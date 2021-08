Comment rendre votre PS4 plus rapide avec une reconstruction de base de données

À quand remonte la dernière fois que vous avez reconstruit une base de données sur votre PS4 ? Si vous ne savez pas ce que c’est ou si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous l’avez fait, il est probable que cela fait trop longtemps. Heureusement, le processus est simple et sûr, et même si cela prendra plus de temps si vous ne l’avez jamais fait auparavant (ou jamais), il n’y a aucun mal à améliorer la maintenance de votre console en ce moment. En suivant ces étapes, vous supprimerez les données corrompues et réorganiserez vos fichiers, améliorant ainsi les performances de votre système et vous permettant de continuer à jouer aux meilleurs jeux PS4 aussi longtemps que possible.

Comment reconstruire la base de données de votre PS4

Éteindre votre PS4 et n’utilisez pas le mode repos.

Tenir appuyez sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous entendiez deux bips rapides. Cela vous avertira que vous êtes entré en mode sans échec.

Relier votre contrôleur DualShock 4 sur le port USB-A à l’avant de la PS4.

Faites défiler le menu jusqu’à atteindre l’option 5, Reconstruire la base de données.

Une reconstruction de la base de données PS4 peut prendre des minutes ou des heures, selon le niveau de remplissage de votre console et la fréquence à laquelle vous installez et supprimez des jeux. La reconstruction réorganise en fait votre disque dur pour permettre au système d’accéder plus facilement et plus rapidement à vos fichiers. Une base de données correctement organisée peut charger les données plus rapidement, ce qui réduit les risques de gel de votre jeu ou de baisse de la fréquence d’images.

La reconstruction de la base de données est une tâche assez simple qui doit être effectuée tous les quelques mois. Il est préférable de la faire une fois par trimestre. Plus vous le faites fréquemment, moins le processus devrait prendre du temps, du moins en théorie.

Est-ce dangereux de reconstruire la base de données de votre PS4 ?

La reconstruction de la base de données ressemble à du nettoyage – et le nettoyage ressemble à l’élimination de choses – mais le processus ne devrait en fait supprimer aucune donnée à moins que un fichier est corrompu. Les fichiers corrompus seront supprimés, mais vous ne pourrez certainement pas les utiliser même s’ils étaient toujours là. En dehors des fichiers corrompus, cela n’est pas seulement parfaitement sûr pour vous ; c’est fortement recommandé. Au fur et à mesure que votre PS4 vieillit, les chances que les fichiers indésirables doivent être nettoyés pour améliorer les performances augmentent considérablement.

La dernière console de Sony, la PS5, a peut-être dépassé les 10 millions de consoles vendues, mais le stock reste difficile à trouver, donc si vous restez avec la PS4 pour l’instant, vous devez en prendre soin au mieux de vos capacités. Les nouvelles PS4 seront également de plus en plus difficiles à trouver car la production est maintenant passée à la PS5. Heureusement, vous obtiendrez toujours de nouveaux jeux de Sony au cours de la prochaine année, avec des titres comme Horizon Forbidden West sur PS4 et PS5.

Vous pouvez toujours sauvegarder votre système sur un disque dur externe ou un périphérique de stockage USB avant d’effectuer une reconstruction de la base de données si vous êtes inquiet. Vous serez également protégé si vous avez activé le téléchargement automatique sur votre PS4, qui conserve jusqu’à 100 Go de vos données de jeu en sécurité dans le stockage en ligne.

