Comment remettre le menu Démarrer de Windows 11 là où il devrait être | La technologie

L’un des principaux changements de Windows 11 par rapport à Windows 10 est la façon dont la barre des tâches est répartie et notamment dans le menu Démarrer. Avant, nous avons vu comment il était dans la partie gauche de l’ensemble et maintenant pour y entrer, nous devons appuyer sur le dessin Windows qui est plus vers ce côté, mais au centre. Si vous voulez qu’il aille là où il était avant ou le personnaliser d’une autre manière, nous expliquons comment le faire.

Il est clair que le changement le plus significatif de Windows 11 par rapport au design de son prédécesseur est tout ce qui concerne la barre des tâches et le menu démarrer.

Le menu de démarrage est sensiblement différent, n’ayant plus le Tuiles en direct (grands carrés qui avaient auparavant), étant remplacés par une série d’icônes de programme, qui semblent plus petites.

Une autre grande différence est que maintenant tout est au centre de la barre des tâches, un peu comme macOS, une situation où certains utilisateurs peuvent ne pas l’aimer.

C’est pourquoi nous allons vous expliquer comment nous pouvons le faire revenir à la position où il se trouvait dans Windows 10.

Déplacer le menu démarrer

Si vous souhaitez récupérer au moins la position où se trouvait le menu Démarrer dans Windows 10, mais dans la nouvelle version du système d’exploitation, dites-vous qu’il est possible de le faire et que c’est peut-être plus facile que vous ne l’imaginez au départ.

Les étapes que nous devons suivre sont les suivantes :

Nous cliquons avec le côté droit de la souris sur la barre des tâches et sélectionnons Paramètres de la barre des tâches. Ensuite, nous devons sélectionner Comportement de la barre des tâches. La prochaine chose est de trouver où il est dit Alignement de la barre des tâches. Une fois que nous l’avons vu, nous remplaçons l’actuel centre, pour la Gauche. À partir de ce moment, nous verrons comment toutes les icônes de la barre des tâches se déplacent vers la gauche, la même situation que nous avions dans Windows 10.

Bien qu’ils aient été placés sur le côté gauche, de la même manière que la version précédente de Windows, nous voyons qu’il conserve toujours le même design que la version 11.

Nous avons le moyen de modifier légèrement le menu démarrer et de le mettre un peu plus à notre goût, pas seulement en le plaçant à gauche.

Personnaliser le menu démarrer dans Windows 11

Vous pouvez légèrement personnaliser les applications qui apparaissent dans le menu démarrer et autre chose, ce qui vous permettra de l’avoir plus à votre guise.

Par exemple, vous pouvez déplacer les icônes des applications qui vous sont déjà présentes d’un endroit à un autre, au cas où vous voudriez qu’une apparaisse avant les autres. Vous n’avez qu’à faites-les glisser avec la souris en cliquant sur l’icône suivie et en l’emmenant où bon vous semble.

Si nous cliquons là où il est dit Toutes les candidatures, nous pouvons en sélectionner un avec le bouton droit de la souris puis cliquer sur Ancre pour commencer, qui le placera là où le reste des applications.

Cela signifie que nous pouvons le déplacer où nous voulons et le placer dans l’ordre que nous estimons l’avoir à portée de main chaque fois que nous cliquons sur le menu Démarrer.

Si nous ne voulons pas d’applications préconfigurées dans ce menu Démarrer (presque toutes de Microsoft), il suffit de placer la souris sur ladite icône et d’appuyer sur le bouton droit.

A ce moment, il suffit de cliquer sur Détacher de l’accueil et il disparaîtra automatiquement pour faire place à un autre.

Nous avons plus de pouvoirs pour personnaliser le menu Démarrer si nous allons Réglage (icône du menu Démarrer) puis nous entrons Personnalisation.

Une fois à l’intérieur, nous devons trouver où il est dit Début. Ensuite, plusieurs options apparaîtront devant nous :

Afficher les applications récemment ajoutées: cela signifie que les applications que nous avons utilisées il y a peu de temps seront ajoutées, même si nous ne les avons pas mises. Afficher les applications les plus utilisées: ce cas est similaire au précédent, mais ce seront les applications que nous utilisons le plus, même si ce ne sont pas celles que nous venons d’utiliser. Afficher les éléments récemment ouverts, la liste des raccourcis et l’explorateur de fichiers : Dans ce cas, vous verrez en bas du menu démarrer tous les fichiers ou programmes que nous avons récemment ouverts, quels qu’ils soient. Dossiers: est l’endroit où nous pouvons choisir les dossiers que nous voulons voir apparaître au démarrage à côté du bouton allumé.

Comment obtenir le menu démarrer de Windows 10 ?

Vous pouvez obtenir le menu Démarrer de Windows 10 dans votre nouveau système d’exploitation, mais pour cela, vous devez modifier le registre, ce que nous déconseillons si vous n’êtes pas un utilisateur expert, car vous pouvez effectuer une action qui endommage le système.

Quoi qu’il en soit, le moyen d’accéder au menu démarrer du Windows précédent, mais en exécutant le dernier logiciel, se fait comme suit :

Nous appuyons sur le Windows + R ouvrir la fenêtre Courir et nous écrivons regedit. Une fois l’éditeur de registre Windows ouvert, il faut chercher ce chemin : HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced Lorsque nous sommes à l’intérieur, sur le côté droit de l’éditeur, nous appuyons sur le bouton droit de la souris, à un endroit où il n’y a rien, puis sélectionnez dans Nouveau puis allez à DWORD (32 bits).

A ce moment nous devons nommer le nouveau dossier DWORD (32 Bits) comme Start_ShowClassic Mode et cliquez sur le Entrer pour le sauver. Nous double-cliquons sur l’entrée Start_ShowClassicMode et modifions la valeur des données du valeur de 0 à 1. Cliquer sur Accepter et nous sauvegardons la configuration. Maintenant, nous redémarrons le système d’exploitation pour que les modifications prennent effet.

C’est comme ça qu’il est facile d’avoir, dès la réouverture de Windows 11, l’ancien menu démarrer que nous aimions tant et que nous voulions récupérer.

Si par hasard on se lasse ou décide finalement de laisser sa chance à celui que Windows 11 apporte, on peut toujours revenir en arrière de cette manière :

Nous devons retourner à Éditeur de registre. Maintenant, nous revenons au même itinéraire qui comprend l’entrée Start_ShowClassicMode. Une fois localisé, nous double-cliquons et on change la valeur des données de 1 à 0. Ensuite, nous appuyons sur le bouton droit de la souris sur l’entrée Start_ShowClassicMode et sélectionnons Supprimer. N’oubliez pas de modifier la valeur du point précédent, si vous supprimez sans le faire, vous continuerez avec le même menu démarrer Windows 10. Redémarrez votre ordinateur afin que nous puissions revoir Windows 11 tel que nous l’avions lorsque nous l’avons installé.

Comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreuses possibilités avec le menu Démarrer de Windows 11, de le modifier, le personnaliser ou le modifier légèrement.

Si vous en avez choisi un, vous pouvez nous en parler sur nos réseaux sociaux.