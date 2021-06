Comment rendre votre bien locatif plus respectueux de l’environnement ⋆ .

La plus grande disponibilité de l’information a accru la prise de conscience de la durabilité. Les gens connaissent mieux le sujet et sont prêts à faire des efforts supplémentaires pour protéger la planète. Ainsi, les propriétaires n’ont d’autre choix que de s’adapter à la situation et d’améliorer l’efficacité énergétique des biens qu’ils louent. En plus de répondre aux attentes et aux besoins des locataires, les propriétaires peuvent récolter de nombreux avantages en devenant écologiques, tels que réduire les coûts d’exploitation, faire preuve de vision et de leadership dans l’industrie et ouvrir la voie à un avenir durable.

Que vous ayez un bien locatif neuf ou ancien, apportez les modifications nécessaires et incluez des équipements verts. Si vous ne savez pas par où commencer, ces suggestions vous seront peut-être utiles. Dans cet article, nous couvrirons tout ce que vous devez faire pour devenir un propriétaire respectueux de l’environnement.

Installer des ampoules LED

Les ampoules classiques consomment environ 876 kW d’énergie, ce qui signifie que faire fonctionner une ampoule à incandescence coûterait cher. De plus, l’ampoule doit être remplacée régulièrement. L’ampoule typique atteint 50% de dégradation de la lumière en 6 mois environ. La bonne nouvelle est que le marché des ampoules a considérablement évolué et que vous pouvez désormais acheter des produits économes en énergie comme les ampoules LED. Les composants de l’ampoule LED prolongent sa durée de vie, elle peut donc durer des milliers d’heures. Plus important encore, les LED sont économes en énergie ; il suffit d’une LED de 6 watts pour produire la même quantité qu’une ampoule classique de 40 watts.

Avoir des lumières LED peut améliorer la cote d’efficacité énergétique de la propriété, vous pouvez donc enfin obtenir le certificat de performance énergétique. Évitez les amendes et assurez-vous que votre bien locatif répond aux nouvelles normes. Les ampoules LED sont très efficaces et semblent ne jamais se casser. Vous n’avez pas à vous soucier de la production de chaleur gaspillée ou de la surchauffe des LED. Allégez certaines des charges liées à la propriété en installant des LED. De plus, démarquez-vous de la concurrence, peu importe qui paie les factures de services publics.

Remplacer l’ancienne chaudière par une autre écologique et économe en énergie

Les vieilles chaudières sont considérées comme des déchets commerciaux et elles sont généralement éliminées. Vous pourrez peut-être apporter votre chaudière à un parc à ferraille et obtenir quelque chose en retour. Le métal peut être réutilisé pour toutes sortes de choses. On ne soulignera jamais assez l’importance d’économiser l’eau. En remplaçant l’ancien appareil de chauffage par un plus récent, vous économisez non seulement l’eau mais aussi le chauffage qui y est alimenté. Il est de votre responsabilité, en tant que propriétaire, de vous assurer que les locataires ont de l’eau chaude pendant le remplacement de la chaudière. À cet égard, il serait judicieux de louer une chaudière.

Source de l’image : https://unsplash.com/photos/slTZivra5Zw

Des villes aux zones rurales, les services de location de chaudières sont largement disponibles. Ainsi, il existe des sociétés proposant la location de chaudières à NYC (New York City), au cas où vous seriez intéressé. Certains des avantages du recours à la location de chaudière incluent, sans s’y limiter, la mise en marche rapide des choses, la recherche d’un modèle qui fonctionne avec votre bien locatif et la disponibilité immédiate. Si votre chaudière a été installée avant 2005, il est probable qu’elle soit basée sur une technologie sans condensation. C’est mauvais pour l’environnement car il dégage beaucoup de CO2 et entraîne des factures de chauffage élevées. Il vaut mieux installer une unité de condensation. Lors de la sélection d’un système de chaudière, assurez-vous qu’il trouve un équilibre entre le désir de responsabilité environnementale et les attentes raisonnables.

Avoir des thermostats programmables installés

Si les locataires ont des thermostats programmables, ils peuvent contrôler la température de la maison. Plutôt que de mettre le climatiseur en marche pendant une vague de chaleur, ils peuvent s’asseoir et se détendre car la température est parfaitement constante dans toute la maison. Bien sûr, les factures d’énergie seront à un prix raisonnable. Certains thermostats sont dotés d’un commutateur automatique, ce qui signifie que l’unité bascule automatiquement entre le chauffage et le refroidissement, en fonction de la température intérieure.

Utiliser moins d’énergie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la production d’énergie. C’est pourquoi les consommateurs respectueux de l’environnement utilisent des thermostats programmables. Ils permettent de mieux contrôler les températures dans la maison, afin que les gens puissent rester à l’aise toute la saison. Le chauffage et le refroidissement sont automatiquement réduits dans l’espace, car ce n’est pas nécessaire. Mettez à jour la location afin que les locataires puissent facilement régler la climatisation pour économiser de l’argent.

Vérifiez si le bien locatif est bien isolé

Une propriété bien isolée permet au propriétaire d’économiser beaucoup d’argent en ce qui concerne les coûts de chauffage et de refroidissement. Si vous n’avez pas eu le temps de vérifier le bien locatif, faites-le dès que possible. La grande majorité des maisons ne sont pas isolées aux niveaux optimaux recommandés. Il est parfaitement logique d’un point de vue économique d’isoler le bien locatif. Protégez les portes contre les intempéries avec du calfeutrage et du joint autour des portes et des panneaux de porte. Il est tout aussi important d’isoler les tuyaux et les conduits dans les espaces non conditionnés. Élimine la transpiration et l’humidité.

Le processus d’isolation peut être compliqué et fastidieux, surtout si vous ne savez pas quelles zones nécessitent une attention particulière. C’est une bonne idée de tendre la main à un bricoleur pour vous aider à entreprendre ce projet. Ils inspecteront le bien locatif et recommanderont les mesures à prendre. L’emplacement et le climat joueront un rôle important dans la détermination de la quantité d’isolation dont vous avez besoin et du type le plus approprié. Une bonne isolation permettra d’économiser de l’argent et de réduire l’utilisation de sources d’énergie limitées. Et il fournira une protection contre le bruit provenant des voisins.

Offrez des options de recyclage à vos résidents

Les locataires génèrent une quantité considérable de déchets solides, ce qui se traduit par le fait que vous avez la possibilité de recycler plusieurs matériaux, dont le plastique, le verre, l’aluminium et le carton. Donnez à vos locataires la possibilité de recycler. Vous n’avez aucun contrôle sur les choses que vos locataires utilisent, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, à savoir les aider à se débarrasser correctement des ordures. Investissez dans des contenants recyclés et encouragez les habitudes de recyclage. Faites savoir aux locataires que vous êtes soucieux de protéger la planète et qu’ils doivent également faire leur part pour l’environnement. vous n’avez rien à perdre.