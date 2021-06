Comment remplacer un écouteur Galaxy Buds, Buds Live ou Buds Pro perdu

in

Meilleure réponse: Vous pouvez utiliser l’application “Find My Earbuds” pour retrouver un écouteur perdu. Cependant, si vous perdez l’un des écouteurs de vos Galaxy Buds+, Buds Live ou Buds Pro, vous devrez en acheter un autre.

Si vous perdez un Galaxy Bud, essayez de les trouver d’abord

Vous avez donc cherché partout l’écouteur de l’un des meilleurs écouteurs Samsung, et vous ne semblez tout simplement pas le trouver nulle part. Samsung a inclus une fonctionnalité appelée “Find My Earbuds”, qui se trouve dans l’application Galaxy Wearable.

Cela devrait vous permettre, à vous ou à quelqu’un d’autre, de retrouver rapidement cet écouteur manquant. Pour trouver cet écouteur manquant, procédez comme suit :

Ouvrez le Galaxie portable application. Robinet Trouver mes écouteurs. Robinet Démarrer.

Une fois l’écouteur localisé, appuyez sur Arrêter.

Source : Andrew Myrick / Android Central

Lorsque cela est terminé, il y aura un fort bip qui émanera de vos écouteurs. Ce bip deviendra progressivement plus fort pendant trois minutes, ce qui vous laissera le temps de localiser l’écouteur manquant. Cependant, il est recommandé de ne porter aucun des Galaxy Buds lors de la recherche afin que votre audition ne soit pas endommagée. L’application Galaxy Wearable a été mise à jour afin que vous puissiez désactiver l’un des écouteurs pour localiser celui qui manque.

Il y a quelques points à noter si vous ne pouvez pas localiser l’écouteur via l’application. Si l’écouteur est hors de portée Bluetooth (environ 32 pieds) ou l’écouteur lui-même est à court de batterie, il apparaîtra comme “déconnecté” et n’apparaîtra pas dans l’application. De plus, si quelque chose bloque le capteur IR sur l’écouteur, il peut être impossible pour votre téléphone de le localiser.

Soyez prêt à ouvrir votre portefeuille pour remplacer les Galaxy Buds perdus

Donc, vous avez cherché loin pour votre écouteur manquant, et vous ne pouvez toujours pas le trouver. Avec les Galaxy Buds d’origine, vous pouvez contacter l’équipe d’assistance de Samsung ou trouver un centre de service et acheter un seul écouteur de remplacement. Cependant, ce n’est plus le cas avec les Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live ou les nouveaux Galaxy Buds Pro.

Après confirmation auprès de l’assistance Samsung, vous devrez acheter un nouvel ensemble si vous égarez ou perdez un écouteur. Étant donné que la perte d’un écouteur n’est pas couverte par la garantie, vous devrez payer de votre poche. C’est encore 170 $ de votre poche, et vous vous retrouvez avec trois écouteurs et deux étuis et un sentiment de frustration.

Dans certaines régions (comme l’Australie), vous pouvez contacter le personnel d’assistance de Samsung, l’informer de ce qui s’est passé et remplacer un seul écouteur, uniquement l’étui de charge, ou même un écouteur ET l’étui de charge. Le prix varie selon le modèle que vous recherchez et selon ce que vous devez remplacer. Mais ceux ici aux États-Unis qui doivent remplacer leur oreillette (ou leur étui de charge) devront recourir à un nouvel ensemble.

Le meilleur de Samsung

Samsung Galaxy Buds Pro

Profitez des meilleurs écouteurs de Samsung

Avec le Galaxy Buds Pro, Samsung a ramené un design plus traditionnel après avoir expérimenté le design des haricots du Buds Live. Les Buds Pro offrent une excellente suppression du bruit, une autonomie d’une journée et un boîtier de chargement sans fil compact.

Solution complète

Samsung Galaxy Buds+

Les meilleures alternatives AirPods pour Android

Les Samsung Galaxy Buds sont extrêmement impressionnants avec un son premium “accordé par AKG”, ainsi qu’une autonomie de batterie allant jusqu’à 6 heures. De plus, vous pouvez les recharger sans fil avec l’étui inclus, y compris la recharge en déplacement avec Wireless PowerShare sur votre smartphone Galaxy compatible.

Embrasser les haricots

Samsung Galaxy Buds Live

Ce ne sont pas vos haricots moyens

Les écouteurs véritablement sans fil de Samsung ne reposent pas sur des embouts auriculaires spécialisés pour différentes personnes grâce à son approche “taille unique”. Les Galaxy Buds Live offrent une suppression active du bruit, une autonomie de batterie sans fin et une application compagnon utile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

À l’épreuve des accidents

Quelle coque protégera le mieux mon nouveau Sony Xperia 1 III ?

Le Sony Xperia 1 III sera bientôt disponible à l’achat, et vous aurez besoin d’un étui idéal pour le protéger de toute chute ou égratignure involontaire. Ce sont les meilleurs choix pour protéger votre nouvel appareil très attendu.