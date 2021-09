Comment réparer Deathloop Steam PC, améliorer les fréquences d’images, le bégaiement

in

Capture d’écran : Arkane

Si vous avez joué à Deathloop sur PC, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré certains des nombreux problèmes qui affligent le jeu fraîchement sorti. La bonne nouvelle est que, pendant que nous attendons l’arrivée d’un correctif, vous pouvez faire certaines choses pour faciliter votre expérience en attendant.

Il n’y a pas de mot officiel sur la cause des problèmes, et Bethesda ne répondrait pas si nous le lui demandions. Mais le consensus semble être partagé entre les problèmes habituels fastidieux qui accompagnent à peu près tous les jeux livrés avec le logiciel anti-piratage Denuvo inutile, ou une forme compliquée de fuite de mémoire. Quoi qu’il en soit, le résultat est que pour tant de personnes jouant à la dernière simulation immersive d’Arkane sur PC, il y a un bégaiement vraiment désagréable et des fréquences d’images tombant jusqu’à 0,1 FPS.

J’ai certainement été en proie à ce dernier, ainsi qu’au jeu se plaignant que mon 3070 n’a pas assez de VRAM pour fonctionner correctement, ce qui n’est… pas juste. Mais si vous êtes prêt à modifier les paramètres, vous devriez pouvoir le calmer et empêcher quelque peu le bégaiement.

Image : Kotaku

V-sync

Pour améliorer les performances, la première chose à faire est de désactiver la synchronisation V. C’est dans Options – Visuels – Paramètres vidéo. Cependant, si vous ne voulez pas jouer au jeu avec le déchirement de l’écran, vous pouvez alors accéder aux propres paramètres de votre carte GFX et l’y forcer. Le panneau de configuration de NVidia a l’option sous Gérer les paramètres 3D.

NVidia Reflex

Également sous Options – Visuels – Paramètres vidéo dans Deathloop se trouve NVidia Reflex. Il s’agit d’un outil qui réduira la latence et qui, espérons-le, peut également empêcher certains de ces terribles bégaiements. Si vous activez cette option, le jeu vous recommande également d’activer la faible latence, l’option ci-dessous.

Montée en puissance

Ensuite, cette liste de choses à changer dans Options – Visuels – Paramètres vidéo est la mise à l’échelle. L’option à choisir est AMD FidelityFX Super Resolution 1.0. Cela fonctionne avec les cartes graphiques AMD ou NVidia et convertit les images de résolution inférieure pour améliorer les fréquences d’images. Vous pouvez ensuite utiliser le paramètre ci-dessous, AMD FSR Mode, pour choisir à quel niveau vous souhaitez ce boost. Optez pour Balanced sur une plate-forme modérée, mais vous pouvez l’augmenter jusqu’à Ultra Quality si vous avez la chance d’avoir une carte GFX plus récente.

Limiteur de FPS

Réglez cela sur n’importe quoi au-dessus de 60, jusqu’à 120. Pourquoi ? Je fais semblant de savoir. Mais les plus grands ont dit de le faire.

Capture d’écran : Arkane / Kotaku

Occlusion ambiante

Celui-ci est caché dans Options – Visuels – Paramètres avancés, et semble avoir par défaut le lancer de rayons activé pour les joueurs dont les ordinateurs ne peuvent pas faire de lancer de rayons. Assurez-vous donc de creuser là-bas et de voir ce qui se passe. Si vous n’avez pas de carte sophistiquée, définissez-la sur FidelityFX CACAO Performance et ne posez pas de questions. Ou vous pouvez le faire passer à Équilibré ou Qualité, puis passer à NVidia HBAO+, ou Raytracé à différentes qualités. Il n’y a pas d’option pour désactiver complètement cela.

Ombres

Encore une fois dans les paramètres avancés, les ombres vous permettent de passer de très faible à très élevé. Réduire cela devrait voir vos images par seconde augmenter, cela vaut donc la peine de passer à Moyen.

Capture d’écran : Arkane / Kotaku

Curieusement, les coupables habituels, comme les détails de texture, ne semblent pas avoir beaucoup d’impact sur les performances ici, alors ne vous inquiétez pas de les régler sur bas et de vous sentir ensuite grincheux à ce sujet. Il en va de même pour les détails du modèle. Et pendant que vous êtes dans les paramètres avancés, vous pouvez également désactiver le terrible flou de mouvement de l’appareil photo. Jeux : arrêtez ça.

Certains de ces paramètres nécessiteront un redémarrage du jeu pour être mis en place, alors assurez-vous de vous en souvenir avant de maudire mon nom. Et puis vous pouvez profiter du temps bizarre qu’il faut pour appuyer sur « Play » jusqu’au démarrage du jeu, encore une fois.

De toute évidence, il y a beaucoup de réparations à faire dans Deathloop. À l’heure actuelle, par exemple, il ne semble même pas comprendre les résolutions d’écran. Réglez le jeu sur fenêtré et 2560 x 1440, et vous obtiendrez à la place 2480 x 1440, ce qui est tout simplement étrange. (3440 x 1440 obtient le 3312 x 1387 encore plus étrange, ce qui n’est même pas proche.)

Nous vous informerons dès qu’un patch arrivera. En attendant, espérons que ce qui précède rendra le jeu au moins plus stable et moins nauséeux.