Comment rembourser votre prêt d’études avec un revenu limité

La pandémie de Covid-19, cependant, a durement frappé le marché du travail l’année dernière, rendant difficile pour les étudiants d’obtenir un placement approprié pour rembourser le prêt d’études à temps.

Le taux d’inflation dans le secteur de l’éducation est plus élevé que dans de nombreux autres secteurs. En conséquence, la hausse des prix rend l’enseignement supérieur hors de portée pour de nombreux étudiants méritants, les obligeant à opter pour des prêts d’études pour financer leurs études supérieures.

À moins qu’une planification financière et des investissements appropriés ne soient effectués bien à l’avance, les prêts pour études deviennent presque indispensables pour étudier à l’étranger.

« Au dernier exercice, près de 10 % des prêts à l’éducation accordés par les UPE ont été classés dans la catégorie des prêts irrécouvrables. L’augmentation du coût de l’éducation paralyse de nombreux rêves. En Inde, l’inflation de l’éducation est de 11 à 12 %. Il est presque impossible de financer l’enseignement supérieur sans prêt », a déclaré Saurabh Jhalaria, responsable des prêts aux PME et à l’éducation, InCred.

« Si nous ne pouvons pas éviter de contracter un prêt, nous pouvons certainement élaborer un plan concret pour en rembourser un dès que possible », a déclaré Jhalaria, tout en suggérant les étapes pour rembourser votre prêt d’études avec un revenu limité –

1. Choisissez une durée de prêt plus élevée, prépayez si vous avez des fonds

Si vous optez pour un prêt d’études garanti, vous pouvez bénéficier d’une durée de 10 ans et plus. La durée plus longue réduit la mensualité EMI et vous donne une marge plus confortable pour rembourser votre prêt. L’emprunteur peut commencer le remboursement du prêt après la fin du cours ou lorsqu’il commence à gagner de l’argent. C’est ce qu’on appelle une période de moratoire. Si vous pouvez affecter certaines ressources au remboursement anticipé des intérêts, notamment pendant la période de moratoire, vous pourriez bénéficier d’un taux d’intérêt global plus bas, réduisant ainsi votre coût de remboursement.

Facteurs clés à considérer lors de la planification du financement des études supérieures de votre enfant à l’étranger

2. Commencer une activité secondaire ou travailler à temps partiel

Rembourser votre prêt plus tôt vous soulagera non seulement d’un énorme fardeau, mais libérera également des ressources monétaires à détourner vers des utilisations plus productives comme l’investissement. Vous devriez commencer à planifier le remboursement de votre prêt pendant vos études. Travaillez en fonction de votre horaire d’études et trouvez le temps de commencer une activité secondaire ou de travailler à temps partiel, d’enseigner un cours, de vendre votre art en ligne, d’offrir des services de conception graphique, etc. Tout pour augmenter vos revenus et commencer à payer votre prêt à l’université .

3. Vivre avec parcimonie

L’augmentation de vos revenus n’est que la moitié de la bataille – l’autre moitié consiste à s’assurer que le revenu supplémentaire est utilisé pour rembourser votre dette. Si votre style de vie gonfle en tandem avec vos revenus, l’effort est vain. Au moins jusqu’à ce que vous vous débarrassiez de votre prêt ; vous devez vivre frugalement avec les nécessités de base. Devenez bon en budgétisation. Passez en revue vos dépenses nécessaires (nourriture, loyer, vêtements, etc.) et éliminez tout ce qui n’est pas essentiel. Distinguez vos envies et vos besoins et priorisez ces derniers. Un nouvel ordinateur portable peut être essentiel pour vos études et votre carrière et donc une dépense nécessaire, alors que manger tous les jours au restaurant ne l’est pas.

4. Revenu futur

Il est facile de se mettre à cheval sur un prêt pour un cours coûteux qui promet d’être une piste vers un package salarial gratifiant à l’avenir. Evitez de vous engager dans cette voie. Comprenez ce qui vous intéresse. Si votre intérêt vous amène au cours coûteux, essayez-le. Il y a d’autres facteurs qui doivent être pris en considération. Vous devez vérifier s’il y a/sera une demande à l’avenir associée au cours que vous suivez. Les règles pour travailler dans le pays, les barrières juridiques que vous devez surmonter pour prolonger votre séjour, la détermination des visas que vous pouvez demander, les réglementations en matière d’immigration, etc. Assurez-vous de rechercher et de planifier toutes ces choses avant de déménager. De cette façon, vous aurez les moyens de rembourser votre prêt, tout en étant heureux et satisfait de votre métier.

