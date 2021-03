Comment renouveler votre police d’assurance automobile périmée

Selon le type de police, celle-ci pourrait soit devenir caduque automatiquement, soit donner au preneur une fenêtre de reprise.

Dans le passé, un conducteur pouvait s’en tirer simplement en payant une amende de Rs 1 000, s’il était pris au volant avec une politique caduque. Cependant, avec le nouveau Motor Vehicle Act 2019, ils sont nécessaires pour débourser 2000 Rs pour la première fois et l’amende double pour la répétition de cette infraction. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous avez peut-être manqué la date de renouvellement de votre police d’assurance automobile, mais conduire sans renouveler la police pourrait vous coûter cher.

Une police d’assurance devient caduque lorsque le preneur d’assurance cesse de payer les primes à la date d’échéance et également pendant le délai de grâce. Selon le type de police, celle-ci pourrait soit devenir caduque automatiquement, soit donner au preneur une fenêtre de reprise.

Cela dit, renouveler une police d’assurance active, ou même acheter une police d’assurance en ligne, est plus facile que de renouveler une police d’assurance périmée. L’option de réactiver une politique commence à être limitée, car le nombre de jours pendant lesquels le renouvellement a été retardé augmente. Néanmoins, il existe des moyens de relancer une police d’assurance automobile périmée.

Options de renouvellement

Pour commencer, vous pouvez soit vous adresser à un intermédiaire ou à un agent, en vous assurant en ligne, soit vous rendre au bureau de la société, pour relancer votre couverture périmée.

Si vous souhaitez reporter votre ancien bonus sans réclamation (BCN), vous devrez renouveler votre couverture d’assurance dans les 90 jours suivant l’expiration. Retarder et aller au-delà de 90 jours entraînera non seulement la perte du bonus sans réclamation, mais pourrait également entraîner le paiement de primes plus élevées.

Renouveler la politique tierce et complète

Les régimes d’assurance responsabilité civile obligatoires protègent le preneur d’assurance contre le paiement d’une lourde amende en cas d’accident. Une police d’assurance responsabilité civile prend en charge les pertes et blessures ou dommages au tiers causés par le véhicule assuré en cas d’accident. Notez que cela ne couvre pas tout ce qui concerne le véhicule propre du preneur d’assurance. Une police complète, cependant, comprend les dommages au propre véhicule du preneur d’assurance ainsi que la couverture de tiers. Par conséquent, les primes de l’assurance responsabilité civile sont faibles par rapport aux polices d’assurance automobile tous risques.

Opter pour une nouvelle couverture d’assurance complète prend généralement du temps car les assureurs demandent et inspectent les détails sur l’état du véhicule avant d’approuver une police. Cependant, tout cela peut être évité lors de la réactivation d’une police périmée, si le preneur d’assurance en fait la demande dans les 90 jours suivant l’expiration de la police précédente. Les assureurs en ligne, ainsi que les agrégateurs Web approuvent généralement la couverture sans inspection si la demande est faite dans les 90 jours.

Après l’intervalle de 90 jours, si un preneur d’assurance tente de réactiver la politique, la politique peut également être rejetée par l’assureur. Par exemple, lors de la réactivation d’une police, peu de dommages mineurs dans un véhicule sont généralement ignorés, mais un véhicule avec plus de 4 bosses mineures ou une fissure dans le pare-brise, pourrait être rejeté.

Auparavant, la plupart des assureurs insistaient pour une inspection physique, mais maintenant avec la pandémie et la pénétration numérique, les assureurs ont également la possibilité d’un système d’auto-inspection numérique pour la vérification physique, dans lequel le preneur d’assurance doit prendre des photos ou des vidéos du véhicule en utilisant le l’appli de l’assureur.

