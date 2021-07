Comment rendre votre maison stupide intelligente

La maison devient plus intelligente. Fini le temps où il fallait « se lever » et se diriger vers un « interrupteur » pour allumer les lumières. De nos jours, avec le bon équipement, vous pouvez simplement utiliser votre voix ou votre téléphone pour contrôler vos lumières et toutes sortes d’autres appareils domestiques intelligents. Mais il peut être difficile de trouver les meilleurs appareils intelligents pour la maison, étant donné le nombre de produits disponibles.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un produit pour la maison intelligente. Pour commencer, vous voudrez vous assurer que tout appareil que vous achetez s’intégrera dans votre écosystème de maison intelligente, qu’il s’agisse de HomeKit d’Apple, de Google Assistant ou d’Amazon Alexa. De nos jours, de nombreux produits s’intègrent à ces trois écosystèmes.

D’autres éléments à considérer dépendent du type de produit que vous achetez. Certains produits, comme les sonnettes intelligentes, sont disponibles en modèles filaires ou alimentés par batterie. D’autres, comme les ampoules intelligentes, se déclinent en modèles blancs ou en couleurs. Etc.

Nous avons testé des centaines d’appareils domestiques intelligents, dans toutes sortes de catégories, pour que vous n’ayez pas à le faire. Voici les meilleurs appareils domestiques intelligents du moment.

Meilleures ampoules intelligentes : Philips Hue

Avantages: Fonctionne avec une vaste gamme d’écosystèmes, réactif, facile à utiliser

Les inconvénients: Coût initial plus élevé

Les ampoules sont peut-être l’un des produits intelligents les plus courants, et pour cause. Ils sont faciles à installer et l’éclairage fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. Si vous recherchez le meilleur système d’éclairage intelligent, vous ne pouvez pas battre Philips Hue.

Lorsque vous configurez un système Philips Hue pour la première fois, vous devez vous procurer un pont Hue, qui est une sorte de hub qui se connecte à toutes vos ampoules compatibles Hue. Cela signifie que le coût initial est légèrement plus élevé, mais que vos lumières réagiront plus rapidement à vos instructions. Les ampoules individuelles sont souvent un peu moins chères aussi.

Les lampes Philips Hue fonctionnent avec HomeKit, Alexa et Google Assistant, et il existe une application autonome très bien conçue.

Il y a des tonnes d’ampoules qui fonctionnent dans l’écosystème Philips Hue. Vous trouverez des ampoules blanches de base, des ampoules de couleur, des bandes lumineuses, des lumières extérieures et plus encore. Il existe même des commutateurs qui fonctionnent avec Hue. Juste de commencer? Nous vous recommandons de consulter le kit de démarrage Philips Hue WhiteSmart Bulb, qui comprend quatre ampoules blanches et un hub Hue.

Meilleure serrure intelligente : August Wi-Fi Smart Lock

Source de l’image : août

Avantages: Fonctionne avec de nombreux écosystèmes de maison intelligente, facile à utiliser, fonctionne avec les anciennes serrures

Les inconvénients: Un peu encombrant, cher

Vous voulez obtenir une serrure intelligente sans avoir à remplacer toutes vos clés ? La serrure intelligente Wi-Fi d’August est la serrure qu’il vous faut. Cette serrure remplace essentiellement la partie intérieure de votre serrure existante. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser les clés que vous possédez déjà. L’appareil fonctionne avec HomeKit, Alexa et Google Assistant. De plus, il existe une application pour le verrouiller et le déverrouiller très facilement.

La serrure est un peu grosse à l’intérieur de votre maison, mais August a beaucoup travaillé là-dessus. Ce modèle est 45 % plus petit que celui de la génération précédente. Et, il offre également d’excellentes fonctionnalités intelligentes, telles que la possibilité de voir un historique complet des verrouillages et des déverrouillages, de créer des automatisations basées sur des éléments tels que votre emplacement, etc. Il est disponible dans les couleurs argent et noir mat.

Meilleur thermostat intelligent : Nest Learning Thermostat

Source de l’image : Nest

Avantages: Super design, très facile à utiliser

Les inconvénients: Ne fonctionne pas avec HomeKit, un peu cher

Le Nest est le thermostat intelligent d’origine, et c’est toujours la meilleure option pour la plupart. En conséquence, il est facile de le recommander comme l’un des meilleurs appareils intelligents pour la maison. L’appareil en est maintenant à sa troisième génération et offre un design élégant et élégant, ainsi que la possibilité d’apprendre vos habitudes et de s’adapter automatiquement en conséquence.

L’un des avantages du Nest Learning Thermostat est sa simplicité d’utilisation. Sa conception à cadran rotatif vous permet essentiellement de tout contrôler sur l’appareil, y compris la température de votre maison et les réglages du thermostat. L’appareil fonctionne même parfaitement dans l’application Google Home et avec Google Assistant. Vous pouvez également intégrer l’appareil à Alexa, mais il n’y a pas de support HomeKit.

Le Nest Learning Thermostat a également l’air plutôt bien, et grâce au fait qu’il est disponible dans une gamme de couleurs, il devrait s’adapter parfaitement à la maison. L’appareil est un peu cher, à 200 $, mais si vous voulez le meilleur thermostat intelligent, c’est la voie à suivre.

Meilleure sonnette intelligente : Ring Video Doorbell Pro 2

Source de l’image : Anneau

Avantages: Bien conçu, excellente qualité d’image

Les inconvénients: Pas d’intégration de Google Assistant ou de HomeKit

Ring a été le pionnier du concept de sonnette intelligente, et Ring Video Doorbell Pro 2 prouve pourquoi. L’appareil est non seulement superbe, mais il offre également une excellente qualité d’image et une gamme de fonctionnalités impressionnantes qui devraient améliorer l’expérience globale d’utilisation de l’appareil.

La Video Doorbell Pro 2 est relativement petite et compacte, ce qui signifie qu’elle devrait s’adapter à la plupart des cadres de porte. Sur le devant, il y a un bouton évident et une caméra pour garder un œil sur ce qui se passe devant votre porte.

L’appareil offre également des fonctionnalités intelligentes impressionnantes. Il y a la détection de mouvement, la possibilité de définir des zones de mouvement et la prise en charge de l’audio bidirectionnel. Sans parler de l’intégration avec Alexa. Malheureusement, il n’y a pas d’intégration avec Google Assistant ou HomeKit d’Apple ici – donc si votre maison est construite sur ces écosystèmes, vous devrez chercher ailleurs.

Meilleure caméra de sécurité intelligente : Arlo Ultra 2

Source de l’image : Arlo

Avantages: Bien conçu, polyvalent, excellente qualité d’image

Les inconvénients: Cher

Vous cherchez une caméra de sécurité solide et fiable que vous pouvez utiliser dans votre maison ? L’Arlo Ultra 2 est probablement la voie à suivre. Cette caméra est chère, mais avec sa résolution 4K, elle devrait pouvoir capturer une image incroyablement détaillée.

L’une des meilleures choses à propos de l’Arlo Ultra 2 est le fait qu’il fonctionne avec une gamme d’écosystèmes de maison intelligente. Cela inclut Amazon Alexa, Google Assistant et HomeKit d’Apple – bien que vous n’obteniez pas de support pour HomeKit Secure Video, et HomeKit ne prend en charge que les séquences jusqu’à 1 080p.

Il est important de noter que pour utiliser l’Arlo Ultra 2, vous aurez besoin d’un Arlo Smart Hub, contrairement à certaines des autres caméras d’Arlo. Cela augmente le coût initial, mais vous pouvez connecter plusieurs caméras au Smart Hub pour un système de sécurité tout-en-un. Arlo propose également une excellente application et une gamme de fonctionnalités intelligentes pour rendre l’expérience globale encore meilleure.

Meilleur interrupteur intelligent : Belkin Wemo Smart Plug

Source de l’image : Belkin

Avantages: Compact, facile à utiliser, fonctionne avec une gamme d’écosystèmes

Les inconvénients: Pas de suivi énergétique

La marque WeMo de Belkin fabrique d’excellents commutateurs depuis un certain temps maintenant, et la nouvelle prise intelligente Wi-Fi Belkin Wemo est un exemple parfait de la raison pour laquelle la gamme WeMo dresse constamment des listes des meilleurs appareils intelligents pour la maison. La prise est compacte, bien conçue et fonctionne avec tous les principaux écosystèmes de maison intelligente, y compris Alexa, Google Assistant et HomeKit.

Pour les non-initiés, les commutateurs intelligents se branchent essentiellement sur une prise de courant et permettent aux utilisateurs de contrôler l’alimentation qui leur est envoyée avec leur téléphone. Cela signifie que vous pouvez rendre intelligent certains appareils anciens et stupides. La Wemo Smart Plug se branche sur votre prise de courant, mais certaines prises intelligentes peuvent être installées de manière permanente à la place.

L’une des meilleures choses à propos de la prise intelligente Wemo est à quel point elle est compacte. L’appareil est suffisamment petit pour vous permettre d’utiliser une deuxième prise dans un réseau à deux gangs, et il se fond facilement dans l’arrière-plan.

Meilleure prise de courant intelligente : prise murale intelligente iDevices

Source de l’image : iDevices

Avantages: Bien conçu, ressemble à n’importe quelle autre prise de courant, fonctionne avec une gamme d’écosystèmes

Les inconvénients: Cher

Une prise de courant intelligente remplace votre prise traditionnelle et lui donne un contrôle plus intelligent, ce qui la fait mieux s’intégrer à son environnement – assurez-vous simplement de couper l’alimentation lorsque vous l’installez, ou mieux encore, faites appel à un professionnel pour vous aider. La prise murale intelligente iDevices s’intègre à HomeKit, Alexa et Google Assistant, en plus elle a des boutons sur sa face pour contrôler l’alimentation manuellement, et elle a fière allure.

iDevices a fait un excellent travail pour affiner son application. À ce stade, il vous permet de surveiller exactement la quantité d’énergie utilisée par vos appareils branchés. Comme mentionné, il fonctionne également avec n’importe quel écosystème de maison intelligente que vous choisissez. Cela signifie que vous pouvez le contrôler avec votre voix et dans vos applications préférées.

L’inconvénient de la prise murale intelligente iDevices? C’est un peu cher. L’appareil coûte 89,95 $ sur le site Web d’iDevices, ou jusqu’à 100 $ chez d’autres détaillants.

Meilleur interrupteur d’éclairage intelligent: TP-Link Kasa Smart Dimmer Switch

Source de l’image : TP-Link

Avantages: Facile à utiliser, prend en charge la gradation, peu coûteux

Les inconvénients: Pas de support HomeKit

Les interrupteurs intelligents sont un peu plus polyvalents que les ampoules intelligentes et figurent depuis longtemps sur les listes des meilleurs appareils intelligents pour la maison. C’est à cause du fait qu’avec les ampoules, si vous ou quelqu’un d’autre les éteignez à l’interrupteur, elles deviennent inutiles. Cela n’arrive pas avec les commutateurs intelligents cependant. Si vous êtes prêt à remplacer vos interrupteurs d’éclairage, nous vous recommandons le gradateur intelligent Kasa de TP-Link.

Il y a quelques choses qui rendent ce commutateur si polyvalent. Pour commencer, il est conçu de manière à le rendre facile à utiliser. C’est-à-dire que le visage est un simple bouton, avec des boutons plus petits en haut pour contrôler la gradation.

Le gradateur intelligent TP-Link Kasa s’intègre à la fois à Google Assistant et à Amazon Alexa, mais il ne prend pas en charge HomeKit.

Meilleur détecteur de fumée intelligent : Google Nest Protect

Source de l’image : Google

Avantages: Super design, fonctionne bien, facile à utiliser

Les inconvénients: Un peu cher, nécessite toujours votre contribution

Un détecteur de fumée intelligent vous alertera lorsque des choses comme les niveaux de fumée et de monoxyde de carbone commencent à augmenter, vous assurant ainsi d’avoir une idée de ce qui se passe le plus tôt possible, même lorsque vous êtes en vacances. Le Google Nest Protect est le meilleur de ceux-ci en ce moment, s’intégrant à l’application Google Home et offrant un design qui devrait avoir fière allure dans votre maison.

À la base, le Nest Protect fonctionne comme un détecteur de fumée normal. Il déclenchera une alarme sonore s’il détecte de la fumée ou du monoxyde de carbone. Cela signifie qu’il peut fonctionner avec ou sans connexion Internet. Mais lorsqu’il est connecté, il peut également envoyer des notifications à votre téléphone. Et, dans l’application, vous pouvez voir un historique des événements.

Il est important de noter que le Nest Protect n’alerte pas les pompiers de toute fumée qu’il détecte. Vous devrez toujours les appeler vous-même. Mais les quelques secondes supplémentaires que le Protect vous offre peuvent faire une énorme différence.

