ou même demander à un banquier existant de baisser le taux. Actuellement, la plupart des banques prêtent des prêts immobiliers liés au taux de pension RBI et ces prêts sont appelés RLLR, tandis que les prêts antérieurs étaient liés au MCLR de la banque.

Que vous soyez un nouvel emprunteur ou un emprunteur existant, continuez à rembourser par anticipation le prêt afin de terminer le prêt le plus tôt possible.

Étude de cas : en supposant que l’encours du prêt est de Rs 40 lakh, l’IME est d’environ Rs 39000 pour un prêt de 15 ans (180 mois). Le coût total des intérêts si le prêt se poursuit jusqu’à la fin est d’environ Rs 31 lakh.

Maintenant, disons que l’on continue de rembourser un montant supplémentaire de Rs 25 000 (Rs 3 lakh par an) chaque mois, puis le prêt se terminera dans 7 ans ou 84 mois. Le coût total des intérêts en remboursant tôt est d’environ Rs 14 lakh, ce qui se traduit par une économie d’intérêts de près de Rs 17 lakh !

Le montant réel dont vous avez besoin pour terminer le prêt de manière anticipée dépendra de l’encours de votre prêt, de la durée d’occupation restante, etc. Il existe plusieurs calculateurs de remboursement anticipé de prêt immobilier qui peuvent vous aider à réduire les frais d’intérêt.

Tout en sanctionnant un prêt immobilier, votre éligibilité au prêt immobilier dépend de votre capacité de remboursement. La plupart des prêteurs prêtent un montant sur lequel les IME représentent environ 40 à 45 % de votre revenu net.

C’est là que se trouve la route pour construire un plan de remboursement anticipé de votre prêt immobilier.

Quel que soit le montant de votre prêt, un remboursement anticipé à intervalles réguliers achèvera le prêt beaucoup plus tôt que la durée initiale. En plus de payer EMI, vous devez continuer à prépayer régulièrement le capital.

Mettez de côté une certaine somme chaque mois, trimestre ou sur une base annuelle. Il n’y a pas de règle fixe pour rembourser, cependant, certaines banques peuvent autoriser le remboursement uniquement sur une base mensuelle ou annuelle. Vous pouvez rembourser par anticipation une somme fixe sur une base régulière réduisant ainsi l’encours du prêt. Diminuez l’encours du prêt, inférieurs seront les intérêts que vous paierez.

Le prépaiement effectué les premières années est préférable à celui effectué les années suivantes. En effet, même si les mensualités du prêt immobilier sont égales et à montant fixe, la part des intérêts dans EMI est plus importante dans les premières années du prêt. Ainsi, un remboursement anticipé au cours des 1 à 5 premières années peut vous aider à économiser quelques lakhs du montant du prêt.

Vous devrez peut-être réduire certaines dépenses ménagères discrétionnaires pour lesquelles la création d’un budget domestique sera également utile. L’idée est de rembourser le prêt par anticipation afin que les frais d’intérêt soient réduits au minimum.

Si votre conjoint travaille, l’épargne peut également être détournée vers le remboursement du prêt immobilier. Tout bonus, incrément que vous pourriez recevoir peut également être utilisé pour rembourser le prêt immobilier en cours.

Mais, avant de vous aventurer à rembourser, assurez-vous de disposer de fonds d’urgence suffisants et d’autres économies affectées à vos objectifs à long terme tels que l’éducation des enfants, le mariage et la retraite.

