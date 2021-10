Comment rendre votre voiture intelligente avec un investissement minimal | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Votre voiture, quelle que soit l’année, peut également disposer de fonctions intelligentes grâce à ces appareils.

Si vous passez beaucoup de temps dans votre voiture et que vous êtes une personne qui aime la technologie, vous voudrez peut-être avoir tous ces gadgets dont vous vous entourez tous les jours, mais dans votre véhicule. Ou au moins avoir plus de technologie dans votre voiture qui vous facilite la vie.

Même s’il est nouveau ou a déjà un âge, vous pouvez toujours faire votre voiture quelque chose de plus intelligent, quelque chose de relativement simple et moins cher qu’il n’y paraît. A titre d’exemple ces produits que nous proposons.

Ce sont des appareils conçus pour être utilisés dans n’importe quelle voiture et qui ne seront pas très difficiles à installer. Dans de nombreux cas, il vous suffit de le brancher sur une prise USB et c’est tout.

Ces produits sont parfaits pour toutes les voitures et vous pouvez les obtenir à de très bons prix.

Autoradio avec écran 7″ et Android Awesafe

212,49 € sur Amazon

Les autoradios Android sont des produits très simples qui s’installent comme n’importe quel autre autoradio et qui vous offrent beaucoup plus de polyvalence, comme un grand écran et des applications que vous pouvez télécharger depuis Google Play.

Cet autoradio Awesafe dispose d’Android 10 comme système d’exploitation et également d’un écran tactile de 7 pouces.

Mieux encore, il s’agit d’un autoradio qui n’occupe qu’un seul espace (DIN) sur le tableau de bord, car l’écran est automatiquement retiré de l’intérieur.

Même ainsi, il dispose d’un espace pour un port USB, un lecteur de carte SD et même un lecteur DVD et CD pour lire de la musique ou des vidéos.

Vous disposerez d’un centre multimédia avec WiFi et GPS intégré à Google Maps sur votre tableau de bord, avec lequel jouer de la musique, la radio FM ou installer des applications sans problème. Son prix est de 212 euros.

Dash Cam et rétroviseur avec écran ThiEYE

93,09 € sur Amazon

Souhaitez-vous avoir un rétroviseur beaucoup plus grand avec des caméras ? Ce rEtroviseur intelligent ThiEYE il a tout ce dont vous avez besoin.

Non seulement en a un écran allongé de 10 pouces et haute définition, c’est qu’il dispose également d’une caméra frontale comme Dash Cam pour enregistrer vers l’avant.

Il a également un caméra arrière que vous pouvez installer dans n’importe quel véhicule pour voir comment vous reculez et avec des lignes d’alerte pour vous garer.

On le trouve sur Amazon pour moins de 97 euros.

Amazon Echo Auto

Haut-parleur de voiture intelligent qu’Alexa apporte à votre véhicule. Il vous offre toutes les fonctions de l’assistant vocal et vous permet de lire de la musique en streaming et d’autres contenus via les haut-parleurs.

Si vous faites partie des millions de personnes qui ont déjà une enceinte Amazon à la maison, ou peut-être même plusieurs, ce produit ne peut pas manquer dans votre voiture.

Amazon Echo Auto C’est un haut-parleur spécialement conçu pour s’installer sur le tableau de bord de votre voiture. Il vous offre toutes les fonctionnalités offertes par un haut-parleur et un assistant Amazon pour votre voiture.

Il se connecte à l’application Alexa sur votre mobile et sonne via les haut-parleurs de votre voiture grâce à la connexion audio auxiliaire ou via Bluetooth. Il a de meilleurs microphones pour vous comprendre sur la route avec le bruit ambiant.

Il est disponible sur Amazon pour moins de 60 euros.

Routeur WiFi Tenda 4G185

39,99 € sur Amazon

Pour de nombreux produits de voitures intelligentes, une connexion Internet est requise et bien que vous puissiez partager Internet depuis votre mobile, lorsque vous en avez plusieurs, ce n’est pas le meilleur car cela se terminera avec votre batterie et votre débit de données.

Ce routeur de voyage WiFi et 4G Tenda 4G185 C’est l’une des meilleures solutions pour avoir le WiFi dans la voiture.

Il est très compact, dispose d’une batterie et peut être connecté à la voiture via USB pour la recharger. Il vous offre une connectivité allant jusqu’à 150 Mbps dans les réseaux 4G afin que vous et plusieurs personnes ou appareils puissiez utiliser Internet sans problème.

Il ne nécessite qu’une carte SIM d’un opérateur avec des données bon marché et vous pourrez partager Internet lors de vos déplacements.

Il est en vente sur amazon. Achetez-le avec une remise de 10% dès maintenant en activant le coupon que vous verrez sur sa page et obtenez-le pour 35,99 euros.

Outil de diagnostic Bluetooth OBD2

11,59 € sur Amazon

Tout le monde avec une voiture devrait avoir un de ces gadgets. Il s’agit de un adaptateur Bluetooth OBD2 pour lire toutes les données de la voiture.

C’est un produit très simple. Vous n’avez qu’à le connecter au port gratuit de votre voiture et avec une application mobile vous pourrez accéder aux informations du véhicule comme si vous étiez un professionnel.

Il vous montrera des données telles que les codes d’erreur de la voiture afin d’analyser ce qui peut arriver avec le moteur ou avec d’autres parties de la voiture et de les résoudre.

C’est un produit très pratique surtout pour régler les petits soucis lorsqu’un voyant défaut s’allume et qui ne nécessite pas vraiment de l’amener chez un garagiste.

Il ne coûte que 11,59 euros sur Amazon et fait partie de ces produits que nous devrions avoir dans notre voiture.

