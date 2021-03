Comment rendre votre bureau à domicile ergonomique 2021

Meilleur dans l’ensemble: Bureau debout réglable en hauteur électrique Flexispot

La première chose que je rechercherais dans un bureau debout est la possibilité de s’ajuster facilement de la hauteur assise à la hauteur debout. Bien que le travail en position debout soit excellent pour votre santé, il y a des moments où vous voudrez vous asseoir aussi. Le bureau réglable Flexispot a tout ce que vous attendez d’un bureau debout: un grand espace de travail robuste, une hauteur facilement réglable et plusieurs options de couleur et de taille pour convenir à n’importe quel décor. Le moteur électrique qui soulève et abaisse le bureau est silencieux et fonctionne d’une simple pression sur un bouton. Vous pouvez même prérégler trois hauteurs différentes en fonction de vos préférences. J’ai en fait un préréglage pour s’asseoir, un pour se tenir debout et un un peu plus haut pour que je puisse l’utiliser avec mon tapis de course de bureau UREVO. S’il vaut mieux se tenir debout que s’asseoir, marcher est encore mieux que debout. Je ne peux pas marcher car je travaille toute la journée, mais certains jours je marcherai (lentement, donc je peux encore taper) pendant environ une heure de ma journée. Vous pouvez également configurer le bureau pour vous alerter lorsque vous êtes resté assis trop longtemps.

Vous pouvez choisir un ordinateur de bureau allant de 48 x 24 pouces à 48 x 30 pouces. Choisissez une couleur de base et une couleur de bureau pour correspondre à votre décor. La hauteur d’assise la plus basse est de 28 pouces, tandis que la hauteur debout la plus élevée est de 47,6 pouces, plus le bureau lui-même, ce qui ajoute environ un pouce. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires tels qu’un vélo sous le bureau pour pouvoir faire de l’exercice pendant que vous travaillez ou des tiroirs sous le bureau pour plus de rangement.