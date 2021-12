Comment rembourser un jeu sur PS4 et PS5

Lorsqu’il s’agit de rembourser un jeu PS4 (ou PS5), votre kilométrage peut varier. Techniquement, vous ne serez pas remboursé pour un jeu numérique que vous avez déjà téléchargé ou joué, sauf si le contenu est défectueux. C’est généralement à la discrétion du support PlayStation – et si le jeu est criblé de bugs ou non. Néanmoins, si vous avez acheté un jeu et constatez que vous n’en voulez pas, vous avez jusqu’à 14 jours pour demander un remboursement. Voici un moyen rapide d’apprendre à rembourser un jeu PS4 ou PS5.

Comment demander un remboursement sur un jeu PS4 ou PS5

Aller à playstation.com/en-us/support/store/ps-store-refund-request/.

Sélectionner Demande de remboursement.

Si vous étiez le propriétaire du compte qui a été débité, sélectionnez Oui dans la fenêtre de discussion qui s’ouvre.

Sélectionnez pourquoi vous souhaitez un remboursement.

Sélectionnez la raison pour laquelle vous retournez le jeu. Si un agent d'assistance est disponible, vous serez redirigé vers un agent en direct. Si vous demandez un remboursement en dehors des heures d'ouverture, vous devrez prendre note des Identifiant d'assistance vous sont fournis et recontactez-les pendant les heures d'ouverture.

Assurez-vous d’avoir vos informations à portée de main, y compris votre identifiant PSN, l’adresse e-mail associée au compte, la date de naissance et le nom du jeu que vous souhaitez rembourser. Si vous ne pouvez pas être remboursé directement sur le mode de paiement que vous avez utilisé pour acheter le jeu, vous recevrez à la place un crédit de magasin PSN dans votre portefeuille. La politique de remboursement de Sony a fait l’objet d’un lifting lorsque la société a interdit à d’autres détaillants en ligne de vendre des codes de jeux numériques, faisant de PlayStation la seule vitrine à vendre des jeux numériques sur PS4 et PS5. Espérons que si vous achetez déjà certains des meilleurs jeux PS5, vous n’aurez pas besoin de demander un remboursement, mais on ne sait jamais.

