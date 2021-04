Comment renouveler votre police d’assurance vie, maladie et automobile périmée

Il est conseillé de toujours renouveler votre police d’assurance à temps avant son expiration, car cela vous évitera toute implication financière.

Il y a à peine deux mois, la famille de Rakesh Gulati implorait un assureur-vie de ne pas rejeter sa réclamation et plutôt de payer la somme assurée afin que la famille puisse faire face aux dépenses quotidiennes. Rakesh – ingénieur logiciel de 38 ans – est décédé dans un accident de la route alors qu’il rentrait chez lui à Delhi depuis son bureau de Gurugram. Rakesh est décédé après avoir payé des primes pendant plusieurs années pour son régime d’assurance-vie temporaire qu’il a acheté en 2015. Malheureusement, en fin de compte, l’assureur a informé les membres de la famille que la dernière prime de la police d’assurance-vie temporaire de Rakesh était impayée, d’où sa police est devenue caduque. et la demande a été rejetée.

Il était dévastateur pour la famille d’apprendre que la police d’assurance-vie de Rakesh était devenue caduque alors que le bénéfice perdu atteignait presque un crore. La famille de Rakesh n’est qu’une parmi d’innombrables autres familles qui doivent traverser des difficultés financières sans fin en raison de la caducité des polices d’assurance vie, maladie ou automobile. Dans la plupart des polices d’assurance, le pire impact de la déchéance est sur le preneur d’assurance et ses personnes à charge financières car, outre une perte de couverture, il y a aussi une perte importante de plusieurs avantages clés liés à la police d’assurance.

Toutes les polices d’assurance – que ce soit la vie, la santé ou l’automobile – sont assorties d’une date d’expiration et si le preneur d’assurance oublie de renouveler la police avant la date d’expiration, la police devient caduque. Une police d’assurance périmée équivaut à n’avoir aucune police, car la couverture fournie par la police n’est plus valable. Une fois votre police expirée, votre assureur ne pourra pas vous fournir d’aide financière. Il est donc conseillé de toujours renouveler votre police d’assurance à temps avant son expiration, car cela vous évitera toute implication financière.

Cependant, si l’une de vos polices d’assurance est devenue caduque en raison de circonstances inévitables, il existe des moyens de revoir ou de renouveler votre police d’assurance périmée et de garantir à nouveau une couverture financière autour de vous et de vos proches.

Police d’assurance-vie temporaire

Lorsque vous souscrivez à une assurance-vie temporaire, l’assureur vous offre la possibilité de payer la prime en versements mensuels, trimestriels ou semestriels, ou annuellement sous forme de somme forfaitaire. Vous pouvez choisir l’une des options en fonction de votre capacité de dépense. Une fois que vous arrêtez de payer la prime de votre régime d’assurance-vie temporaire, la police devient inactive, mais elle ne devient pas caduque. L’assureur vous accorde un délai de grâce de 15 jours – dans le cas où vous payez la prime par mensualités – et un délai de grâce de 30 jours – dans le cas où vous payez la prime trimestriellement, semestriellement ou annuellement – pour réactiver votre plan à terme . Cependant, si vous n’effectuez toujours pas le paiement pour le renouvellement de votre assurance temporaire, la police devient caduque.

Conformément aux directives du régulateur des assurances, la période de renouvellement maximale pour les polices d’assurance temporaire émises avant décembre 2019 est de 2 ans, tandis que pour les polices émises après décembre 2019, la période de renouvellement est de 5 ans, après la résiliation de la police. Afin de réactiver une police d’assurance-vie temporaire périmée, le preneur d’assurance doit payer toutes les primes impayées – de la date de la première prime impayée jusqu’à la date de reprise – ainsi que les intérêts sur les primes impayées et les taxes et prélèvements, le cas échéant. Dans certains cas, la compagnie d’assurance peut même demander à nouveau un examen médical en cas de reprise du contrat.

Police d’assurance maladie

La caducité a les effets secondaires les plus importants sur l’assurance maladie, car la discontinuité de la police entraîne la réinitialisation de la période d’attente pour les affections normales et préexistantes, et la perte complète du bonus de non-réclamation accumulé. Il est toujours conseillé d’acheter tôt afin que la période d’attente soit servie au bon moment. Si vous ne parvenez pas à renouveler votre police d’assurance maladie à la date de renouvellement de la police, l’assureur vous accorde un délai de grâce de 30 jours pour renouveler la police. Si vous payez la prime dans ces 30 jours, votre police est rétablie. Toutefois, si vous ne parvenez pas à renouveler la stratégie même pendant la période de grâce, la stratégie est caduque et ne peut jamais être réactivée. La seule solution qui vous restera est d’acheter une nouvelle couverture d’assurance maladie en vertu de laquelle vous devrez purger une nouvelle période d’attente.

Police d’assurance automobile

Si vous ne voulez pas perdre le bonus sans réclamation, il est conseillé de réactiver votre police automobile périmée dans les 90 jours ou vous perdrez l’intégralité du bonus sans réclamation qui peut atteindre 65% des propres dommages. prime et vaut généralement plusieurs milliers dans le cas d’une voiture de taille moyenne. Pour renouveler la police périmée, vous pouvez contacter l’assureur directement ou par l’intermédiaire d’intermédiaires. De plus, compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours, vous pouvez également profiter de la fonction vidéo d’auto-inspection pour la vérification physique de votre véhicule. Dans le cadre de cette fonctionnalité, tout ce que vous avez à faire est de télécharger une vidéo et des photos du véhicule sur l’application de l’assureur et de renouveler la police en quelques heures sans avoir besoin de contacter un agent.

(Par Amit Chhabra, Head-Health Insurance, Policybazaar.com)

