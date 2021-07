comment rendre la parole à quelqu’un qui l’a perdue

01.08.2021 à 00:01 CEST

Si quelque chose nous différencie des autres animaux, c’est la capacité de parler. Cette façon unique de communiquer nous a permis d’évoluer là où nous sommes.

Cependant, il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde que pour une raison ou une autre ont perdu la capacité de communiquer par la parole.

Cela peut vous intéresser: L’horloge qui marque l’heure de votre santé immunitaire

Accidents de la route, maladies cardiovasculaires ou cérébrales& mldr; les causes possibles qui finissent par faire perdre la parole à un être humain sont très variées.

Aujourd’hui, grâce à la science, la recherche et Intelligence artificielle, un nouveau champ des possibles s’ouvre pour l’espèce humaine et pour ceux qui pour une raison ou une autre ont perdu la possibilité de parler.

Et c’est que des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, aux États-Unis, ont réussi transformer les pensées d’un patient atteint de paralysie cérébrale sévère en mots et en phrases.

BRAVO1 (Restauration de l’interface cerveau-ordinateur du bras et de la voix), qu’ils sont venus à l’appeler dans le processus qui a duré l’enquête, a réussi à communiquer et à répondre aux questions des chercheurs dans des dialogues simples grâce à l’utilisation d’environ cinquante mots :

“Comment vas-tu aujourd’hui?” / “Je vais bien.” “Voulez-vous de l’eau?” / “Non, je n’ai pas soif.”

“C’est la première démonstration réussie de décodage direct de mots entiers à partir de l’activité cérébrale d’une personne paralysée et incapable de parler.” C’est une excellente option pour « restaurer la communication en exploitant la machinerie naturelle de la parole du cerveau », dit-il. Edward Chang, neurochirurgien à la chaire Joan et Sanford Weill de chirurgie neurologique de l’Université de Californie à San Francisco.

Le patient sur lequel les tests ont été effectués, BRAVO1, a subi un grave accident il y a quinze ans qui a fini par causer des dommages irréparables à la connexion entre son cerveau et son conduit vocal et ses extrémités, essentielles à la parole.

L’étude a été publiée dans la revue scientifique Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

C’est ainsi que fonctionne la « neuro prothèse »

La façon dont l’équipe de recherche de San Francisco a travaillé est de traduire des signaux conçus pour contrôler les muscles du système vocal afin de « produire » des mots.

De cette façon, et par rapport aux applications passées qui misaient sur l’orthographe pour écrire des lettres sur un écran, il est possible de profiter des aspects naturels et fluides de la parole et d’obtenir une communication plus rapide et plus organique.

Cela peut vous intéresser: Intelligence Artificielle pour le diagnostic du cancer

Le temps pour réaliser cette communication est réduit et la production de mots par minute est augmentée.

Dans une conversation normale, nous émettons entre 150 et 200 mots par minute, avec l’invention du Université de Californie à San Francisco, BRAVO1 a réussi à diffuser jusqu’à 18 mots par minute.

“Aller directement aux mots, comme nous le faisons dans notre étude, présente de grands avantages car c’est plus proche de la façon dont nous parlons normalement”, insiste le professeur Chang.

Pour arriver à ce point, BRAVO1 il a dû se soumettre à la création de son propre vocabulaire avec les chercheurs, d’un total de 50 mots.

Des mots que l’équipe a réussi à reconnaître du activité cérébrale Par l’utilisation de algorithmes informatiques.

Une fois obtenus, les schémas d’activité neuronale qui ont enregistré cette tentative de BRAVO1 de « parler » ont été traduits en utilisant Réseaux de neurones profonds (Deep Learning), c’est-à-dire une discipline de l’Intelligence Artificielle.

À chaque tentative de communication, ces réseaux distinguent des modèles d’activité cérébrale du patient et identifient les mots spécifiques auxquels le patient se réfère et qui ont été précédemment appris.

Tout cela était basé sur l’implantation d’un réseau d’électrodes à haute intensité sur le cortex moteur de BRAVO1.

Le succès de ça “Neuroprothèse” il a été de 93% dans chaque traduction de l’activité cérébrale en mot.

«Nous avons été ravis de voir le décodage précis d’une variété de phrases significatives. Nous avons montré qu’il est possible de faciliter la communication de cette manière et qu’elle a le potentiel d’être utilisée dans des contextes conversationnels », dit-il. David Moses, PhD, ingénieur postdoctoral dans le laboratoire de Chang et l’un des principaux auteurs de l’étude.

Une enquête et quelques résultats qui nous permettent de réfléchir à la réalité plus que probable que la technologie, en particulier l’intelligence artificielle, peut redonner la parole aux êtres humains qui l’ont perdue, pour une raison ou une autre.