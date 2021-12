Comment rembourser une dette de carte de crédit sans stress financier

Chaque fois que vous dépensez de l’argent avec votre carte de crédit, vous devriez être prêt avec un plan de remboursement qui peut vous aider à rembourser la facture à temps et en totalité à chaque fois.

Les avantages de l’utilisation d’une carte de crédit dans la vie de tous les jours peuvent être nombreux, mais uniquement à condition qu’elle soit utilisée avec une discipline financière extrême. Chaque flexibilité et commodité sont liées au remboursement en temps opportun des factures de carte de crédit, et en son absence, la carte de crédit se retrouve comme une meule autour de votre cou.

Les retards de paiement ou les défauts de paiement des factures de crédit peuvent avoir un impact négatif sur la cote de crédit du titulaire de la carte. Tout retard de remboursement avant la date d’échéance s’accompagne d’intérêts élevés sur le retard de paiement. Le non-paiement d’un montant minimum dû peut également entraîner une lourde pénalité de la part de l’émetteur de la carte. Ainsi, malgré de sérieuses contraintes financières, il est impératif que les utilisateurs de cartes de crédit ne manquent pas le paiement de la facture par carte de crédit. Alors, comment gérez-vous le paiement des factures dans une situation critique lorsque les finances sont serrées ?

Voici quelques façons de garder le stress financier à distance et de rembourser la dette de carte de crédit avec des implications minimales à long terme sur votre dossier de crédit.

Négocier avec le prêteur

Parfois, il peut arriver que vous ayez pris toutes les précautions possibles et que vous vous retrouviez dans une impasse sans aucun moyen de rembourser la dette de votre carte de crédit. Dans une telle situation, vous n’avez pas besoin de perdre espoir. Évaluez votre situation financière. Si vous pensez pouvoir rétablir les paiements par carte après quelques semaines ou un mois, faites passer le message à l’émetteur. Les émetteurs peuvent vous donner la possibilité de convertir votre dette en un IME facile ou de s’abstenir de prendre des mesures défavorables contre vous compte tenu de votre position.

Utiliser un prêt à faible taux d’intérêt

Les cartes de crédit peuvent s’avérer très chères car elles ont un TAP très élevé pouvant atteindre 40 % par an. Bien que les IME des cartes de crédit vous permettent de rembourser en plusieurs versements, ils ont également un taux d’intérêt élevé. Rembourser une dette avec un taux d’intérêt aussi élevé peut aggraver votre situation financière. Pour éviter une telle situation, si vous pensez que vous ne serez pas en mesure de rembourser la facture de carte de crédit dans les délais, vous devriez explorer d’autres options à faible coût pour organiser l’argent et rembourser la carte de crédit due.

Si vous avez une garantie d’hypothèque auprès de la banque, vous pouvez demander un prêt contre des titres, comme un prêt contre FD, des fonds communs de placement ou des actions pour obtenir un prêt rapide pour rembourser la facture de la carte. Un prêt contre un FD peut être particulièrement avantageux car le taux d’intérêt serait au même niveau que les taux des prêts immobiliers ou même inférieur. De plus, comme le prêteur dispose déjà de la garantie et de votre KYC, le traitement serait rapide. Vous pouvez envisager un prêt personnel pour rembourser la facture de la carte.

Un prêt personnel peut être appliqué en ligne, et le temps de traitement est également rapide. Cependant, ce serait une option plus chère par rapport à un prêt garanti, bien que beaucoup moins cher par rapport à ce que la société de carte de crédit vous facturera. N’oubliez pas de vérifier des aspects tels que le taux d’intérêt du prêt, les frais qui y sont associés, la flexibilité de remboursement, etc., tout en prenant un prêt pour régler les cotisations de carte de crédit.

Liquider un investissement existant

Comme dernière étape, vous pouvez envisager de liquider l’un de vos investissements pour rembourser la dette de carte de crédit avant la dernière date d’échéance. Essayez de liquider un tel investissement dont le rendement est inférieur aux intérêts prélevés par la société émettrice de la carte de crédit et l’obligation fiscale sur le retour sur investissement est faible et utilisez-le toujours en premier pour rembourser la dette qui vous coûte un taux d’intérêt plus élevé. Vous pouvez liquider un FD à faible taux d’intérêt, racheter partiellement un fonds de dette ou enregistrer un profit partiel sur un fonds d’actions qui vous a procuré un bon rendement à long terme et a moins de chances d’offrir un rendement supérieur. Les rendements que vous gagnerez sur des investissements comme les FD seront bien inférieurs aux intérêts pénaux que vous devrez payer sur les factures de carte de crédit en souffrance. La perte supplémentaire de pointage de crédit prendra des mois pour s’améliorer, et le rapport de crédit défavorable durera des années. Vous pouvez toujours réinvestir dans un tel instrument après quelques mois lorsque vous disposez de fonds suffisants.

Chaque fois que vous dépensez de l’argent avec votre carte de crédit, vous devriez être prêt avec un plan de remboursement qui peut vous aider à rembourser la facture à temps et en totalité à chaque fois. Évitez de dépenser de l’argent avec votre carte de crédit si vous n’êtes pas sûr du paiement à temps de la facture. Une carte de crédit n’a un bon rapport qualité-prix que tant que vous la traitez comme une carte à débit différé et que vous disposez de suffisamment de fonds sur votre compte bancaire pour rembourser la facture avant la date d’échéance.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

