Comment Remi Bader est devenue la reine du transport de vêtements réalistes – et TikTok

E ! : Êtes-vous toujours sous le choc d’avoir maintenant des followers célèbres, comme Ashley Graham ?

RB : En fait, elle vient d’envoyer un message sur TikTok personnellement, donc c’est assez fou. J’ai ces moments où ça devient normal quand les gens me contactent, mais en même temps, j’ai ces moments où c’est comme, saint s – t. Je regarde juste cette personne et je ne penserais jamais de ma vie qu’elle reconnaîtrait ou sache qui je suis. entraîneur de Meghan est un très grand fan de moi, ce qui est fou à dire. Meghan fait également partie du mouvement de positivité du corps entier. C’est une autre qui a été super excitante.

E ! : Vous sentez-vous obligé de rester confiant pour vos followers même lorsque vous ne vous sentez pas au mieux ?

RB : J’ai vraiment l’impression que je dois quelque chose à tout le monde d’une certaine manière et j’ai vraiment l’impression que mon travail maintenant est d’être là pour tout le monde. Je pense que c’est pourquoi les gens aiment les vidéos, comme moi étant aussi authentique que moi. Mais, bien sûr, il va y avoir des moments où je me sens moins bien : je suis fatigué, j’ai juste besoin de me donner du temps pour me détendre.

Tout le monde me demande toujours : « Comment es-tu si confiant ? » et j’aime vraiment dire aux gens que je ne suis pas aussi confiant que vous le pensez. J’ai perdu beaucoup de confiance en moi ces dernières années. Je pense que c’est un très gros processus pour regagner cette confiance, mais je suis dans le processus avec tout le monde.