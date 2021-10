Comment rendre vos profils sociaux effrayants pour Halloween [Infographic]

Vous cherchez à donner à vos profils sociaux une touche effrayante pour Halloween ?

Cela vous aidera – l’équipe de Giraffe Social Media a rassemblé quelques conseils rapides sur la façon d’augmenter le facteur effrayant de votre présence sociale, avec quelques changements simples que vous pouvez mettre en œuvre rapidement pour vous lier au thème.

Et cela pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour stimuler l’engagement et obtenir plus de traction pour votre marque. Halloween devrait être une célébration majeure cette année, dans un contexte d’assouplissement des restrictions liées au COVID, avec des dépenses qui devraient dépasser 10 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis.

En tant que tel, cela pourrait valoir la peine de faire un effort supplémentaire. Découvrez les conseils de l’équipe Giraffe ci-dessous.